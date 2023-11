Het afgelopen jaar ontvingen we de Gouden Prijs met een positieve houding ten opzichte van de psychologisch belangrijke Marke von 2.000 US Dollars voor je geluk, aangezien het einde van het jaar 2020 nog niet compleet is. Fundstrat-expert Mark Newton heeft er vertrouwen in dat de Goudprijs onderweg door het land zal worden behaald – en dat het oude record later kan worden gevonden.

• Goudprijs Laut Fundstrat-Experte aus Technisch Sicht aussichtsreich

• Goud op de weg naar de nieuwe Allzeithoch

• Experts doen u graag een aanbieding van 2.500 dollar voor uw vakantie

De Gouden Prijs wordt uitgereikt na een kleine Zwischenkorrektur sinds half november in de wind. In het verleden werd veel tijd besteed aan de psychologisch belangrijke Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze. De grote belangstelling voor de jonge Amerikaanse dollar is een inspectie van de Amerikaanse dollars, die onder de leiding van Annahme staat, dat de Fed van de Amerikaanse Notenbank Fed de Leitzins niet langer anhebbenbe, die later op de markt komt. Dit betekent dat Amerikaanse dollars verantwoordelijk zijn voor de hoge waarde van goud, en dat de Amerikaanse dollar waardevol is voor het edelmetaal en andere waardevolle hulpbronnen. Als u echter de Gouden Prijs wilt ontvangen, wordt u geïnformeerd dat u als gevolg van het seizoen 2020 op de hoogte wordt gesteld van de huidige vakantie van 52 weken met 2.051,72 US dollar. Dat is iets waar je alleen maar expert in kunt worden en het anders kunt doen.

Fundstrat-Experte: De goudprijs is begonnen, en er komen nog nieuwelingen aan



Wie Mark Newton, Geschäftsführer und Globaler Leader der Technische Strategie bij de Investment-Research-Firma van Fundstrat Global Advisors, zei „Business Insider“, gaf commentaar op de situatie van de Gold Prize van de Chart Technician. Zie de huidige „ziemlich positiv“ daar. Daar ga je, dat is de Gouden Prijs in Richtung Allzeithoch bewege. Laat de experts het geld verdienen met Edelmetal alles voor de beste prijs van oktober tot 2.009,41 US-Dollar knacken. De voorbereiding voor het overwikkelen van de kaarttechnieken is gedaan. Als je daartoe bereid bent, durf je Newton de toekomst in te gaan na het bereiken van een prijs van 2.060 dollar tot 2.080 dollar.

In het record van dit jaar staat een hoog goudprijsrecord voor de zomer van 2020. Iedereen die rapporteert aan „Business Insider“ ontvangt een dateringsset van 2.072,50 US-dollars tot 2.089,20 US-dollars. De Nachrichtenagentur dpa-AFX richtte een bedrag op tegen een Amerikaanse dollar van 2.075 dollar. Voor de Fundstrat-Experten dürfte deze Varianz alldings kaum von Bedeutung sein, denn er glaubt, dass der Goldpreis seinen alten Rekord with großem Abstand hinder sich lassen geworden.



Gewaltiger Preissprung bij Gold-voorspelling



De prijs van de Goudprijs bedraagt ​​minimaal 2.080 US dollar, wat betekent dat de „technische eindresultaten“ door Newton worden gesignaleerd als „Business Insider“. Er zijn veel positieve aspecten aan de Nachrichtenseite außerdem, daarom zijn ze daar, en zijn ze er ook gepassioneerd over. De Gouden Prijs werd vervolgens snel en snel naar de hoge grond gekatapulteerd. „Mijn technische ziel voor goud is voor onze prijs 2.500 dollar waard“, aldus de expert „Business Insider“. Je moet immers zorgen voor alles wat met je ziel te maken heeft en dat je niet gebonden bent aan je niveau, wat betekent dat de Gouden Prijs jouw jaar van prestatie zal zijn. Aber in jedem Fall is een tijdelijke „reis, een longpositie met edelmetalen, uitzicht op zinkende Realzinsen, zunehmenden Zyklen en ahaltenden geopolitieke konflikten“, aldus de Fundstrat-Experte.

