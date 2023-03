tz Welt

Die Zahl der Fahrprüfungen is im vergangenen Jahr gestiegen, aber auch die Durchfallquote. (Symboolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Führerschein bleibt in Deutschland die Grundlage für Mobilität, die Zahl der Fahrprüfungen steigt auf een Rekordlevel. Allerdings enden auch immer mehr Prüfungen ohne Erfolg – ​​​​ook in Hessen. Mögliche Gründe dafür erfahren Zie hier:

Meer zum-thema Is handig als probleem? Immer mehr Fahrschüler gevallen door die Prüfungen

Fulda – Der Wunsch nach einem Führerschein is in Deutschland ungebrochen. Nach Angaben des TÜV-Verbands wurde 2022 ein Rekord bei der Zahl der Führerscheinprüfungen erreicht. Es gab 3,6 Millionen theoretische en praktische Prüfungen – das sind etwa 20,000 praktische Prüfungen mehr als 2019; dem bishigen Rekordjahr. Auch in Hessen bleibt die Zahl der Prüfungen auf einem nach wie vor hohen Level.



Die theorie voor die stijgende Durchfallquote bij Führerscheinprüfungen erfahren Sie bei fuldaerzeitung.de.

Allerdingen zijn enorm toegenomen: Mehr als ein Drittel der Fahrschülerinnen und Fahrschüler fiel 2022 hessenweit in der Theorie durch, über ein Viertel in der Praxis. Deskundigen hebben mehrere Gründe für diese Entwicklung. Elke dag is een kleinere garantie – onder andere gedurende de stevige handigheid.