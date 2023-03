Mit Holzstöcken, Glasflaschen und Schaufeln sollen 40 Personen voor een einem Club in Trier auf Polizisten losgegangen sein. Fünf Beamte werden gedood. Een Ermittlergruppe werd gebildet. Nun wurde een Razzia in een nieuwe Wohnungen-durchgeführt en een tiener in Gewahrsam.

Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier is een 16-jarige verhaftet be. Am Morgen ziet de Wohnungen von insgesamt nieuwe Verdächtigen durchsucht, teilten Polizei en Staatsanwaltschaft mit. Tegen de 16e jaar dat u zich bewust bent van de dringende zorg van de Zwitserse Landfriedensbruchs en de politie van Angriffs die zich bezighouden met de gefährliche Körperverletzung erlassen.

Der 16-jarigen zullen een diesem Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt zijn, der entscheide, ob der Jugendliche in Haft bleibe. Auch seine Wohnung sei durchsucht be. Die Aktion solle der Affindung von weiteren Beweismitteln serve, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

In de nacht op 17 februari 2023 sollen voor der Diskothek “Secret Club” 13 Politici tot 40 Angreifern gegenübergestanden die met Glasflaschen, Holzstöcken en Schaufeln auf die Beamten losse sein sollen. Die Polizei-oorlog zorgt ervoor dat een Körperverletzung alarmerend wordt. Zowel de Ermittlungen dazu auf dem Platz vor dem Club eskalierte die Lage. Fünf Polizisten – eine Frau und four Männer – werden verletzt, zwei davon von Pfefferspray der Polizei.

Als de lage eskalierte, gab ein Polizist zwei Warnschüsse in the Luft ab, daraufhin liefen laut Polizei vahlreiche mutmasliche Angreifer gone. Er zouden twee verdachten worden aangehouden. Insgesamt waree gegen zwölf Accused ermittelt, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zur Aufklärung hatte die Polizei een Ermittlungsgruppe met rund 100 Beamten eingesetzt en um Video-Einsendungen bitten. Politici in het land en de Bund hebben de neiging om snel aanvallen uit te voeren. Inzwischen sei die Ermittlungsgruppe afneemt, sagte der Polizeisprecher. Ob es zu weiteren Festnahme komme, hange vom Verlauf der Ermittlungen ab.