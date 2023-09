TORONTO – Im Gegensatz zum letzten Jahr wird der Radiorechteinhaber der Toronto Blue Jays die persönlichen Übertragungen von Auswärtsspielen nicht wieder aufnehmen, wenn das Team in die Playoffs geht.

Die Entscheidung wurde von einem Sportsnet-Sprecher per E-Mail bestätigt.

Der Sender nutzte im Jahr 2022 die Fernübertragung, bevor er in der zweiten Hälfte der letzten Saison größtenteils wieder auf traditionelle, persönliche Straßenübertragungen umstieg.

Im Jahr 2023 kehrten die Radiosender zu einem pandemieähnlichen System zurück und riefen Auswärtsspiele auf, während sie das Geschehen auf einem Bildschirm im Sportsnet-Studio in Toronto verfolgten.

„Wir werden unseren aktuellen Ansatz für die reguläre Saison fortsetzen“, sagte Jason Jackson, Senior Communications Manager bei Sportsnet. „Wir haben unsere Pläne für die Nachsaison noch nicht finalisiert.“

Die Blue Jays sind mitten im Playoff-Rennen der American League. Toronto ging am Freitag mit einer Bilanz von 77-63 und einem halben Spiel Vorsprung vor Texas um den letzten Wildcard-Platz ins Spiel.

Aufgrund gesundheitlicher Bedenken und Reisebeschränkungen waren in den frühen Tagen der COVID-19-Pandemie Funkübertragungen aus der Ferne die Norm. Die Blue Jays und die Los Angeles Angels sind die einzigen Major League Baseball-Teams, die noch Fernanrufe nutzen.

Es war nicht klar, warum Sportsnet beschlossen hat, in dieser Saison bei Fernübertragungen zu bleiben. Interviewanfragen für den wichtigsten Play-by-Play-Mann Ben Wagner und die Brass-Leute von Sportsnet wurden vom Sender abgelehnt.

In einer Zeit kleinerer Nachrichtenredaktionen und knapperer Budgets haben viele kanadische Medien die Straßenberichterstattung über Sportmannschaften in unterschiedlichem Maße eingeschränkt.

„Am einfachsten zu trimmen ist das Reisen“, sagte Mike Naraine, Assistenzprofessor für Sportmanagement an der Brock University. „Wir werden aufhören, Leute auf die Straße zu schicken, wir werden hier und da die Abdeckung kürzen. Es opfert das Enderlebnis für den Verbraucher.“

Sportsnet ist Teil von Rogers Sports & Media, einer Tochtergesellschaft von Rogers Communications Inc. Der in Toronto ansässige Telekommunikationsriese besitzt auch das Blue Jays and Rogers Centre.

Eine frühere Anfrage, mit Senior-Vizepräsident Greg Sansone über verschiedene Sport- und Rundfunkthemen – einschließlich der Berichterstattung über Blue Jays – zu sprechen, wurde ebenfalls abgelehnt.

„Greg möchte einfach, dass die im gesamten Sportsnet-Netzwerk geleistete Arbeit für sich selbst spricht“, sagte Netzwerksprecherin Meghann Cox in einer E-Mail.

Naraine sagte, ohne die Präsenz vor Ort bei Spielen könne eine ordnungsgemäße Analyse schwieriger sein, ebenso wie die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und die Körpersprache zu beobachten.

„Dort zu sein und in der Lage zu sein, die Umgebung und alle Variablen so weit wie möglich zu erfassen, das ist es, was am Ende des Tages verloren geht“, sagte er.

„Unabhängig vom Medium geht es um die Fähigkeit, die entscheidenden Schlüsselmomente, die sich verschieben und verändern, kritisch zu analysieren.“

Zusätzlich zu den Audio-Streaming-Optionen sind die Radiosendungen von Blue Jays in ganz Kanada auf den Tochtergesellschaften des Sportsnet Radio Network und dem in Toronto ansässigen Flaggschiff-Allsportsender Fan590 zu hören.

Ferngesteuerte Radiosendungen können mit einem Würfelwurf einhergehen. Unvorhergesehene Audioschwierigkeiten oder Probleme mit der Fernsehübertragung können sich manchmal auf den Handlungsbedarf auswirken.

Im vergangenen April war ein Studio-Feueralarm für zehn Minuten lang piepsende Geräusche verantwortlich, die während eines Fernanrufs beim Auswärtsspiel der Blue Jays gegen die St. Louis Cardinals zu hören waren.

Die reguläre Saison dauert bis zum 1. Oktober.

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 8. September 2023 veröffentlicht.

Folgen Sie @GregoryStrongCP auf X.