Für vom Bürgerkrieg verwüstete Syrer sind die Folgen des Erdbebens „eine Krise in einer Krise“

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

CNN

—



Für viele der syrischen Opfer des verheerenden Erdbebens, das am Montag die Türkei und Syrien heimgesucht hat, ist dies nur die jüngste in einer jahrzehntelangen Reihe von Tragödien.

Das Beben der Stärke 7,8 ereignete sich in den frühen Morgenstunden, tötete in beiden Ländern mehr als 5.000 Menschen und hinterließ Tausende weitere Verletzte. Es war das stärkste seit 84 Jahren verzeichnete Erdbeben in der Türkei.

In Syrien gab es laut der staatlichen Nachrichtenagentur SANA die meisten Opfer im Nordwesten des Landes, überwiegend in den Städten Aleppo, Hama, Latakia und Tartus.

Drohnenaufnahmen zeigen massive Zerstörungen nach Erdbeben

Diese Region kämpfte bereits mit dem Wiederaufbau lebenswichtiger Infrastruktur, die während des Bürgerkriegs des Landes, der nach Schätzungen der Vereinten Nationen seit 2011 300.000 Menschen das Leben gekostet hat, durch die anhaltenden Luftangriffe schwer beschädigt wurde.

Es ist eine „Krise in der Krise“, sagte El-Mostafa Benlamlih, UN-Resident und Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, am Montag gegenüber Christina Macfarlane von CNN.

„Die Infrastruktur wurde durch die Situation, den Krieg und so weiter lahmgelegt“, sagte er. „Diese Städte sind Geisterstädte … Viele Menschen haben große Angst. Sie wollen nicht zurück in ihre Häuser. Wenn wir sie in diesen Fällen Häuser nennen können. Sie sind manchmal Ruinen.“

Dramatisches Video fängt den Moment ein, in dem Gebäude in der Türkei einstürzen

Die freiwillige Rettungsgruppe Syria Civil Defense, allgemein bekannt als die White Helmets, twitterte, dass Hunderte von Familien unter den Trümmern eingestürzter Gebäude im Nordwesten des Landes lagen.

Mehr als 900 Menschen seien in der Region gestorben, hieß es und fügte hinzu, dass die Zahl voraussichtlich steigen werde.

Khalil Ashawi, ein Fotojournalist aus der Stadt Jindiris im nordwestlichen syrischen Gouvernement Allepo, sagte gegenüber CNN, er habe in den zehn Jahren, in denen er dort über den Krieg berichtete, keine so „katastrophalen“ Szenen wie am Montag erlebt.

„In all den Jahren, in denen ich hier über Krieg berichtet habe, habe ich so etwas noch nie gesehen“, sagte er. „Es ist ein Desaster. Sanitäter und Feuerwehrleute versuchen zu helfen, aber leider haben sie zu viel zu tun. Sie können das alles nicht bewältigen.“

Seine Eltern, die in der türkischen Stadt Antakya leben, werden vermisst, sagte er. Auch diese Stadt erlitt erhebliche Schäden.

Die Vereinten Nationen teilten am Dienstag mit, dass ihre grenzüberschreitende Hilfe nach Syrien aufgrund der durch das Erdbeben verursachten Schäden vorübergehend unterbrochen worden sei.

Die Hilfe wurde durch „Straßenprobleme behindert – insbesondere die Straße von Gaziantep zu unserem Umschlagplatz in Hatay“, sagte Madevi Sun-Suon, Sprecherin des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung der humanitären Hilfe (OCHA), gegenüber CNN.

Der in Damaskus ansässige Syrisch-Arabische Rote Halbmond sagte am Dienstag, dass er nicht in der Lage sei, mit der Verwüstung fertig zu werden, die das Erdbeben hinterlassen habe.

„Geschwindigkeit ist das A und O“: Wie Europa der vom Erdbeben betroffenen Türkei hilft

„Wir waren nach dem Erdbeben an jedem Ort, aber wir haben nicht die Ausrüstung, wir haben keine schweren Maschinen“, sagte ihr Präsident Khaled Hboubati auf einer Pressekonferenz in Damaskus. „Die Zahl der Todesopfer wird steigen … in Aleppo und Latakia stürzen immer noch Gebäude ein“, sagte Hboubati.

