Fujifilm heeft de nieuwste instantcamera in zijn Instax Mini-serie aangekondigd: de Fujifilm Instax Mini 12. De Instax Mini 12 is een nieuwe iteratie van de Instax Mini 11 – onze huidige topkeuze voor instantcamera’s – en zal rond half maart verkrijgbaar zijn voor $ 79,95 .

Behalve een paar kleine functie- en ontwerpupdates zien de Instax Mini 11 en Instax Mini 12 er identiek uit. De lensstructuur is echter de meest opvallende verandering. U kunt nu bijvoorbeeld de lens draaien om de close-upmodus in te schakelen in plaats van op een knop te drukken, net zoals bij traditioneel richten en schieten. Ik ben nog maar net begonnen met het testen van de camera, maar op basis van mijn eerste indruk maakt dit het inzoomen net wat leuker en intuïtiever.

Je kunt de instantcamera nu ook aan- en uitzetten door simpelweg de lens te draaien naar duidelijk gelabelde “aan” en “uit” instellingen. Voorheen moest je op een knop aan de zijkant klikken om de camera aan te zetten en de lens uitklappen en vervolgens terugduwen om de camera uit te zetten. Dat is niet bepaald intuïtief, en ik kan me voorstellen dat het, in combinatie met het ontbreken van duidelijke ‘aan’- en ‘uit’-labels, het voor kinderen misschien wat moeilijker heeft gemaakt om de Instax Mini 11 te gebruiken.

Hoewel ik het leuk vind dat het nu intuïtiever is om de camera uit te schakelen, gebruik ik liever de knop van de Instax Mini 11 om hem in te schakelen. Dat komt omdat de Close-Up-modus dicht bij de instellingen “aan” en “uit” ligt. Dit maakt het gemakkelijk om de Instax Mini 12 per ongeluk uit te schakelen, wat ik deed toen ik probeerde de lens in de close-upmodus te zetten. Het is echter mogelijk dat dingen verbeteren nadat ik de camera meer heb getest en aan de verandering heb aangepast.

Fujifilm heeft ook enkele wijzigingen aangebracht aan de flitser die het vermelden waard zijn. Hoewel je de flitser helaas nog steeds niet kunt uitschakelen, zegt Fujifilm dat de nieuwe automatische flitsregeling de beeldkwaliteit beter zou moeten optimaliseren in omgevingen met veel licht en weinig licht. Ik zal verder moeten testen om te zien of die bewering waar is, maar ik hoop van wel, want dat was een van mijn belangrijkste problemen met zijn verder uitstekende voorganger.

De nieuwe groene Fujifilm Instax Mini 12

Ten slotte heeft de Instax Mini 12, zoals eerder vermeld, enkele ontwerpwijzigingen. Het meest opvallende is dat de carrosserie meer rechthoekig dan vierkant is, maar met dezelfde afgeronde randen als zijn voorganger. Het mist ook de gebogen kant van de Instax Mini 11 en is minder breed, waardoor het vasthouden tijdens het maken van foto’s gemakkelijker wordt. Bovendien heeft Fujifilm de zwarte colorway vervangen door een nieuwe en leuke mintgroene tint die misschien meer aanspreekt bij het jongere publiek.

Naast de Instax Mini 12 heeft Fujifilm de lancering aangekondigd van een nieuwe gratis downloadbare INSTAX UP! smartphone-app die binnenkort wordt uitgebracht. Gebruikers kunnen hun foto’s digitaal scannen, importeren, ordenen en opslaan in de app, ongeacht welke Instax-print of camera ze bezitten, wat betekent dat Instax Mini 12-gebruikers deze ook kunnen gebruiken.