Fulham verwelkomt Leeds vanavond in Craven Cottage, terwijl de rivalen van de Premier League het tegen elkaar opnemen in de vijfde ronde van de FA Cup.

The Cottagers verwelkomen de ploeg van Javi Gracia in Londen met een plaats in de kwartfinales op het spel.

Getty Leeds pakte dit weekend maar liefst drie punten tegen Southampton

De laatste time-out in de beker versloeg Fulham Sunderland met 3-2 in een replay, terwijl Leeds League One-kant Accrington Stanley passeerde.

The Whites hebben sindsdien manager Jesse Marsch vervangen door Gracia en de nieuwe baas kende een perfecte start en kwam dit weekend als winnaar uit de bus in een cruciaal degradatieduel tegen Southampton.

Ze hopen die winnende start voort te zetten, maar staan ​​voor een zware taak tegen de ploeg van Marco Silva, die zesde staat in de Premier League.

Fulham vs Leeds: talkSPORT-verslaggeving

Deze vijfde ronde van de FA Cup wordt gespeeld op dinsdag 28 februari.

De aftrap in Craven Cottage is gepland om 19:45 uur.

talkSPORT 2 zal live verslag doen van de wedstrijd met commentaar van Ian Danter en voormalig Charlton en Ipswich-middenvelder Matt Holland.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Fulham vliegt dit seizoen met een zesde plaats op de ranglijst

Fulham vs Leeds: teamnieuws

Fulham XI: Rodak; Cedric, Tosin, Ream, Robinson; Palhinha, Lukic; Wilson, Pereira, Salomo; Mitrovic.

Subs: Leno, Tete, Duffy, Reed, Cordova-Reid, Willian, Vinicius, Diop, Harris.

Leeds XI: Meslier; Ayling, Koch, Kristensen, Firpo; McKennie, Adams, Roca; Summerville, Rutter, Gnonto.

Subs: Robles, Aaronson, Bamford, Harrison, Perkins, Gyabi, Monteiro, Joseph, Gray.

Getty Mitrovic sukkelt met een dijbeenblessure

Fulham vs Leeds: wat is er gezegd?

Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Leeds-manager Gracia gesproken over zijn ploeg en wat hij sinds zijn komst bij de club heeft geprobeerd te veranderen.

Hij zei: “Toen ik aankwam, was het eerste wat ik tegen de spelers zei dat ik respect wilde hebben voor al het werk en de staf die er vóór mij was.

“Vanaf dat moment moesten we iets veranderen. Je moet over het verleden praten als je iets wilt veranderen, maar ik spreek altijd met respect voor degenen die hier waren.

“Vanaf mijn eerste dag zag ik de houding van de spelers. De wens om de situatie te veranderen.

“De reactie van de spelers toen we scoorden (tegen Southampton) kun je zien wat de spelers zijn en wat ze willen. Dit is voor mij het allerbelangrijkste.”

Getty Gracia genoot van een perfecte start van zijn baan in de dug-out van Leeds

Fulham vs Leeds: wedstrijdfeiten

Zeven verschillende spelers hebben dit seizoen gescoord voor Leeds in de FA Cup (Rodrigo, Perkins, Gnonto, Bamford, Firpo, Harrison en Sinisterra). -67 campagne (8).

Leeds is in elk van hun laatste 12 FA Cup-wedstrijden, samen met Aston Villa tussen 1977 en 1983 en Brighton tussen 1993 en 2000, van huis weggetrokken, de langste reeks in de geschiedenis van de FA Cup (vanaf de eerste ronde).

Fulham speelt voor het eerst sinds 2016/17 (0-3 vs Tottenham) in de vijfde ronde van de FA Cup. Ze bereikten voor het laatst de kwartfinale van de competitie in 2009-2010 en versloegen Notts County met 4-0 in de vijfde ronde van dat jaar.

Leeds verloor elk van zijn laatste vijf FA Cup-wedstrijden tegen Premier League-teams en scoorde geen enkel doelpunt. Hun laatste dergelijke overwinning was tegen Tottenham in januari 2013.

Dit is de allereerste FA Cup-ontmoeting tussen Fulham en Leeds. De Cottagers wonnen dit seizoen met 3-2 op Elland Road in de Premier League en willen Leeds twee keer verslaan in hetzelfde seizoen, voor het eerst sinds 1959-60.