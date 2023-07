Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Der NATO-Gipfel letzte Woche wurde von einem wütenden Tweet des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überschattet, als sich gerade die Bündnisführer in Vilnius trafen. „Es ist beispiellos und absurd, wenn weder für eine Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine Zeitrahmen festgelegt werden“, twitterte Selenskyj. „Unsicherheit ist Schwäche“, fügte er sicherheitshalber hinzu.

Der Tweet löste Aufruhr aus und dominierte die Schlagzeilen und Kommentare während des zweitägigen Treffens in Litauen. Das ist bedauerlich. Denn in dem Aufruhr rund um den Tweet und der Enttäuschung der Ukraine wird eine größere und nachhaltigere Geschichte verpasst.

Aus Sicht des Kremls kann das NATO-Treffen kaum tröstlich gewesen sein – es unterstreicht einmal mehr, wie kolossaler strategischer Fehler sich Wladimir Putins Entscheidung, eine groß angelegte Invasion in der Ukraine zu starten, erwiesen hat.

Beginnen wir mit dem Thema, das Selenskyj so verärgert hat. Eine Einladung an Kiew, der NATO beizutreten, war nie vorgesehen. Wie selbst der ukrainische Präsident erkannte, würde es einfach nicht gelingen, ein Land im Krieg in ein Bündnis aufzunehmen, dessen Hauptzweck darin besteht, jeden Zentimeter des Territoriums seiner Mitglieder zu verteidigen. Wochenlang machten die Nato-Staaten deutlich, dass sie der Ukraine bei der Verteidigung helfen würden, aber selbst nicht zu direkten Kriegsparteien werden würden.

Doch ohne eine Einladung machten die NATO-Führer in Vilnius deutlich, dass „die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt“. Wie US-Präsident Joe Biden erklärte, sei die Mitgliedschaft der Ukraine keine Frage des Ob, sondern des Wann.

Die NATO stimmte außerdem zu, auf die normale Anforderung zu verzichten, dass Kiew zunächst ihrem Aktionsplan zur Mitgliedschaft beitreten muss, was die Mitgliedschaft der Ukraine verzögern würde, sobald der Krieg vorbei ist.

Aus Moskauer Sicht ist das alles nicht beruhigend. Putin sagte dem russischen Fernsehen, dass die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einer der Gründe für den Beginn der Invasion sei. Er deutete sogar an, dass es „die Sicherheit der Ukraine nicht erhöhen würde“ – als hätte seine brutale Invasion dies nicht schon irgendwie bewirkt. Wenn überhaupt, hat Putins Entscheidung zum Angriff die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO unausweichlich gemacht – wenn nicht sofort, dann nach Abklingen der Kämpfe. Die Ukraine, sagte Biden, „wird der NATO beitreten.“

Zweifellos war es nicht nur die bevorstehende NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die den Kreml zutiefst beunruhigte. Auch NATO-Staaten kamen mit bedeutenden Zusagen neuer Militärhilfe für die Ukraine nach Vilnius.

Frankreich versprach, Langstreckenraketen zu liefern, und schloss sich damit Großbritannien an (und veranlasste wahrscheinlich die USA schließlich dazu, ihre Langstrecken-ATACMS auch in die Ukraine zu schicken). Deutschland versprach, weitere 25 Panzer zu schicken. Die Niederlande und Dänemark einigten sich darauf, die Ausbildung ukrainischer Piloten zum Fliegen von F16 zu koordinieren. Und Washington verpflichtete sich, die Lücke im Artilleriebestand der Ukraine zu schließen, indem es Hunderttausende Streumunitionsschüsse schickte. All dies wird Kiews Fähigkeit stärken, eine erfolgreiche Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte durchzuführen.

Und wenn Putin glaubte, dass die Entschlossenheit des Westens, der Ukraine militärisch zu helfen, nachlassen würde, versammelten sich die G7-Staats- und Regierungschefs in Vilnius, um ihm diese Hoffnung zu nehmen. Die sieben größten Industriedemokratien gaben eine Erklärung ab, in der sie der Ukraine zusicherten, dass sie sich dazu verpflichten würden, ihre Verteidigungsfähigkeit längerfristig aufrechtzuerhalten – auch nach Kriegsende.

Die Botschaft an den Kreml war klar: Wir stehen jetzt und in den kommenden Jahren an der Seite der Ukraine.

Bei dem NATO-Treffen ging es natürlich um mehr als nur um die Ukraine – und das alles war auch für Moskau keine gute Nachricht. In Vilnius saß Finnland als 31. Mitglied der Allianz am Tisch. Durch den Beitritt vergrößerte sich das NATO-Territorium an der Grenze zu Russland mehr als. Auch das war eine Folge von Putins Invasion, die das Bündnis viel enger zusammengebracht hat, obwohl sie angeblich gestartet wurde, um die NATO von ihren Grenzen fernzuhalten.

Nachdem die Türkei am Vorabend des Gipfels ihre Einwände zurückgezogen hat, wird Schweden bald das 32. Mitglied der Allianz sein. Das wird die Ostsee in einen NATO-See verwandeln – und damit die russische Ostseeflotte in ihren Heimathäfen festsetzen. Und die Arktis wird ein von der NATO dominierter Raum werden; Mit Ausnahme Russlands werden alle acht arktischen Staaten NATO-Mitglieder sein.

Am wenigsten öffentliche Aufmerksamkeit galt schließlich dem, was Russland letztendlich am meisten Kopfzerbrechen bereiten wird: der kollektiven Verpflichtung, die Planung und Fähigkeit der NATO, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets – einschließlich ihrer Ostflanke – zu verteidigen, erheblich zu stärken. Deutschland kündigte an, 4.000 Soldaten nach Litauen zu entsenden, und Kanada werde seine Präsenz in Lettland verdoppeln. Und die NATO verpflichtete sich, künftig 300.000 Soldaten in 30 Tagen stationieren zu können.

Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten außerdem drei regionale Verteidigungspläne, die vom obersten NATO-General ausgearbeitet wurden und sich mit der Verteidigung der Nord-, Ost- und Südflanken befassen.

Diese Pläne gab es bereits während des Kalten Krieges, aber dies ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass die NATO detaillierte Pläne zur Selbstverteidigung erstellt hat, einschließlich der Festlegung des Truppenbedarfs für jede NATO-Nation – wie viele Panzer, Truppen, Raketen, Schiffe, Flugzeuge usw Hunderte anderer militärischer Fähigkeiten müssen jedem Mitglied zur Verfügung stehen.

Um alles zu finanzieren, einigten sich die NATO-Führer darauf, die Richtlinie für Militärausgaben von 2 Prozent des BIP zu einer Untergrenze und nicht zu einer Obergrenze zu machen. Tatsächlich wird die NATO ihre jährlichen Verteidigungsausgaben doppelt so hoch erhöhen wie die jährlichen Verteidigungsausgaben Russlands.

All dies summiert sich zu bemerkenswerten zwei Arbeitstagen. Aus Moskauer Sicht ist das Engagement der NATO gegenüber der Ukraine stärker und greifbarer als zuvor, ihre Einheit gestärkt und sicherer und ihre Verteidigungsfähigkeit gestärkt und erweitert.