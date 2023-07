Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Jamie Dettmer ist Meinungsredakteur bei POLITICO Europe.

Die Forderung, Dankbarkeit zu zeigen, bedeutet, die Anerkennung von Abhängigkeit zu fordern und ist eine Machtbehauptung, stellte der amerikanische Psychiater Glen Gabbard in einem Artikel über Dankbarkeit und Befriedigung fest. Haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien das getan, als sie sich letzte Woche am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius (Litauen) über die Undankbarkeit der Ukrainer und ihre Machtbehauptung beklagten?

Oder war es einfach nur Ärger?

Die Vorwürfe der Undankbarkeit seitens des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace und des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, kamen scheinbar spontan, trugen aber die Merkmale einer geplanten öffentlichen Gegenreaktion auf Kiew und dienten dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Warnung .

„Ob es uns gefällt oder nicht, die Leute wollen ein bisschen Dankbarkeit sehen“, sagte Wallace, als er nach Selenskyjs Wut darüber gefragt wurde, dass ihm keine formelle Einladung zum NATO-Beitritt angeboten wurde. Der britische Verteidigungsminister wies darauf hin, dass ein anderer Ansatz angebracht sei.

Und ein offensichtlich gereizter Sullivan argumentierte, „das amerikanische Volk verdient ein gewisses Maß an Dankbarkeit“, als ein ukrainischer Aktivist ihn zurechtwies und andeutete, US-Präsident Joe Biden habe die NATO-Mitgliedschaft verweigert, weil er „Angst vor einer Niederlage Russlands und vor einem Sieg der Ukraine“ hatte. Sullivan antwortete scharf: „Die Vereinigten Staaten von Amerika haben enorme Kapazitäten bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die tapferen Soldaten der Ukraine über Munition, Luftverteidigung, Infanterie, Kampffahrzeuge und Minenräumausrüstung verfügen.“

In gewisser Weise ist es überraschend, dass die westliche Verärgerung über Kiew nicht viel stärker an die Oberfläche gesprudelt ist. Westliche Diplomaten zeigten sich vor einem Jahr irritiert und sagten, der ukrainische Präsident solle seine Zensur und seine Bitten abschwächen, sonst riskiere er, eine öffentliche und politische Gegenreaktion auszulösen. Sie beschuldigten Selenskyj, seine Verbündeten belästigt zu haben. Und sie befürchteten, dass er mit seiner unerbittlichen und schrillen Haltung die Unterstützung der Bevölkerung untergraben und die Einheit des Kontinents untergraben könnte Er plädierte für einen immer stärkeren Wirtschaftskrieg gegen Russland, als die europäischen Regierungen mit der von ihm gewünschten Geschwindigkeit durchführen könnten.

Sie sagten, dass der ukrainische Staatschef zwar gut darin sei, die öffentliche Stimmung in der Ukraine einzuschätzen, dass er sich aber nicht so gut mit der öffentlichen Stimmung und deren schnellen Veränderungen in West- und Südeuropa auskenne, wo Haushalte und Unternehmen sich Sorgen um ihr Überleben machten ein sich verschärfender Druck auf die Lebenshaltungskosten, der durch die Energiesanktionen gegen Russland und die pandemiebedingte rasante Inflation verschärft wird. Für viele wirtschaftlich angeschlagene europäische Regierungen war es ein Gebot, langsam vorzugehen. Und sie bekamen wenig Verständnis von einem ungeduldigen Kiew – nur mehr Forderungen und Vorwürfe, schwache Knie zu haben.

Im Juni letzten Jahres berichtete NBC News, dass Joe Biden in einem Telefonat mit Selenskyj die Beherrschung verlor, als der ukrainische Staatschef anfing, alle zusätzliche Hilfe aufzuzählen, die er brauchte, nachdem der US-Präsident ihm gerade erzählt hatte, dass er gerade eine weitere Milliarde US-Dollar genehmigt hatte in der Militärhilfe. Seitdem ist die Frustration des Westens mit der ununterbrochenen Beschimpfung nur noch größer geworden – wurde aber zumindest öffentlich geschluckt.

Das war bis letzte Woche. Wallace selbst bemerkte gegenüber den Reportern in Vilnius: „Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht wie Amazon bin, als ich letztes Jahr elf Stunden gefahren bin, um eine Liste zu bekommen.“ Sobald die Ukraine ein neues Waffensystem erhalte, beginne sie sofort mit der Lobbyarbeit für ein weiteres, sagte er.

Aber der Unmut in der Ukraine brodelt auch darüber, was Kiew als Verzögerung durch den Westen ansieht, weshalb Selenskyj die Unterlassung eines Zeitplans für den NATO-Beitritt der Ukraine, die die Wallace/Sullivan-Züchtigung zur Folge hatte, als „absurd“ bezeichnete. Aus Sicht Kiews sind die Ängste des Westens vor einer Eskalation – ein Grund für die Zurückhaltung einiger Waffensysteme – unbegründet. Ukrainische Beamte lehnen die nuklearen Drohungen Russlands ab, da sie diese als leer betrachten und lediglich darauf abzielen, westliche Länder in Angst und Schrecken zu versetzen.

