De frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann zal winnen met der Zuid-Koreaanse Fußball-Nationalmannschaft die Aziatische-Meisterschaft Anfang des nächsten Jahres.

De nieuwe Chefcoach van WM-Vierten van 2002 ging naar Ziel nach seiner Ankunft am International Flughafen Incheon aus. Er is “sehr stolz und privilegiert”, jetzt in Zuid-Korea zu sein und mit der Nationalmannschaft arbeiten zu können, sagte Klinsmann vor Journalisten. “Unser Ziel ist es, the Asia-Cup im nächsten Jahr zu win.”

Uitstel tot eind 2026

De Zuid-Koreaanse Fußballverband (KFA) heeft de betrokkenheid van Klinsmanns in februari gesloten. De frühere deutsche Nationalspieler, de Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento antritt, kamam einen Vertrag bis zum Ende der WM 2026. Davor zal Zuid-korea een lange titel-durststrecke beim Asien-Cup legn. Die Südkoreaner hatten den Pokal zaletzt 1960 geholt – damals war es das zweite Mal hintereinander gewesen.

Die Asia-Meisterschaft 2023 vindt wie er sterft Voetbal-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Qatar statt. Onder andere wegen der extreme hoge temperaturen in het land tijdens de winterse temperaturen Termin im zomer dieses Jahres auf Anfang 2024 shifts.

Feierlicher Empfang für Klinsmann

Der südkoreanische Fußballverband bereidde Klinsmann einen feierlichen Empfang am Flughafen voor. Er is een grote kans dat de 58-jarigen zeggen dat de apps over het YouTube-kanaal van de samenwerkingsovereenkomsten zijn verspreid. “Ik denk, sie haben in Katar ik heb een goede baan, en ik heb een hoffe, ik kan niet meer brengen”, zei de nieuwe trainer van WM-Auftritt Südkoreas. Het team dat de Achtelfinale bereikte en schied dan tegen Rekord-Weltmeister Brasilien aus.

Für Klinsmann is es der drtte Job als Nationaltrainer. Van zomer 2004 tot zomer 2006 bereute er das deutsche Nationalteam – ook bei der Heim-WM voor 17 Jahren. Van juli 2011 tot november 2016 was er bondscoach van de USA. Mijn debuut als trainer van Zuid-Koreaanse Auswahlteams is 24 maart in het Länderspiel tegen Kolumbien.

dpa