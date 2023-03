Kein Fußballer trifft zo vaak bij een Weltmeisterschaft. 13 Tore zijn wohl für immer unerreicht bleiben. Nun ist Frankreichs Ikone Just Fontaine mit 89 Jahren is overleden. Sein ehemaliger Klub Paris St. Germain trauert.

Die 13 dagen in vallen Kulturkreisen für Unglück. Für Just Fontaine wurde sie hingen zur Glückszahl – sie bracht ihm Ruhm für die Ewigkeit. Mit unglaublichen 13 Treffern bei der WM 1958 in Schweden schrijft der Franzose Geschichte, dus häufig traf bis heute niemand mehr bei einer Endrunde. Nun is Fontaine im Alter von 89 vertorben.

“Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen”, schreef Fontaines Ex-Klub Paris Saint-Germain op Twitter: “Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.” Als trainer heeft Fontaine PSG 1974 in de eerste Liga geführt.

Als je snel 65 Jahren in Schweden der Stern von Pelé aufging, ließ auch Fontaine die Fußballwelt staunen. Der 17-jarige Pelé werd geprezen als Weltstar en bescherte Brazilië als eerste Weltmeistertitel. Maar de meeste Torrekorde springt uit een van dezelfde Fontaine, de Frankreich eerste keer in een WM-Halbfinale führte.

Dabei war der Held gar nicht für das Aufgebot vorgesehen. Nur die Verletzung von Thadee Cisowski verhalf ihm zum Kaderplatz – ein Glück. Drie Tore tegen Paraguay (7:3) erzielte Fontaine, twee tegen Jugoslawien (2:3), één tegen Schottland (2:1), twee tegen Nordirland (4:0), één tegen Brazilië (2:5) en vier tegen Deutschland (6:3) im Spiel um Platz drei.

Rekord hätte höher ausfallen können

Verrückt, aber wahr: Seine Ausbeute hätte noch höher ausfallen können. “Wir hatten ja auch nor einen Elfmeter, aber die dare nur Raymond Kopa schießen”, meldde Fontaine einmal – und er wandte sich an seine potenziellen Nachfolger: “Es kann ja sein, dass irgendwann irgendwer meinen Rekord knackt. Nur: Nobody sollte vergessen, dass wir damals nur sechs Spiele hatten.”

Ganze 21-jarige fontein voor de Nationalmannschaft. Genug für 30 Treffer, fast die Hälfte davon bei jenem Turnier in Schweden. Vergleiche mit dem “Bomber der Nation”, Gerd Müller, van 14 Treffer zwei Endrunden brauchte, kommentierte Fontaine so: “Ich war schneller als er, er hatte den besseren Torinstinkt.”

One-Hit-Wonder manieren Verletzungspech

Just – der Gerechte, so die wörtliche Übersetzung seines Vornamens – wurde am 18. Augustus 1933 in Marokko, in Marrakesch, geboren, seinerzeit war das Land französisches Protektorat, wie Kolonien vornehm umschrieben wurden. Sein Vater sah ihn als Leichtathlet of Basketballer, je kunt zelf een Radrennfahrer zijn. Über USM Casablanca ging als Fußballer zu OGC Nizza. 1956 wechselte Fontaine zum legendaren Verein Stade Reims, er stond 1959 in de finale van de Europapokals der Landesmeister tegen Real Madrid (0:2).

In 1958 voor een One-Hit-Wonder-blieb, lag er een vertraging op in de Verletzungspecch: Een dubbele Beinbruch, seinerzeit een erg medizinisch probleem voor een Profisportler, bijna bijna schon 1960 Fontaines Karriere, Comeback-Versuche blieben ungekrönt. Seine Profizeit währte nicht einmal ein Jahrzehnt.

Als Trainer – onder andere van de Nationale Teams van Marokko en de Equipe Tricolore – Blieb seine Bilanz eher bescheiden. Dank des Sommers 1958 is Fontaine dennoch een der Größten, die der Franse Fußball jemals revor bracht.