Die Hälfte der 4,6 Millionen Einwohner Nordwestsyriens wurde durch den Konflikt aus ihren Häusern vertrieben, 1,7 Millionen leben laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, jetzt in Zelten und Flüchtlingslagern in der Region. Letztes Jahr berichtete die Agentur, dass 3,3 Millionen Syrer in der Region unter Ernährungsunsicherheit litten.

Mehrere Teile Nordwestsyriens, einschließlich Idlib, werden immer noch von regierungsfeindlichen Rebellen kontrolliert.

In Bildern: Tödliches Beben erschüttert die Türkei und Syrien



In der Anfangsphase des Krieges waren Aleppo und Idlib für den syrischen Präsidenten Bashar Al Assad als Handels- und Handelszentren geografisch und wirtschaftlich von entscheidender Bedeutung. Aber ab 2012 wurde Idlib, das an die Türkei grenzt und derzeit von von der Türkei unterstützten Rebellen gehalten wird, zum Ziel routinemäßiger Luftangriffe des syrischen Militärbündnisses mit Russland.

Im Jahr 2019 startete die syrische Armee mit Luftunterstützung des russischen Militärs eine neue Offensive in der Provinz, bei der rund eine Million Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Laut Human Rights Watch wurden während der elfmonatigen Militäroperation schätzungsweise mehr als tausend Zivilisten getötet. Im März 2020 wurde ein Waffenstillstand angekündigt, aber die Bombardierung wurde seitdem wieder aufgenommen.

Viele der Familien, die Opfer dieser Bombenangriffe wurden, sahen sich am Montag mit weiterem Elend konfrontiert.

„Einer meiner Kollegen, mit dem ich seit mehr als fünf Jahren zusammenarbeite, wurde vor etwa zwei Jahren bei russischen Luftangriffen getötet. Ich habe heute herausgefunden, dass seine ganze Familie, seine Frau und seine Kinder heute alle ums Leben kamen, als ihr Gebäude einstürzte“, sagte Dr. Mostafa Edo, Landesdirektor der in den USA ansässigen NGO MedGlobal, der in Idlib lebt.

Er sagte gegenüber CNN, dass die Krankenhäuser in der Stadt überlastet und schlecht ausgestattet seien und es ihnen an Vorräten wie orthopädischen Platten zur Behandlung von Frakturen fehle. Auch Krankenhäuser leiden unter Stromausfällen. Hatten sie bisher auf Strom aus der Türkei gesetzt, greifen sie nun auf Stromerzeuger zurück, für die Treibstoff knapp ist.

„Überlebende (schlafen) bei Eiseskälte auf der Straße“, sagte er.

Viele befürchten, dass die Auswirkungen des Erdbebens die Bewohner der von Rebellen kontrollierten Gebiete am härtesten treffen werden, da das Regime traditionell die lokale Infrastruktur durch Isolation lahmgelegt hat.

Die freiwillige Rettungsgruppe der syrischen Zivilverteidigung, allgemein bekannt als die Weißhelme, erklärte das Erdbebengebiet am Montag zum Katastrophengebiet und forderte die internationale Gemeinschaft auf, bei den Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu helfen und Druck auf das syrische Regime und Russland auszuüben, „um sicherzustellen Es gibt keine Bombardierung der betroffenen Gebiete.“

Tanya Evans, die Landesdirektorin des Internationalen Rettungskomitees für Syrien, beschrieb das Erdbeben in einer Erklärung als „einen weiteren verheerenden Schlag für so viele gefährdete Bevölkerungsgruppen, die bereits nach Jahren des Konflikts zu kämpfen haben“.

Sie warnte davor, dass Tausende von Menschen dem ausgesetzt sind, wenn die Temperaturen unter Null fallen. „Viele im Nordwesten Syriens wurden bis zu 20 Mal vertrieben“, sagte sie, „und da die Gesundheitseinrichtungen überlastet waren, hatten viele schon vor dieser Tragödie keinen Zugang zu der dringend benötigten Gesundheitsversorgung.“

Mit zusätzlicher Berichterstattung von Mostafa Salem in Abu Dhabi.