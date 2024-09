„Deshalb bin ich raus und bringe mein Leben endlich in Ordnung – so wie ich es wollte“, sagte der 35-Jährige.

Und das könnte schon bald passieren. „Ich fange eine Ausbildung zur Pflegehelferin an – Gott sei Dank!“ Das ist eine Maßnahme des Jobcenters, das auch ihren Führerschein finanziert. Sie wird Vollzeit arbeiten und sich dann um Kinder und Haushalt kümmern.

Petra ist seit einigen Jahren arbeitslos. Zuletzt arbeitete sie im Sicherheitsbereich, dieser Job endete 2019. „Die vier Jahre zu Hause gehen mir langsam auf die Nerven“, sagt sie in einer der neuen RTLZWEI-Folgen.

Hartz und herzlich (RTLZWEI): Mit einer Zigarette am Küchentisch sagt Petra „Tschüs“



Die Mutter zweier Töchter nimmt aus gutem Grund Abschied. © RTLZWEI



Deshalb ist die Folge am Dienstag (17. September) auch die (vorerst) letzte, in der sie zu sehen sein wird. „Das ist das Letzte, was ich heute mache“, sagt Petra, die nun froh ist, alten Menschen helfen zu können.

Das Ende nach mehreren Jahren „Hartz und herzlich“. Natürlich schmerzt das auch die gebürtige Ludwigshafenerin. „Natürlich werde ich dich vermissen. Es fühlt sich komisch an, aber es ist kein schlechtes komisches Gefühl, es ist ein gutes komisches Gefühl.“

Und dann spricht sie ein letztes Mal in die Kamera: „Ich möchte mich jetzt von meinen Fans verabschieden“, sagt die 35-Jährige, während sie mit einer Zigarette am Küchentisch sitzt – ihrem Lieblingsplatz, wie ein Bild an der Wand verrät.

RTLZWEI zeigt neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ montags bis freitags um 18:05 Uhr. Vorab oder auf Abruf sind sie zu sehen unter RTL+.