Für nur 15 Millionen: Der FC Bayern vor dem Transfer des spanischen Stars

Ein toller Transfer zeichnet sich ab: Der FC Bayern steht offenbar kurz davor, den spanischen Linksaußen Bryan Zaragoza vom FC Granada zu verpflichten.

Ein entsprechender Bericht der spanischen Fernsehsendung „El chiringuito de Jugones“ wurde am Dienstagabend von verschiedenen Medien bestätigt. Auch Sky in Deutschland berichtet.

Demnach soll der 22-Jährige einen Vierjahresvertrag bei den Münchnern erhalten. Der deutsche Rekordmeister werde für Saragossa eine feste Ablösesumme von 15 Millionen Euro zahlen, hieß es. Der Profi soll in der nächsten Saison an die Isar wechseln und weiterhin auf Leihbasis in Spanien spielen.

Zaragoza gab im Oktober sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft. In 51 Pflichtspielen für Granada gelangen ihm zehn Tore und drei Assists.