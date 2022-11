Für den Handel, gegen Putin und Xi: Scholz und Habeck machen Wahlkampf für Südostasien

Hotspot Südostasien: Auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Singapur werben Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck für eine vertiefte Partnerschaft in der Region – auch um einer chinesischen Bedrohung gemeinsam entgegenzutreten.

Olaf Scholz legte auf seinem Weg von Vietnam zum G20-Gipfel in Indonesien einen Zwischenstopp ein. Auf der Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur sicherte die Bundeskanzlerin den Ländern der Region ein verstärktes Engagement Deutschlands zu – mit einem klaren Seitenhieb auf China. „Meine Botschaft lautet: Deutschland möchte die wirtschaftlichen Beziehungen zu Ihrer Region wirklich stärken“, sagte Scholz im Beisein von Singapurs Vize-Premierminister Lawrence Wong. Scholz berief sich auf die gemeinsamen Interessen Singapurs und Deutschlands, den Freihandel auszubauen und die regelbasierte Staatenwelt aufrechtzuerhalten – in deutlicher Abgrenzung zu China und Russland.

Scholz dankte Singapur dafür, dass es eines der ersten Länder der Region sei, das Putins Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt habe. „Die Vertiefung der Zusammenarbeit ist entscheidend, weil wir alle spüren, dass sich der geopolitische Boden unter unseren Füßen bewegt“, sagte Scholz. Was für Russland gilt, gilt auch für andere Kontinente. „Kein Land ist der ‚Hinterhof‘ eines anderen Landes“, sagte Scholz mit Blick auf die Spannungen zwischen China und seinen Nachbarländern. Auf seiner Reise nach China forderte er Präsident Xi Jinping daher auf, die Regeln der UN-Charta einzuhalten.

„Die Ergebnisse des jüngsten Volkskongresses der Kommunistischen Partei Chinas lassen kaum Zweifel daran, dass das heutige China anders ist als das China vor fünf oder zehn Jahren“, sagte Scholz. „Unser politischer und wirtschaftlicher Ansatz muss das widerspiegeln.“ China bleibt ein wichtiger Handelspartner. „Aber: Zum Tangotanzen braucht es zwei.“

Asiatische Länder „wollen sich nicht zwischen China und den USA entscheiden müssen“

Scholz bekräftigte damit eine Position, die Habeck zuvor während der 17. Asien-Pazifik-Konferenz vertreten hatte: Weil China für die deutsche Wirtschaft immer schwerer kalkulierbar wird, muss die deutsche Wirtschaft ihre Rohstoffversorgung, ihre Produktion und ihre Absatzmärkte in der Region finden mehr diversifizieren. China sei für Deutschland bislang ein Dreiklang aus „Partner, Konkurrent und Rivale“, so Habeck. Allerdings entwickle sich China eher „in Richtung eines Rivalen“.

Die Bundesregierung will mit einer aktiven Handelspolitik neue strategische Partner in der Wachstumsregion Südostasien finden, auch als Antwort auf protektionistische Tendenzen in China sowie in den USA. Scholz sprach die verbündeten Amerikaner nicht an, aber sie waren möglicherweise gemeint, als Scholz sagte: „Protektionismus führt nirgendwo hin.“

Der stellvertretende und voraussichtlich zukünftige Regierungschef Singapurs, Lawrence Wong, begrüßte das verstärkte Engagement Deutschlands in der Region und lobte insbesondere den multilateralen Ansatz Berlins. „Deutschland hat kein Interesse daran, einen neuen Block in der Welt zu bilden“, sagte Wong. „Das ist auch die Ansicht Singapurs und vieler anderer Länder in der Region.“ Die wachsenden Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und China bedrohten den Wohlstand und die Stabilität Südostasiens. Die ASEAN-Länder „wollten sich nicht zwischen China und den USA entscheiden müssen“, sagte Wong. Eine Entkopplung der Wirtschaftsräume würde zu Lasten aller Staaten gehen.

„Deglobalisierung ist keine Option“

Scholz und Habeck betonten beide, dass das Ziel der Bundesregierung, die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China zu verringern, weder eine Abkehr von der Globalisierung noch eine Abkoppelung vom chinesischen Markt sei. „Wir raten von einer Entkopplung ab, solange sie nicht zwingend erforderlich ist“, sagte Habeck. „Deglobalisierung ist keine Option“, sagte Scholz.

Scholz bekräftigte die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten. Neben weiteren Freihandelsabkommen mit den Ländern der Region, die mit Japan, Australien, Singapur abgeschlossen wurden und mit Indien und Neuseeland bald verschärft werden sollen, gibt es auch gemeinsame Interessen bei den Themen Klimawandel und Sicherheit. Scholz lud die Länder Südostasiens erneut in den von ihm gegründeten „Climate Club“ ein und erinnerte daran, dass die deutsche Luftwaffe in diesem Sommer erstmals Manöver mit der australischen Armee durchgeführt habe und weitere Übungen zwischen der Bundeswehr und der australischen Armee anstehen geplant.

„Deutschland teilt Ihr Interesse an freien Schifffahrtswegen und der Einhaltung des Seerechts in der Region und darüber hinaus“, sagte Scholz in Singapur. Vor diesem Hintergrund hatte Deutschland erstmals seit 20 Jahren wieder eine Marinefregatte in den Pazifik geschickt. Deutschland verfolgt eine mit der Europäischen Union abgestimmte Indo-Pazifik-Strategie.

Während Scholz am Nachmittag zum G20-Gipfel weiterflog, flog Habeck nach zwei Tagen Singapur nach Hause. Am Montagmorgen (Ortszeit) sagte Habeck: „Ich habe das Gefühl, ich kann nicht länger als 48 Stunden von Berlin weg sein, da gibt es so viel zu tun“, sagte der Wirtschaftsminister auf Englisch, verwebte aber die deutschen Begriffe. Strom- und Gaspreisbremse“ a.