Und aus Sicht der Ukrainer ist westliche Kritik unberechtigt – kämpfen sie nicht nur für Unabhängigkeit und Souveränität, sondern auch als Verfechter der Freiheit in einem globalen manichäischen Wettbewerb zwischen Autokratie und Demokratie? Forderungen nach Dankbarkeit werden dem Mut und der Opferbereitschaft des ukrainischen Volkes nicht gerecht und westliche Regierungen sind zu sehr auf ihre engstirnigen nationalen Interessen fixiert. Und die Werbung für die Abhängigkeit der Ukraine vom Westen blieb vielen Ukrainern, mit denen ich sprach, im Gedächtnis hängen, als die Züchtigung dämmerte.

Und einige der ukrainischen Gefühle haben ihre Berechtigung. Auch westliche Führer, insbesondere amerikanische und britische Führer, haben den Krieg als einen Kampf zwischen Gut und Böse charakterisiert, bei dem die Demokratie enorm auf dem Spiel steht; Sie haben es als einen Kampf nicht nur um Territorium, sondern auch zwischen Werten dargestellt. Warum sollten Sie sich in diesem Fall bei der Lieferung von Langstreckenmunition zurückhalten? Warum die Lieferung von F-16 verzögern? Warum sollte man die Ukrainer daran hindern, vom Westen gelieferte Waffen einzusetzen, um tief in Russland einzudringen? Oder wie General Valery Zaluzhny, der Oberbefehlshaber der Ukraine, gegenüber der Washington Post wütend war: „Um mein Volk zu retten, warum muss ich jemanden um Erlaubnis bitten, was ich auf feindlichem Territorium tun darf?“

Doch trotz der überheblichen Rhetorik haben die Ukraine und viele ihrer westlichen Partner, nicht jedoch Polen und die baltischen Staaten, unterschiedliche bestmögliche Ergebnisse im Auge. Und das ist Teil des Problems, das Anlass zu den Vorwürfen der Undankbarkeit und der ukrainischen Ressentiments gibt.

Die Alliierten haben sich nie auf klare Kriegsziele geeinigt, was die Abstimmung der Waffen und das Missverhältnis zwischen Großreden und Mitteln aus Sicht der Ukrainer und ihrer nächsten Nachbarn erklärt. „Wir reden über den Sieg, und wir reden darüber, dass wir bis zum Ende an der Seite der Ukraine stehen – aber lasst uns auch darüber reden“, sagte mir der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis Anfang des Jahres in einem Interview, als er seine Besorgnis über die Unterlassung der Definition von Krieg darlegte Ziele. Während die Ukrainer, die baltischen Staaten und Polen fürchten, dass sich die russische Bedrohung in den kommenden Jahrzehnten nach Westen ausbreiten könnte, teilen West- und Südeuropäer diese Angst nicht – zumal der Krieg die Schwächen des russischen Militärs offengelegt hat.

Für Kiew ist das Kriegsziel klar: der totale Sieg, die Wiederherstellung des gesamten von Russland besetzten ukrainischen Landes, einschließlich der illegal annektierten Krim. Verhandlungen können den Krieg durchaus beenden, aber es kann keine russischen Bedingungen geben und die Friedensbedingungen werden von einem siegreichen Kiew diktiert. Das ist die ukrainische Sichtweise. Selenskyj und seine Mitarbeiter haben im Einklang mit dem im vergangenen November veröffentlichten Zehn-Punkte-Plan der ukrainischen Staats- und Regierungschefs lautstark Kompromisse in Bezug auf Territorium oder Souveränität ausgeschlossen. Aber der Westen würde sich mit einem Teilsieg zufrieden geben – vielleicht kann Russland die Krim und Teile des Donbass behalten. Der totale Sieg kann nur dann wirklich kommen, wenn die ukrainische Armee nach Moskau marschiert – und das geschieht einfach nicht. Kurz gesagt, wir sehen einen Konflikt zwischen Praktikabilität und Idealismus.

Das Missverhältnis zwischen Rhetorik und Taten nagt an den ukrainischen Beamten und verstärkt ihre Angst, dass der Westen irgendwann versuchen wird, ihnen einen Deal aufzuzwingen. Daher die zunehmenden und unaufhörlichen Forderungen nach mehr Waffen und Munition, nach Kampfflugzeugen und Raketen – es ist ein Beweis für ihre Besorgnis darüber, dass ihre Opfer und Leiden, das bereits gespaltene Blut, umsonst sein werden.

Und da die Gegenoffensive ins Stocken geraten ist, befürchten die Ukrainer, dass der Westen die Geduld verlieren und schließlich entscheiden wird, dass der Krieg nicht zu allen Bedingungen Kiews gewonnen werden kann.