Fulham is vanavond gastheer van Wolves in een belangrijk duel aan beide uiteinden van de tafel en het is exclusief live op talkSPORT.

The Cottagers hebben een briljante campagne achter de rug en bij een overwinning zouden ze op gelijke hoogte komen met Newcastle en slechts één punt achterstand op Tottenham Hotspur in de top-vier race.

Getty Willian is een geïnspireerde aanwinst voor Fulham en ze zijn goed op jacht naar Champions League-voetbal

Fulham heeft 11 Premier League-wedstrijden gewonnen, wat alleen maar wordt verbeterd door de huidige top vier, dus ze zullen er zeker van zijn het seizoen in stijl af te sluiten.

Ondertussen hebben Wolves ook gepresteerd onder Julen Lopetegui, maar verloren ze met 1-0 van Bournemouth in hun laatste wedstrijd.

Dat resultaat zorgde ervoor dat de Old Gold drie punten voorsprong had op de degradatiezone op de 15e plaats, maar bij een overwinning zouden ze zes punten voorsprong hebben op West Ham op de 18e plaats.

Wolves kan bogen op een goed recent record tegen de Cottagers en is ongeslagen in hun laatste vijf Premier League-ontmoetingen, dus we zouden een goede wedstrijd tegemoet moeten gaan.

Fulham v Wolves: talkSPORT-verslaggeving

Dit Premier League-duel vindt plaats op vrijdag 24 februari.

De aftrap in Craven Cottage is gepland om 20.00 uur.

talkSPORT heeft live en EXCLUSIEVE dekking vanuit West-Londen, met Hugh Woozencroft als uw gastheer.

Commentaar zal dan komen van Nigel Adderley en voormalig Engelse vrouwenspits Lianne Sanderson.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Lopetegui heeft de zaken bij Molineux omgedraaid

Fulham v Wolves: Teamnieuws

De gastheren zullen het waarschijnlijk zonder sterspits Aleksandar Mitrovic moeten doen omdat hij worstelt met een hamstringprobleem.

Carlos Vinicius zette afgelopen weekend Manor Solomon op voor de winnaar tegen Brighton en beiden hopen onder het licht te starten.

Maar de gastheren zullen zeker zonder Neeskens Kebano en Tom Cairney zijn.

Ondertussen verwelkomen Wolves Mario Lemina terug in de selectie na het uitzitten van zijn schorsing van één wedstrijd.

Pedro Neto werkt ook langzaam aan zijn weg terug naar volledige fitheid, dus hij kan worden opgenomen in de selectie voor de wedstrijddag.

Maar de bezoekers zullen zonder langdurige afwezigen Sasa Kalajdzic, Hwang Hee-chan, Boubacar Traore en Chiquinho zijn.

Getty Mitrovic is een grote twijfel voor deze

Fulham v Wolves: Wat is er gezegd?

Wolves-baas Lopetegui over de degradatiestrijd: “Toen ik hier aankwam stonden we onderaan en nu zitten we midden in de strijd.

“Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. We hebben twee wedstrijden gewonnen, maar het is niet genoeg, we moeten vechten voor 40 punten. Er liggen veel punten voor ons.

“We weten dat het erg moeilijk is om punten te pakken in deze competitie, daarom kun je elke wedstrijd winnen en verliezen van elk team.

“Dit is voetbal en dit is het niveau van de Premier League.”

Fulham v Wolves: wedstrijdfeiten