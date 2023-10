Seit dem Zinsanstieg können sich viele Menschen den Kauf einer Immobilie nicht mehr leisten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Seit dem Zinsanstieg können sich viele Menschen den Kauf einer Immobilie nicht mehr leisten. Mittlerweile haben sich die Bauzinsen bei deutlich über vier Prozent eingependelt – und Experten gehen davon aus, dass sie noch steigen könnten.

2023-10-31 12:21:00

Nach Ansicht von Experten ist angesichts der stark gestiegenen Kreditzinsen für Immobilienkäufer und Bauherren kaum Entspannung in Sicht. „Eine grundsätzliche Entspannung der Bauzinsen ist nicht absehbar“, sagt Max Herbst, Gründer der Frankfurter Finanzberatung FMH.

Auch wenn die Kreditkonditionen aufgrund von Spekulationen an den Anleihemärkten derzeit spürbar schwanken, rechnet er damit, dass die Bauzinsen bis zum Jahresende „leicht steigen“ werden. „Ich sehe keine Tendenz, dass die Bauzinsen noch einmal um 0,5 Prozentpunkte sinken – in keinem Wirtschaftsszenario.“

Die Gefahr besteht in einer erneuten Eskalation des Nahostkonflikts, die Ölpreise und Inflation in die Höhe treiben und Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank in weitere Ferne rücken lassen könnte.

Gesunkene Immobilienpreise

Nach Angaben der FMH lagen die Zinsen für zehnjährige Hypotheken am Montag bei durchschnittlich 4,25 Prozent pro Jahr. Anfang Oktober waren die Bauzinsen erneut über die Vier-Prozent-Marke geklettert und erreichten ein Zwölf-Jahres-Hoch. Der Anstieg der Zinsen gilt als wichtigster Grund für den Rückgang der Immobilienpreise, da er die Finanzierung verteuert.

Allerdings seien auch bei Krediten mit einer hohen Beleihungsquote von 90 Prozent deutlich höhere Zinsen zu beobachten, sagt Herbst. „Rund ein Drittel der Banken verlangen dann mehr als 5 Prozent.“ Zum Vergleich: Im Januar 2022 konnten Immobilienkäufer noch bei einem Zinssatz von unter einem Prozent eine Finanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung abschließen.

Serie von Leitzinserhöhungen

Doch mit dem Krieg in der Ukraine und dem Anstieg der Energiepreise stieg die Inflation stark an – große Zentralbanken reagierten mit einer Reihe von Leitzinserhöhungen. Die Europäische Zentralbank hat letzte Woche nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause eingelegt, machte aber deutlich, dass jede Diskussion über Zinssenkungen „völlig verfrüht“ sei.

Der Baufinanzierungsmakler Interhyp geht davon aus, dass die Zinsen für zehnjährige Kredite weiterhin bei rund 4 Prozent liegen und bis zum Jahresende auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt liegen werden. „Dafür spricht auch die jüngste Entscheidung der EZB, den Leitzins nicht weiter zu erhöhen“, sagt Mirjam Mohr, Vorstand für Privatkundengeschäft.

Tomas Peeters, CEO von Baufi24, sieht Aufwärtsdruck. „Die 5-Prozent-Marke bei den Kreditzinsen wird insbesondere bei langfristigen Finanzierungen mit hohem Beleihungsauslauf immer sensibler.“ Auch für Immobilienbewerber gilt: „Zu warten lohnt sich nicht, im schlimmsten Fall wird der Hauskauf noch teurer“, sagt er.