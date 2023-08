Fury in the Slaughterhouse: Sänger Kai Wingenfelder und Gitarrist Christof Stein-Schneider bei ihrem Wacken-Gastspiel 2019.

Fury in the Slaughterhouse in Wacken

Die 1990er-Jahre-Kultband Fury in the Slaughterhouse schmuggelte sich in Wacken wieder in die knallharte Besetzung.

In den 1990er Jahren feierte die deutsche Band Fury in the Slaughterhouse auch internationale Erfolge mit melodischen Rockhymnen wie „Time To Wonder“. Beim diesjährigen Heavy Metal Festival in Wacken treffen sie erneut auf ein Publikum, das einen etwas härteren Stil gewohnt ist. Mit Freundlichkeit und guten Beziehungen haben sie es auf den heiligen Boden der Metal-Szene geschafft: Holger Hübner (60), Gründer des legendären Wacken Open Air, ist auch Manager der Band. Im Interview mit spot on news sprechen Sänger Kai Wingenfelder (63) und Gitarrist Christof Stein-Schneider (61) über die Besonderheiten eines Konzerts im nordischen Metal-Mekka.

In diesem Jahr sind sie zum zweiten Mal auf dem Wacken Open Air – wie schon 2019 unter dem Namen Die Beschissenen Six. Woher kommt dieser verdeckte Name?



Christof Stein-Schneider: Wir waren schon immer für unsere guten Bandnamen bekannt … Früher, als wir immer größer wurden, konnten wir nicht in den Clubs in Hannover spielen, in denen wir aufgewachsen sind. Dann haben wir uns immer andere Namen gegeben, damit wir dort spielen konnten. Wir kamen von The Incredible Stinkin Garbagecans über Glandularism, The Drunken 5 … und schließlich The Fucking Six.

Wie kam es 2019 zu Ihrem ersten Wacken-Gastauftritt?



Christof Stein-Schneider: Irgendwann haben wir Holger, den Chef von Wacken und unseren Manager, gefragt, ob wir mit Fury in Wacken spielen könnten. Dann sagte er, nein, bei Fury geht das nicht. Vom Bandnamen her würden wir natürlich perfekt zu Wacken passen, aber das können wir musikalisch vergessen. Aber man kann mit den Bescheißen Six in Wacken spielen. Dann haben wir vor drei, vier Jahren zum ersten Mal in Wacken gespielt – mit den Beschissene Six. Es war ziemlich erfolgreich, weil nur sehr wenige Leute wirklich wussten, was sie erwarten würden. Wir spielten den Platz voll aus und spielten dann schließlich „Won’t Forget These Days“ und „Time To Wonder“. Dann wussten die Leute auch, wer wir sind. Ja, und jetzt können wir wieder spielen. Wacken ist einfach ein tolles Festival!

Kai Wingenfelder: Ich freue mich darauf. Kürzlich war ich bei der Premiere der TV-Serie „Wacken“. Charlie Hübner, wenn er rennt, sieht er aus wie Holger Hübner. Das ist total cool. Ich habe die ersten Folgen auf Tour gesehen und schallend gelacht. Es ist einfach sensationell.

Auf welcher Bühne spielst du dieses Mal? Das letzte Mal waren Sie auf der Biergartenbühne.



Kai Wingenfelder: Genau, letztes Mal war es die Biergartenbühne. Jetzt gibt es die beiden Hauptbühnen und daneben noch eine, auf der wir jetzt spielen. Auf die Hauptbühne traue ich mich also nicht.

Christof Stein-Schneider: Wir sind noch nicht am Ziel. Aber wer weiß.

Was ist an einem Wacken-Konzert anders als an normalen Konzerten?



Kai Wingenfelder: Bei normalen Open-Air-Konzerten kauft man Tickets für Fury. In Wacken kauft man sie für Hammerfall. Das ist der kleine Unterschied.

Christof Stein-Schneider: Es gibt eine Fotoserie von diesem ersten Wacken-Konzert, vom Beginn des Konzerts bis zum Ende. Am Anfang sieht man unsere Gesichter, wie verbissen wir sind, weil wir überhaupt nicht wussten, was uns erwarten würde. Je länger das Konzert dauert, desto mehr entspannen sich unsere Gesichtszüge. Und am Ende haben alle Spaß. Ich finde es gut, diese Herausforderung, auf die Bühne zu gehen und nicht genau zu wissen, was passieren wird. Um das Gefühl zu haben, Butter am Fisch, mal schauen, wohin die Reise geht. Das letzte Mal in Wacken war großartig.

Welche Stücke spielst du in Wacken?



Kai Wingenfelder: Wir spielen nur die harten Zahlen.

Christof Stein-Schneider: Wir haben auf jeder Platte immer zwei, drei Tracks, die auch echten Board-Rock’n’Roll haben. Und wir spielen hauptsächlich diese Zahlen.

Kai Wingenfelder: Wir spielen einfach Vollpension und spielen dann gegen Ende „Time To Wonder“ und „Won’t Forget“. Das ist es.

Christof Stein-Schneider: Aber eigentlich ist es nur … Krawall. Es macht Spaß. Das können wir auch. Fury ist keine Schublade, es ist ein Schrank und wir können diese Ecke ganz gut bedienen.

