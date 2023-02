Die EM 2024 soll laut Hoofdorganisator Philipp Lahm wordt een van de meest klimasschendes Turnier. Damit zal der Ex-Weltmeister für die Zukunft “Pflöcke einschlagen” zijn.

Die Fußball-EM in Deutschland soll laut Turnierdirektor Filip Lam ein Beispiel für nachhaltiges Reisen von Mannschaften und Fans setzen.

“Wir arbeiten im Moment auch daran, dass die Zuschauer mit ihren Spieltickets 36 of 48 Stunden umsonst mit Bahn and Bus fahren dürfen, die meisten Ziele sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein”, aldus de Cheforganisatie der Europameisterschaft 2024 in een interview der “Süddeutschen Zeitung”.

Voor de teilnehmenden Teams die zich hebben aangesloten bij het UEFA-spelplan, zullen de Reiswege stoppen. De Vorrundenspiele sollen die Mannschaften möglichst in een of andere hoge landen die verspreid zijn over verschillende regio’s. “Het is de eerste keer dat ik ben Turner-Reglementen, die Mannschaften ihr Base Camp innerhalb dieser Region beziehen müssen – man kan ook nicht in München spielen en auf Sylt whnen”, erklärte Lahm.

WM in Qatar voor Vorbild Duitsland

Dies solle auch ein Modell für mehr Nachhaltigkeit bei künftigen Turnieren sein. “Wir wollen da ain pair Pflöcke einschlagen. Als de nächsten Turnieren soll man sich an dem orientieren können, was die Deutschen bei der EM 2024 gemacht haben”, sagte der frühere Voetbal– Weltmeister.

Die WM in Qatar könne für Deutschland dabei kein Vorbild sein. Dus müssen sich die Macher des Turniers laut Lahm Fragen vragen wie: “Wie geht man mit dem Müll im Stadion um? Wie weit ist der Weg bei der Entsorgung, kriegen wir das auch anders hin?”

Het kan niet anders dan dat je met Blick auf das Klima of een Fußballturnier zu veranstalten, bierte Lahm. “Wirwisen, dass wir in vier Wochen nicht die Welt verändern, aber wir wollen ein starkes Zeichen setzen”, versicherte van 39-Jährige.

