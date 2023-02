Für Super-Bowl-Star Mahomes gab Ehefrau Brittany ihren eigenen Traum sofort auf

Im Super Bowl träumt er von seiner zweiten Meisterschaft in der NFL: Patrick Mahomes. Hinter dem überragenden Quarterback aus Kansas City steht eine ebenso starke Ehefrau – die schon früh ihren eigenen Traum für die Karriere ihrer großen Liebe geopfert hat.

Tom Brady ist Football-Geschichte, die Ehe des zurückgetretenen NFL-Superstars mit Gisele Bündchen ist sowieso vorbei. Zeit für die jungen Stars der Liga und Zeit für die Öffentlichkeit, einen Blick auf die Partner der Brady-Nachfolger zu werfen. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles sind die beiden Quarterbacks, die ihre Teams im Super Bowl anführen werden. Sportlich unterscheidet sie sich stark, Mahomes ist schon lange im Geschäft, hat bereits einen Super Bowl gewonnen und ist spätestens nach dem Abschied von Brady zu einem der ganz großen Stars der NFL geworden.

Noch unterschiedlicher sind die Partner der beiden Super-Bowl-Quarterbacks. Die – zumindest in den USA – viel bekanntere Frau der beiden ist Mahomes‘ Ehefrau: Brittany. Die 27-jährige Mädchenname Matthews ist durch ihre Beziehung zu Patrick wenig überraschend zu einer Berühmtheit geworden. Sie genießt offenbar die Aufmerksamkeit, hat 1,2 Millionen Follower auf Instagram und erscheint regelmäßig in den Klatschkolumnen der US-Medien. Mahomes‘ Frau Brittany spielte professionell Fußball – allerdings nur kurz Ihre Liebe zu Patrick begann ganz bodenständig. Der NFL-Star und Brittany sind seit gut zehn Jahren ein Paar, sie lernten sich in der High School kennen. Ein vorbildliches Traumpaar wie aus einem Teenagerfilm. Während ihrer Studienzeit trennten sie einige hundert Kilometer. Mahomes legte den Grundstein für seine Karriere bei Texas Tech in Lubbock, Brittany war Fußballspielerin an der University of Texas at Tyler und selbst Spitzensportlerin.

Im Jahr 2017, dem Jahr, in dem ihr Freund bei den Chiefs Profi wurde, unterschrieb Brittany beim isländischen Fußballverein Afturelding/Fram. Dort blieb sie allerdings nur ein Jahr und entschied sich dann nach dem Gewinn des Meistertitels für einen Wechsel zu Patrick nach Kansas City. Dort begann seine Fußballkarriere gerade erst richtig Fahrt aufzunehmen. Mit der entscheidenden Frage ließ sich der Quarterback dann etwas Zeit. Erst nachdem er 2020 seinen Ring für den Super-Bowl-Triumph bekommen hatte, steckte er auch seiner Partnerin einen Ring an den Finger. Mahomes verdient 500 Millionen Dollar, Brittany betreibt Fitnessunternehmen Das Paar heiratete im Frühjahr 2022 auf Hawaii. Sie haben jetzt zwei Kinder, Tochter Sterling Skye, geboren 2021, und Patrick III, geboren vor Weihnachten 2022. Die Kinder wachsen im Haushalt äußerst reicher Eltern auf. Während Patrick vor drei Jahren einen wahnsinnigen Deal unterschrieben hat, der ihm über 12 Jahre eine halbe Milliarde Dollar einbringen wird, hat seine Frau ein Fitnessgeschäft aufgebaut. Außerdem besitzen beide Anteile am Frauenfußballverein in Kansas City. Wie US-Medien berichten, kauften sie 2019 für rund zwei Millionen Dollar ein Grundstück in der Stadt, darunter genug Platz für angeblich fast 200 Paar Bretagne-Schuhe. Partnerin von Jalen Hurts: das genaue Gegenteil von Brittany Mahomes Während das Power-Paar ihre gemeinsame Zukunft fest im Blick hat, sind Jalen Hurts und seine Partnerin weit davon entfernt. Außerdem ist viel weniger über die Beziehung des Eagles-Spielmachers bekannt. Der 24-jährige Hurts hat gerade seine Liebe zu seiner Freundin Bryonna Burrows offengelegt.

Nach dem Sieg über die San Francisco 49ers im Halbfinale der NFL-Playoffs erschienen Hurts und Burrows bei der Siegesfeier gemeinsam auf dem Feld und verließen gemeinsam die Party. Laut US-Medien haben sich Hurts und Burrows kennengelernt, als beide noch an der University of Alabama studierten. Sie führen seit 2016 eine On-Off-Beziehung. Burrows strebt eine Karriere in der Wirtschaft an und arbeitet derzeit beim Computerriesen IBM als Partner in der Abteilung für künstliche Intelligenz. Sie lebt, zumindest bisher, ein viel zurückgezogeneres Leben als Brittany Mahomes. Ihr Instagram-Profil ist privat. Sie hat

nur

ein paar tausend Follower. Ob sie auch in Zukunft ein Leben abseits des Trubels führen wird, bleibt abzuwarten. Vor allem, wenn ihr Freund den Super Bowl gewinnt.

