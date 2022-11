Für viele Verbraucher ist das angesichts der rasant steigenden Gaspreise nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Der Bundesrat hat den Weg für einmalige Nothilfen in Milliardenhöhe für Gas- und Fernwärmekunden freigemacht. Die Länderkammer hat in einer Sondersitzung am Montag von der Einberufung des Vermittlungsausschusses zu dem in der vergangenen Woche vom Bundestag beschlossenen Gesetz abgesehen. Damit ist es genehmigt.

Die Soforthilfe ist als Überbrückungsmaßnahme gedacht, bis die Gaspreisbremse greift, was im kommenden März der Fall sein soll. Die Bundesregierung erwägt jedoch eine Verschiebung auf Februar. Die Bundesregierung rechnet mit Kosten von neun Milliarden Euro. Das Gesetz soll unmittelbar nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

«Sehr pragmatische Hilfe»

Es ist geplant, sogenannte Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Wärmekunden von der Dezember-Anzahlung zu befreien. Das gilt zum Beispiel für den Alleineigentümer eines Einfamilienhauses, der einen direkten Gasliefervertrag mit einem Versorger hat, aber auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Entlastungsbetrag sollte gutgeschrieben werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, es sei eine „sehr wichtige Nachricht“ für die Bürgerinnen und Bürger, dass die Soforthilfe auf den Weg gebracht werde. „Das ist ein wichtiger Entlastungsschritt, eine ganz pragmatische Hilfe.“ Allerdings muss die Bundesregierung in dieser Woche auch klären, wann die Gaspreisbremse greift und was das für die Monate Januar und Februar bedeutet. Das ist auch wichtig, damit die Länder sehen, wo eventuell noch Lücken in der Hilfe bestehen und wo sie eventuell unterstützen könnten.

Ziel: Planungssicherheit

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, sagte: „Wir werden alle Vorschläge im November in das Kabinett, den Bundestag und damit auch den Bundesrat einbringen, damit wir (…) Planungssicherheit für die Unternehmen schaffen und private Haushalte können.“

Die Energiepreisbremse, das eigentliche Instrument zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen, ist noch nicht im Detail fertig, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin deutlich machte. Es sei ein „äußerst komplexes Gesetzgebungsverfahren“, sagte sie auf der Bundespressekonferenz. Daher wird das Thema in dieser Woche wohl nicht mehr vom Bundeskabinett behandelt.

Hoffmann kündigte jedoch an, das Verfahren bis Ende dieses Monats abzuschließen. Dann könnte der Bundesrat im Dezember entscheiden.