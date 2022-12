Für Berufstätige aus Indien: Baerbock will die Wartezeit für Visa-Anträge verkürzen

In Neu-Delhi unterzeichneten Außenministerin Annalena Baerbock und ihr indischer Kollege ein Mobilitätsabkommen, das Menschen aus beiden Ländern die Arbeit im jeweils anderen Land erleichtern soll. Dadurch soll sich auch die Wartezeit für Visaanträge deutlich verkürzen.

Deutschland will die Beziehungen zu Indien weiter ausbauen, so Außenministerin Annalena Baerbock. Gerade in Indien gebe es „großes Potenzial“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Neu-Delhi und verwies auf die indische Bevölkerung von mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Beide Regierungen unterzeichneten ein Migrations- und Mobilitätsabkommen.

Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar verwies auf die langen Wartezeiten bei Visaanträgen für Inder, die nach Deutschland einreisen wollten. „Eine der großen Aufgaben wird es sein, die Wartezeiten drastisch zu verkürzen“, sagte Baerbock. „Weil wir wollen, dass hochqualifizierte Fachkräfte aus Indien leichter nach Deutschland kommen“, fügte sie mit Blick auf die von der Ampelregierung geplante erleichterte Zuwanderung von Arbeitskräften hinzu.

Mit Blick auf Indiens Nachbar China sagte der Grünen-Politiker, man wolle die Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen vor allem im indo-pazifischen Raum vorantreiben. „Aber Indien ist kein Ersatzpartner für China“, betonte sie zugleich. Im Gegenteil, Indien ist seit langem ein wertvoller Partner, mit dem wir demokratische Überzeugungen und Menschenrechtskonzepte teilen. Russland habe gezeigt, wie gefährlich es sein kann, auf Partner angewiesen zu sein, die keine Wertpartner sind, was auch „dramatische Folgen“ für die Wirtschaft haben kann.

Bei ihrem zweitägigen Antrittsbesuch in Indien plant Baerbock auch Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, insbesondere im Zusammenhang mit Frauenrechten.