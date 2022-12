„Für mich eine absolute Katastrophe“

Thomas Müller hat einen internationalen Rücktritt angedeutet, nachdem Deutschland eine „absolute Katastrophe“ erlitten hatte, als es in der Gruppenphase erneut aus der Weltmeisterschaft ausschied.

In der Zwischenzeit hat Chef Hansi Flick seine Pläne bekannt gegeben, weiterzumachen, obwohl er es nicht geschafft hat, mit seiner Mannschaft ins Achtelfinale in Katar einzuziehen.

Getty Deutschland-Star Müller hat angedeutet, sich aus dem internationalen Fußball zurückzuziehen

Deutschland besiegte am Donnerstagabend Costa Rica mit 4:2 im bisher wohl besten Spiel des Turniers.

Doch Japans überraschender 2:1-Comeback-Sieg gegen Spanien führte dazu, dass Deutschland nicht in die K.-o.-Runde einzog.

Es ist die zweite WM in Folge, bei der Deutschland in der Gruppenphase ausgeschieden ist.

Und Bayern-München-Star Müller, der zehn WM-Tore auf seinem Konto hat, blieb nun in den letzten beiden Turnieren ohne Torerfolg.

Im Gespräch mit der deutschen Nachrichtenagentur Sportschau nach dem Duell gegen Costa Rica gab der 33-Jährige zu, dass seine Zeit in der Nationalmannschaft jetzt vorbei sein könnte.

Der Nationalspieler mit 121 Länderspielen sagte: „Das ist eine absolute Katastrophe für mich.

Getty Müller war Teil der deutschen Mannschaft, die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in der Gruppenphase gescheitert ist

„Wenn das mein letztes Spiel war, möchte ich mich bei den deutschen Fans bedanken.

„Es war eine riesige Freude. Ich habe es mit Liebe getan.

„Wir haben zusammen unglaubliche Momente erlebt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen.“

Trainer Flick bestand darauf, dass er trotz seines ersten großen Turniers, das mit einer großen Enttäuschung endete, weiterhin daran interessiert sei, das Kommando zu behalten.

Getty Bundestrainer Flick steht nach einer weiteren desaströsen WM unter großem Druck

Von der Sportschau bedrängt, ob er weitermachen wolle, bemerkte er: „Von meiner Seite ja. Mir macht die Aufgabe immer noch Spaß.

„Wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt. Zur Halbzeit war ich richtig sauer, das ist eine große Enttäuschung.“

In einem separaten Interview deutete er jedoch an, dass er sich nicht sicher sei, was die Zukunft für ihn bereithalte.

Zitiert von Fabrizio RomanoFlick sagte: „Das regeln wir schnell.

„Das ist jetzt direkt nach dem Spiel schwer zu beantworten, wenn wir ausgeschieden sind. Das werden wir bald sehen.“