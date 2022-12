Funny Lion Cub Fail gewinnt Comedy Wildlife Photography Awards

Endlich ist der Moment gekommen, auf den Fans lustiger Tierfotos gewartet haben. Die Comedy Wildlife Photography Awards 2022 wurden zum Gewinner erklärt, und es ist ein Juwel. Jennifer Hadleys Foto eines Derpy-Löwenjungen, der von einem Baum fällt, erhielt die höchste Auszeichnung.

Trotz des Misserfolgs beim Absteigen vom Baum ging es dem 3 Monate alten Jungtier gut. Hadley hielt den amüsanten Moment in Tansania fest. „Es war wahrscheinlich sein erstes Mal auf einem Baum, und er entschied sich, es einfach zu versuchen“, sagte der Fotograf. Die kleine Raubkatze schaffte es, sich in der Luft aufzurichten und sicher auf allen vier Beinen zu landen.

Die Comedy Wildlife Photography Awards sind ein jährlicher Wettbewerb, der die lustigsten Naturfotos sucht, um die leichtere Seite des Lebens zu feiern und das Bewusstsein für Naturschutzbemühungen zu schärfen. Der Wettbewerb ist Partner des Whitley Fund for Nature, einer britischen Naturschutzorganisation.

Die Comedy Wildlife Photography Awards haben die Finalisten bereits im Oktober bekannt gegeben, also habe ich gespannt auf das Urteil über den Champion gewartet. Sie können sich einige meiner Lieblingshighlights aus dem gesamten Wettbewerb ansehen:

Das Löwenjunge war der Gesamtsieger, aber die Auszeichnungen nannten auch eine Reihe von Kategoriesiegern, die unter anderem Fotos einer zwinkernden Eule und eines „lächelnden“ Fisches ehrten. Auch der Publikumspreis ging an Hadley für ihre zufällige Aufnahme von zwei Pinguinen. Einer der flugunfähigen Vögel hält eine Flosse hoch, als würde er dem anderen sagen, er solle sich abstoßen.

Alle Fotos sind einen Blick wert, als Beweis für die Freude, die man in der Natur finden kann, und als Erinnerung daran, warum es so wichtig ist, unsere Welt und die Lebewesen, die in ihr leben, zu schützen.