Fulham was Manor Solomon opnieuw dankbaar toen Wolves in een pittige terughouding werden vastgepind Vrijdagavond voetbal die eindigde in een 1-1 gelijkspel in Craven Cottage.

Invaller Solomon, die de winnaar scoorde in de 1-0 overwinning van afgelopen weekend op Brighton en eerder deze maand ook op doel was in Fulham’s 2-0 succes tegen Nottingham Forest, sneed vanaf links naar binnen en ontketende een verbluffende aanval in de verte. hoekschop net na het uur om de huidige ongeslagen reeks van zijn ploeg te verlengen tot vier wedstrijden.

Wolves had verdiend de leiding bij de rust na het eerste doelpunt van Pablo Sarabia sinds hij in de 23e minuut overkwam van Paris Saint-Germain, maar geen van beide partijen slaagde erin om één punt om te zetten in drie, ondanks de briljante redding van Jose Sa om de kopbal van Carlos Vinicius in blessuretijd te ontkennen.

Het resultaat betekent dat Fulham op de zesde plaats blijft in de aanloop naar de resterende Premier League-wedstrijden van het weekend, met Wolves nog steeds op de 15e plaats, vier punten boven de degradatiezone.

Spelersbeoordelingen Fulham: Leno (6), Tete (7), Diop (6), Ream (7), Antonee Robinson (6), Reed (5), Joao Palhinha (6), Reid (5), Andreas Pereira (6), Willian ( 6), Vinícius (6). Subs: Wilson (7), Salomo (8), Lukic (7). Wolven: Jose Sa (7), Nelson Semedo (6), Dawson (6), Kilman (7), Bueno (7), Sarabia (7), Lemina (6), Neves (7), Matheus Nunes (6), Jimenez ( 7), Matheus Cunha (6). Subs: Daniel Podence (nvt), Joao Moutinho (nvt), Costa (5), Adama Traore (6). Speler van de wedstrijd: landhuis Salomo.

Wijsheid van Salomo redt Fulham

Afbeelding:

Pablo Sarabia boort thuis Wolves’ opener bij Fulham





Een overwinning zou Fulham 41 punten hebben opgeleverd, het hoogste aantal van een gepromoveerd team na 25 wedstrijden in een Premier League-seizoen van 38 wedstrijden. Inderdaad, alleen de twee clubs uit Manchester hebben meer punten verdiend dan de 19 van Fulham sinds de hervatting van de Premier League na het WK.

De nieuwe en verbeterde Riverside Stand wordt elke week meer bezocht. Tegen de tijd dat de bomen in het aangrenzende Bishops Park in volle bloei staan, dromen de bewoners misschien van een Europese tournee – maar tijdens de openingsperiode waren ze de tweede beste.

Teamnieuws Fulham-manager Marco Silva maakte één wijziging ten opzichte van de late 1-0 overwinning van zijn ploeg op Brighton afgelopen weekend. Carlos Vinicius werd vooraan geselecteerd, Harry Wilson zakte naar de bank en Bobby De Cordova-Reid keerde terug naar het middenveld, nadat hij aan de top van de Amex had gespeeld.

Wolves voerde twee wijzigingen door, waarbij Mario Lemina terugkeerde van een schorsing van één wedstrijd en Raul Jimenez terugkeerde naar de basiself terwijl Joao Moutinho en Adama Traore op de bank vielen.

Sarabia had in de 20e minuut al een waarschuwingssignaal afgevuurd toen hij zich vastklampte aan de terugtrekking van Nelson Semedo, maar het schot van de aanwinst van januari miste overtuigingskracht omdat het gemakkelijk werd geoogst door Bernd Leno.

Wolven hebben hun paspoort niet meer laten stempelen sinds hun vertrek in de kwartfinale van de Europa League door Sevilla in augustus 2020, maar ze hebben dit seizoen een heel ander soort strijd. Sarabia gaf hun hoop op overleving slechts drie minuten later een schot in de arm om de impasse te doorbreken.

Sarabia opende de score voor Wolves met een trefzekere finish



De 30-jarige Spanjaard, aangeworven voor slechts £ 4,4 miljoen van Paris Saint-Germain, begon en eindigde de verhuizing terwijl hij Matheus Nunes op het linkerkanaal voedde voordat hij zijn run in de Fulham-box zette. Het centrum van Nunes werd gedempt door Raul Jimenez zodat Sarabia zichzelf kon stabiliseren en een laag schot door de benen van Tim Ream en in de benedenhoek buiten bereik van Leno spietste.

Silva gaf zelf toe dat zijn ploeg niet op hun best was geweest tijdens een aanval op Brighton afgelopen weekend, maar Fulham ging dit duel in na drie keer nul nul, wat voor het eerst de hoop op Europese kwalificatie had gewekt. sinds 2009/10.

Maar na slechts twee van hun negen wedstrijden te hebben gewonnen toen hij dit seizoen als eerste tegen kreeg – de 3-2 overwinning in Nottingham Forest en dezelfde score in Leeds – was het pas in de slotfase van de openingsperiode dat Jose Sa gedwongen werd in actie te komen en Carlos redde. Vinicius’ kopbal uit een voorzet van Bobby De Cordova-Reid. Ruben Neves was naast doel toen hij even later een identieke kans kreeg.

Silva voerde een dubbele wissel door tijdens de pauze toen Manor Solomon en Sasa Lukic werden opgeroepen in de plaats van Bobby De Cordova-Reid en Harrison Reed, die sinds de openingswisseling een enkelblessure hadden. Maar het waren Wolves die bleven domineren, want de kopbal van Max Kilman dreef net over voordat Jimenez Sarabia’s voorzet net naast keek.

Dit werd een vurige aangelegenheid toen twee Wolves-spelers snel achter elkaar ten onder gingen en Fulham het gevoel had dat hun tegenstanders zich schuldig maakten aan tijdverspilling. Cunha ging onderuit en bleef liggen na een uitdaging van Antonee Robinson, en de gastheren maakten slechts vier minuten later gelijk.

Er leek weinig te gebeuren toen Solomon de bal op Robinson pakte, maar nadat hij door Semedo naar binnen was gebracht, had de Israëliër geen tweede uitnodiging nodig om een ​​prachtig schot van 20 meter laag voorbij Sa te krullen.

Fulham voelde een ommekeer toen Wolves zich terugtrok, en als Sa er niet was geweest om Vinicius van een voorzet van Kenny Tete in blessuretijd af te houden, zou het opnieuw een schot in de roos zijn geweest voor Silva’s ploeg.

Solomon scoorde een knaller om Fulham op gelijke hoogte te brengen!



Wat is het volgende?

Fulham nu hun aandacht richten op de FA Cup, met een thuiswedstrijd tegen Leiden op dinsdag; aanvang 19.45 uur. De ploeg van Marco Silva neemt het vervolgens op tegen rivalen in West-Londen Brentford in de Premier League op maandag 6 maart live verder Sky Sports; aanvang 20.00 uur.

Maandag 6 maart 19.00 uur



Aanvang 20.00 uur





Wolven reis nu naar Anfield om het op te nemen Liverpool voor de vierde keer dit jaar; aanvang 20.00 uur. De ploeg van Julen Lopetegui is dan gastheer Tottenham op zaterdag 4 maart; aanvang 15.00 uur.