Aber ist das alles 199,95 $ wert? Ich teste die Kamera und ihre App noch – was noch sehr in Arbeit ist –, daher kann ich noch keine definitive Meinung abgeben. Aber bisher bin ich davon nicht überzeugt. Eine Sofortbildkamera, die keine Fotos druckt und keinen eingebauten Sucher hat? Es fühlt sich nicht so an, als wäre die Instax Pal eine Kamera, sondern vielmehr ein hübsches Zubehörteil, das mit einem Smartphone-Drucker geliefert wird.