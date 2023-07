Für die WHO-Forscher werden tote Katzen in den Fall gebracht

Die Ursache für den Anstieg der Katzensterblichkeit in Polen ist klar: Die Tiere waren mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert. Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt. Und Katzen sollen in Polen nun im Haus bleiben.

In Polen sind mehr als 20 Katzen an einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gestorben. Das beunruhigt die Eigentümer und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie veröffentlichte daher am Montag einen offiziellen Bericht über den Ausbruch der Krankheit in Genf. Dies sollte andere Länder dazu veranlassen, die Überwachung zu verschärfen.

Nach Angaben des für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) gibt es in Deutschland keine Hinweise auf H5N1 bei Haustieren.

Nach vorläufigen Erkenntnissen hat sich niemand aus dem Umfeld der Katzen in Polen mit dem Virus infiziert. Die WHO schätzte das Infektionsrisiko insgesamt als gering und für Tierhalter und Tierpfleger als gering bis mäßig ein.

Forscher befürchten, dass das Virus mutiert

Die Vogelgrippe kommt seit Jahrzehnten bei Wildvögeln vor. Die Fallzahlen sind zuletzt explodiert. „So viele Fälle gab es bei Wildvögeln noch nie“, teilte das FLI mit. Die Virusvariante 2.3.4.4b ist seit 2020 im Umlauf und infiziert zunehmend Säugetiere. Experten befürchten, dass sich die H5N1-Viren mit der Zeit soweit an Säugetiere anpassen, dass sich Tiere – und dann möglicherweise auch Menschen – in großem Umfang gegenseitig infizieren. Bisher sind einzelne Infektionen beim Menschen bekannt, eine Übertragung von Mensch zu Mensch jedoch nicht.

„Sporadische Infektionen von Katzen mit dem A(H5N1)-Virus wurden bereits früher gemeldet, aber dies ist der erste Bericht über eine große Anzahl infizierter Katzen in einem großen geografischen Gebiet innerhalb eines Landes“, sagte die WHO mit Bezug auf Polen.

In Deutschland wurden H5N1-Viren nicht bei Haustieren, sondern unter anderem bei Wildfüchsen gefunden, wie das FLI auf Anfrage mitteilte. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass sich Tiere gegenseitig infiziert haben. „Bei jedem Fall handelt es sich bisher um einen Einzelfall, der durch den Kontakt mit unterschiedlichen Wildvögeln entstanden sein muss.“

Da das Virus auch in Deutschland kursiere, seien einzelne Infektionen bei Katzen, beispielsweise durch Kontakt mit erkrankten Wildvögeln, nicht völlig auszuschließen, so das Institut. Hunde hingegen sind nicht besonders anfällig für Vogelgrippeviren.

Erste Meldungen über tödliche Katzenseuche im Juni

In Polen erschienen Mitte Juni in einem Veterinärforum die ersten Berichte über eine mysteriöse tödliche Krankheit bei Katzen. Zu den Symptomen gehören Steifheit der Gliedmaßen, Kurzatmigkeit, Krämpfe und Krampfanfälle. Ende Juni gab das Veterinärhauptamt bekannt, dass in neun von elf Proben untersuchter toter Katzen das Vogelgrippevirus entdeckt worden sei. Die infizierten Katzen stammten aus entfernten Regionen: Danzig (Gdansk) im Norden, Poznan (Poznan) im Westen und Lublin im Osten des Landes.

Die polnischen Behörden empfehlen besorgten Katzenbesitzern, ihre Tiere nicht aus dem Haus zu lassen oder sie mit Wildvögeln und Wildtieren in Kontakt zu bringen. Hat die Katze Zugang zum Balkon, sollte der Boden vorher desinfiziert werden. Eine weitere Empfehlung besteht darin, Schuhe, die außerhalb des Hauses getragen wurden, außerhalb der Reichweite von Katzen aufzubewahren.

Vogelgrippe: Polnische Katzen haben sich wahrscheinlich durch kranke Vögel angesteckt

Insgesamt untersuchten die polnischen Behörden 46 Proben von Katzen und eine von einem zu Hause gehaltenen Wüstenluchs (Karakal). In 29 Proben wurde das H5N1-Virus nachgewiesen. Es ist noch nicht bekannt, wie die Katzen infiziert wurden. Möglicherweise hatten sie Kontakt zu infizierten Vögeln, so die WHO.

Allerdings wurde das Virus auch bei Katzen nachgewiesen, die in einem sauberen Haushalt gehalten werden. Es gebe Hinweise darauf, dass das Virus über das Futter übertragen worden sein könnte, sagte der Virologe Krzysztof Pyrc von der Jagiellion-Universität in Krakau in der Zeitung „Gazeta Wyborcza“.

„Nach den aus Polen vorliegenden Informationen gibt es keine Hinweise auf eine Übertragung von Katze zu Katze oder von Katze zu Mensch“, schreibt das FLI. Dennoch sollte die Häufung der Fälle aufmerksam verfolgt werden.

Nach Angaben des FLI sind die bisher bei Katzen beobachteten genetischen Anpassungen des Virus vergleichbar mit den seit langem bekannten Veränderungen und ermöglichen eine verbesserte Virusvermehrung im Säugetierwirt. „Weitere Mutationen wurden in den untersuchten Sequenzen in Polen bisher nicht beobachtet.“ (dpa/mp)