Andreas Wellinger reist met einem Gefühl zur Skisprung-WM. Als de Generalprobe in Roemenië wint van de Deutsche, kunnen we steeds meer Deutsche schaap onder die eerste Sechs. Die Aussagekraft lijkt aber klein – denn Top-Nationen sagen reihenweise für den Wettkampf ab.

Im Überschwang seines nächsten Weltcup-Erfolgs bremste Andreas Wellinger sogar die deutsche Skisprung-Legend Sven Hannawald. “Sven, red’ nicht zo viel”, zei de Olympiasieger, als er im Rumänischen Rasnov freudestrahlend en ARD-Mikrofon kam en een paar andere Coup erklären durfden. Nur 0.2 Punkte lag van 27 Jahre alte Bayer am Ende voor de Slowenen Ziga Jelar, de nächste Sieg nach dem Erfolg von Lake Placid wurde so Realität. Hannawald nahm den frechen Wellinger ganz gelassen: “Dat is die heutige Jugend.”

Vorausgegangen oorlog een skurriler Wettkampf, der mehr mit een Duitse Nationalpokal als mit dem Weltcup zu tun hatte. Weil die starken Polen, Österreicher en Noor met Blick auf die anstehende WM schlossen fernblieben en lieber trainieren, schafften es fünf Athleten von Bundestrainer Stefan Horngacher onder de besten Sechs. Auf Wellinger und Jela volgde Karl Geiger als Dritter sowie Markus Eisenbichler, Philipp Raimund en Constantin Schmid auf den Rängen vier bis sechs. “Ich würde sagen, dass wir alles rigig gemacht haben”, zei Wellinger.

Selbst der eerste Dreifacherfolg nach 1990 schien möglich, maar dan funkte Jelar mit een sterke zweiten doorlopende dazwischen. Voor de WM is een wellinger plötzlich een kandidatuur voor de medaillons – en dat is na een lange tijd, met vallende verletzungen en unerwarteten Rückschlägen. “Er macht kaum Fehler. Die WM begint auf der Kleinschanze. Er ist schon mal drin, und ich glaube, dass er mit den zwei Siegen Lockerheit kann kann”, analyseerde Hannawald.

Wellinger komt uit de Strahlen derzeit kaum mehr heraus. Der Sieg in Lake Placid kam relatief unerwartet. Diesmal nahm er in Abwesenheit von Halvor Egner Granerud uit Noorwegen, Dawid Kubacki uit Polen en Österreichs Stefan Kraft sogar een gewisse Favoritenrolle ein. “Het is zo zielig om te doen. Het is niet gewiekst. Das Selbstvertrauen ist das, was mich momentan rettet. Es fühlt sich unglaublich gut an, whoder ganz oben zu jump”, zei Wellinger, der mit drie Einzel-Podestplätzen in Serie zur WM ins sloveens Planica reisen wird.

Erst in jenem malericchen Tal wird sich zeigen, ob der deutsche Plan mit Wettkampf statt Training kurz vor dem Großereignis aufgegangen ist. Eisenbichler, der nach einer Halbzeitführung den Sieg noch vergab, bedauerte die fellen Absagen voor allem für die Rumänischen Gastgeber. Es sei “schade voor die Veranstalter”. Voor die Duitse Springer sei es “gut, wir können einen Haufen Weltcup-Punkte machen”. Ben Sonntag steht noch een sogenannter Super-Team-Wettkampf an. Start Für Deutschland Wellinger en Geiger, das Duo is duidelijk favoriet.