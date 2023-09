Keine Frage: Rom ist eine faszinierende Stadt, von der die meisten Menschen einfach nicht genug bekommen können. Im Gedränge rund um den Petersdom und das Kolosseum lassen Urlauber ihr Auto lieber zu Hause. Innerhalb des historischen Zentrums kann man ohnehin alles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Was aber, wenn die Touristenmassen nur lästig sind und man etwas Abstand braucht? Ein Wochenende zu zweit? Ein entspannter Spaziergang im Grünen? Im Zentrum der Ewigen Stadt Italiens ist das kaum möglich – außerhalb jedoch schon. Der Reisereporter stellt Ihnen fünf Ziele vor den Toren Roms vor, die Sie auch ohne Auto erreichen können.

1. Frascati

Rund 20 bis 50 Kilometer südöstlich des Trubels der Metropole liegen die Castelli Romani, zu Deutsch: Römische Burgen, eine Ansammlung von 16 Gemeinden. Dort, am Fuße des Monte Tuscolo, ließen die römische Aristokratie und Mitglieder des päpstlichen Hofes ihre Sommerresidenzen errichten.

Die Regionalbahn fährt von Rom in die Gemeinde Frascati mit rund 20.000 Einwohnern. Der Ort verfügt über eine reiche Weinkultur, die Sie bei zahlreichen Weinproben erkunden können: Der Frascati DOC beispielsweise ist einer der bekanntesten Weißweine der Welt. Besonders sehenswert sind in Frascati auch die toskanischen Villen aus der Zeit des Barock und der Renaissance mit prächtigen Gärten und Panoramablick. Die bekanntesten Villen sind Villa Aldobrandini, Villa Falconieri und Villa Mondragone.

In der Gemeinde Frascati finden Sie viele antike Villen, die reiche Römer dort erbaut haben. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Wenn Sie mit dem Regionalzug anreisen möchten, können Sie diesen werktags und samstags einmal pro Stunde ab Roma Termini nehmen. Die Fahrt dauert nur eine halbe Stunde. Am Sonntag fährt der Zug alle zwei Stunden.

2. Viterbo

Viterbo liegt etwas weiter nördlich von Rom, die Fahrzeit dorthin beträgt rund zweieinhalb Stunden. Die Stadt mit rund 70.000 Einwohnern wird „Stadt der Päpste“ genannt, da sie im 13. Jahrhundert jahrzehntelang als deren Residenz diente.

Zu seinen Wahrzeichen zählen die romanische Kathedrale San Lorenzo und der Papstpalast. Viterbo gilt auch als Hauptstadt der historischen Region Etrurien. Das Gebiet der Etrusker, des antiken Volkes, das bis zur zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. vor den Römern im heutigen Mittelitalien lebte. Etruskische archäologische Funde finden Sie im Museo Archeologico. Aber auch die historische Altstadt von Viterbo ist spannend, sie gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Mittelitaliens.

Die historische Stadt Viterbo ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Italiens. © Quelle: IMAGO/Westend61

Wer sich zwischendurch entspannen möchte, kann die „Therme des Popes“ besuchen, die Papst Niccolò V. im Spätmittelalter an den heißen Quellen der Gegend erbauen ließ. Werktags fährt der Zug nach Viterbo stündlich vom Bahnhof Roma San Pietro ab, sonntags alle zwei Stunden.

3.Tivoli

Wer eine romantische Abwechslung sucht (und diese in Rom noch nicht findet), sollte sich Tivoli nicht entgehen lassen. Die prächtigen Villen des Ortes zwischen Wasserfällen und exotischen Gärten am Hang bieten einen Anblick, der jedes Herz zum Schmelzen bringt. Die Stadt mit 55.000 Einwohnern liegt 30 Kilometer nördlich von Rom und überblickt den Fluss Aniene, einen Seitenarm des Tiber.

