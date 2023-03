De brisante Niedersachsen-Derby beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig soll für Hannover 96 die sportieve Wende brengen. “Dann müssen wir im Derby en de Bock umstoßen”, door Mittelfeldspieler Sebastian Ernst voor de heißen Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga. “Vielleicht kommt das Spiel jetzt genau zumrichtigen Zeitpunkt.”

Mit nur drei Punkten aus sieben Rückrunden-Spielen steckt 96 in einer sportlichen Kris. Als Tabellenzehnter muss der ambitieierte Club midden in de Abstiegsregion eher im Blick haben als die begehrten Aufstiegsränge. De keuze tussen Braunschweiger op Platz 17 am Wochenende won, würde der Abstand zwischen both Rivalen nur noch sechs Punkte betragen.

Hannover Trainer Stefan Leitl is de “voormalige scheißegal, wie der nächste Gegner heißt. Wir müssen versuchen, Ruhe reinzubekommen. Die Jungs aufzurichten en sie in ihrem Tun zu bestärken um drie Punkte zu holen”, erklärte van 45-jarigen op Sonntag nach dem 1 :1 tegen Hansa Rostock.

Als de Saison voor 96 jaar een groot vertrouwen heeft, kan de Club met een Erfolg in Brunswijk mehr as nur einen Negativlauf legen. “Wir wollen den Fans, die uns schon die ganze Saison so grimmige unterstützen, drei Punkte doneren”, zei Max Besuschkow.

dpa