Marco Silva hat bestätigt, dass er ein Angebot vom saudi-arabischen Pro-League-Klub Al Ahli erhalten hat, betont aber, dass er weiterhin „totalem Engagement“ für Fulham treu bleibt.

Als Sky Sports Wie Anfang dieser Woche berichtet wurde, sollten dem Portugiesen 40 Millionen Pfund für einen Zweijahresvertrag als neuer Trainer des Vereins angeboten werden.

Al Ahli, der daran arbeitet, Riyad Mahrez und Allan Saint-Maximin zu Roberto Firmino zu verpflichten, wollte eine schnelle Antwort, da sie sich in einem Trainingslager in Österreich befinden – und in seiner Pressekonferenz vor dem Spiel der Premier League Summer Series am Sonntag gegen Brentford bestätigte Silva, dass er seine derzeitigen Arbeitgeber über seine Entscheidung informiert hatte.

Er gab diese Entscheidung den Reportern jedoch nicht bekannt.

„Ich habe für meinen Verein geantwortet und werde nicht über diese Situation sprechen“, sagte er. „Ich bin nicht hierher gekommen, um über Angebote und die Situation zu sprechen.

„Ich habe es Ihnen bereits gesagt und ich wiederhole es noch einmal: Ich muss hier nicht viele Worte sagen. Ich habe mein Engagement für diesen Fußballverein gezeigt. Mein Engagement für den Fußballverein ist absolut.“

Kaveh Solhekol berichtet, dass die Agenten von Marco Silva mit Vertretern von Al Ahli über einen Zweijahresvertrag über 40 Millionen Pfund verhandeln, während Stürmer Aleksandar Mitrovic den Verein nur „zu Fulhams Bedingungen“ verlassen konnte.



Silva sprach auch über Aleksandar Mitrovic, der seinen Verwandten mitgeteilt hat, dass er nicht mehr für Fulham spielen werde, nachdem der Verein dem Stürmer ein Preisschild von 52 Millionen Pfund auferlegt hatte.

Der Serbe ist verärgert darüber, dass ihm ein Wechsel verwehrt wurde, der Gegenstand zweier gescheiterter Angebote von Al Hilal war.

„Es ist nicht die ideale Situation, das muss ich Ihnen sagen. Nicht, weil er ein Angebot erhalten hat, sondern weil es um ihn selbst geht“, sagte Silva.

„Wie Sie wissen, wird er morgen nicht spielen, er hat letzten Mittwoch nicht gespielt, er arbeitet nicht richtig mit seinen Teamkollegen zusammen und wenn ich sage, dass dies nicht das ideale Szenario ist, dann ist das die Situation.“

Fulhams Marco Silva hat bestätigt, dass er ein Angebot von Al Ahli erhalten hat, und die Cottagers über seine Entscheidung informiert





„Wenn es außerhalb meiner Kontrolle als Manager liegt, ist das nichts, was mich beunruhigt, aber ich hätte in dieser Situation gerne ein anderes Szenario.“

„Ich habe bereits mit Mitro gesprochen, er kennt meine Meinung. Ich bin hier, um für alle meine Spieler mein Bestes zu geben und sie mit allem, was ich kann, zu beschützen. Manchmal muss man individuelle Entscheidungen treffen, um die sie sich kümmern müssen.“