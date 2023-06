Neubrandenburg/Lärz

Das Landgericht Waren hat einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Dealer erlassen, den private Sicherheitskräfte zuvor beim Fusion Festival mit Drogen erwischt hatten. „Der Mann aus Berlin hatte ein ganzes Potpourri an Drogen dabei: mehrere hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 „Blue Punisher“-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips, andere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und Tütchen mit einer kristallinen Substanz, die es noch geben muss analysiert“, teilte die Polizei Neubrandenburg mit.

Das Festival bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch festgenommen. Der Haftbefehl wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erlassen. Neben den Pillen hatte der Mann auch 10.000 Euro in szenetypischer Stückelung bei sich. Das Festival schaltete die Polizei ein, nachdem am Mittwoch die Drogen gefunden worden waren.

Die Polizei dankte dem bislang unbekannten Hinweisgeber. Die Ermittler bitten die Person, sich an die örtliche Polizei in Röbel zu wenden. Nachdem kürzlich ein 13-Jähriger aus Altentreptow nach dem Konsum der hochkonzentrierten Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ gestorben ist, sind die Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft.

Drogenberatung beim Festival

Auch nach dem Todesfall machen die Veranstalter des Musikfestivals ihre Besucher mit Hinweisen und Warnfotos auf die Gefahren der Ecstasy-Droge „Blue Punisher“ aufmerksam. „Wir hoffen auch, dass unsere Gäste durch die Medienberichterstattung vor den hochdosierten Pillen gewarnt wurden“, sagte ein Festivalsprecher.

Am Mittwoch startete das Techno- und Kulturfestival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte); Bis Sonntag werden bis zu 70.000 überwiegend jüngere Gäste erwartet.

Der Sprecher des Festivals sagte außerdem, dass die Drogenberatungsstelle Eclipse an zentraler Stelle auf dem Festival weitere Pillenwarnungen und Analyseergebnisse bereitstellen werde. Fusion arbeitet seit 20 Jahren mit dem Verein für Drogenarbeit und psychedelische Krisenintervention Eclipse zusammen.

Der Sprecher wies auch darauf hin, dass das Festival schon seit langem über ein Support-Team verfüge. „Unser medizinisches Team besteht aus 400 Personen, darunter 60 Ärzte, 180 Medizinstudenten, ein 60-köpfiges psychologisches Team und Krankenschwestern.“

Aufklärung und Information sind wichtig. Aber Fusion macht das nicht nur dieses Jahr. Es ist politisch wichtig, dass Drogen legal getestet werden können, wie es in Berlin bereits in Pilotprojekten geschieht. Solche Tests könnten Leben retten, sagte der Sprecher.

Fusionsarzt: Medizinisch sehr gut aufgestellt

Nach Angaben des medizinischen Leiters des Fusion Festivals, Gernot Rücker, ist die Veranstaltung medizinisch gut auf die mehrtägige Veranstaltung mit mehreren zehntausend Besuchern vorbereitet. Außerdem gibt es acht Intensivstationen für Notfälle und ein großes medizinisches Team mit insgesamt rund 400 Personen, darunter Ärzte, Psychologen, Pfleger und Drogenberater. Der Drogenkonsum ist letztlich ein zweitrangiger Aspekt.

Bezüglich der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ sagte Rücker der Deutschen Presse-Agentur, dass das Problem vor allem die hohe Dosierung sei. Tatsächlich ist das Medikament in der richtigen Dosierung kontrollierbar. Allerdings sind Psychomodulatoren wie Koffein, Nikotin oder Alkohol immer ungeeignet und immer schädlich für das Gehirn des Kindes. „Es ist Gift für das Gehirn“, sagte der Arzt. Er wies darauf hin, dass in Deutschland täglich Millionen Ecstasy-Pillen im Umlauf seien. Das hat nichts mit dem Festival zu tun.