John Fury is gepompt vooruitlopend op het gevecht van zijn zoon Tommy tegen Jake Paul in Saoedi-Arabië op zondagavond.

Tommy is eindelijk klaar om het op te nemen tegen Paul in Diriyah, na twee afzeggingen in het verleden en jaren van bittere ruzies.

AFP Paul en Fury gaan dit weekend eindelijk de strijd met elkaar aan

talkSPORT John Fury was opgepompt voor het grootste gevecht in de carrière van zijn zoon

John en zoon Tyson zullen zondag in Fury’s hoek zitten en Tommy steunen om helemaal te gaan tegen de YouTuber die bokser is geworden.

Exclusief op talkSPORT sprekend na een pittige weging waarin de twee vechters opnieuw met elkaar in botsing kwamen, was Big John opgewonden en hield hij een opzwepende toespraak voorafgaand aan het gevecht, waarin hij zei dat zijn zoon er klaar voor is.

“Hier gedijen we goed in”, brulde Fury.

“We kunnen door muren lopen! Wanneer de Fury’s dit punt bereiken, is een Fury niet meer te stoppen! Kijk me aan! Ik kan gaan, mijn jongens kunnen gaan, WIJ ZIJN KLAAR!”

De toespraak kreeg een opwindende reactie toen Tyson, achter hem stond met een traditionele Saoedische hoofddoek op, een eigen interview stopte om de rest van de zaal toe te juichen.

“Ik vind het fantastisch, ik heb een absolute bal”, zei de WBC-zwaargewichtkampioen tegen talkSPORT in een ander interview.

talkSPORT Tyson zei dat hij dol was op de toespraken van zijn vader, terwijl hij brulde voor het publiek na de weging

talkSPORT Fury heeft Tommy’s vaardigheid vergroot in de aanloop naar de grootste test van zijn bokscarrière tot nu toe

‘Ik denk dat mijn vader de meest vermakelijke man ter wereld is. Geef hem een ​​baan op Broadway, want hij is een eenmansshow!”

Paul en Fury Jr. hadden zaterdag een vurige weging, waarbij Tommy beweerde dat het niet lang zou duren voordat hij Jake in de steek zou laten.

De rivaliteit werd de afgelopen weken persoonlijk toen Paul vorige maand de geboorte van Fury’s dochter onthulde voordat hij en zijn partner Molly-Mae Hague dat konden.

“Morgenavond is zijn tijd om. Jake Paul zal niet langer boksen. Ik ga deze man binnen vier rondes opsluiten,’ zei Tommy.

Paul beweerde echter dat Fury alleen voor de camera op het toneel was gezet en dat hij veel meer beheerst is dan de professional.

Getty Paul en Fury hadden donderdag een confrontatie op hun persconferentie

“Hij acteert op het podium, raakt helemaal opgewonden en probeert zich als zijn broer te gedragen”, zei Paul. “Deze professionele bokser gaat ten onder; het is makkelijk, het is simpel.

‘Ik ben er klaar voor, kalm, cool, beheerst. Dit is wat ik doe. Hij beeft op het podium; je ziet de zenuwen door zijn systeem stromen. Ik ben rustig.”

Hoewel het gevecht een catchweight van 185 lbs is, kondigde de WBC eerder deze maand in een verrassende beweging aan dat de winnaar een wereldranglijst op cruiserweight zou krijgen.

Fury woog 184,5 lbs terwijl Paul 183,6 lbs voor het gevecht stond.