Kaiser Hadrian ließ dort die Villa Adriana errichten, eine riesige Palastanlage mit künstlichen Seen, Brunnen und Tempeln. Tickets für einen Besuch können online gekauft werden. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, die Öffnungszeiten sind 8.15 bis 18 Uhr. Am besten besucht man die Villa Adriana zu Beginn oder am Ende des Tages, da die Anlage rund fünf Kilometer außerhalb des Zentrums liegt.

Ein weiteres berühmtes Prachtbauwerk finden Sie mit der im Mittelalter von Kardinal Ippolito d’Este erbauten Villa d’Este. Im Renaissancegarten des heutigen Unesco-Weltkulturerbes reihen sich antike Figuren neben Wasserspielen, Grotten und Brunnen. Der Eintritt beträgt 15 Euro und die Villa ist von 8.45 bis 19.45 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie: Die Villa d’Este ist montags nur ab 14:00 Uhr und samstags bis 23:45 Uhr geöffnet.

Überreste der antiken Villa Adriana, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, in Tivoli. © Quelle: imago stock&people

Nach der Besichtigung der Villen lohnt sich auf jeden Fall ein Spaziergang durch die wunderschöne historische Altstadt von Tivoli. An Wochentagen fährt fast stündlich ein Regionalzug von Roma Tiburtina nach Tivoli. Roma Tiburtina liegt an der U-Bahn-Linie B. Die Gesamtfahrzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden.

Am Sonntag müssen Sie zunächst einen Bus von Roma Tiburtina nach Guidonia–Montecelio–Sant’Angelo nehmen und dann den Regionalzug nach Tivoli nehmen. Die Verbindung wird nur alle zwei Stunden bedient. Es ist auch möglich, einen der Cotral-Busse von Ponte Mammolo zu nehmen, ebenfalls eine Haltestelle der Linie B. Die Reisezeiten finden Sie auf: www.cotralspa.it.

4. Bracciano

Auch Bracciano mit seinen rund 18.500 Einwohnern liegt am Wasser: am Braccianosee rund 40 Kilometer nordwestlich von Rom. Im See fanden Archäologen den Archetyp eines Bootes, mit dem unsere neolithischen Vorfahren im Wasser jagten.

Bracciano ist außerdem von einer monumentalen Burg umgeben, dem Castello Orsini-Odescalchi aus dem 15. Jahrhundert. Katie Holmes und Tom Cruise haben 2006 in dem beeindruckenden Gebäude den Bund fürs Leben geschlossen. Von der Festung des Schlosses aus hat man einen wunderbaren Blick auf die mittelalterliche Stadt mit ihrer Renaissance-Architektur. Von hier aus kann man auch auf den See blicken, den die Römer auch heute noch gerne als Badeziel nutzen.

Katie Holmes und Tom Cruise haben im Castello Orsini-Odescalchi geheiratet. © Quelle: imago images/YAY Images

Eine kulinarische Spezialität in Bracciano ist der Aal aus dem gleichnamigen See. Manchmal wird es mit Lorbeerblättern und Essig gekocht, manchmal wird es mit einer Sauce aus Sardellen, Peperoni, Gewürzen und Essig serviert.

Von Roma San Pietro gibt es werktags und sonntags etwa stündlich einen Zug nach Bracciano. Von Roma Termini aus können Sie jede halbe Stunde nach Roma San Pietro gelangen. Die Fahrt dauert insgesamt etwa eine Stunde.

5. Sperlonga

Sperlonga liegt rund 130 Kilometer südöstlich von Rom. Ein Besuch der rund 3080 Einwohner zählenden Gemeinde lohnt sich auf jeden Fall: Die kleinen, verwinkelten Gassen der Altstadt und die weiß getünchten Häuser und Plätze am Hang der Monti Aurunci wirken wie aus einem Bilderbuch.

So ist es nicht verwunderlich, dass Sperlonga offiziell zu einem der „schönsten Orte Italiens“ gewählt wurde. Unterhalb der Stadt liegt Sperlonga Mare: ein kilometerlanger weißer Sandstrand am azurblauen Meer, der einen den schmuddeligen Strand von Roma-Ostia schnell vergessen lässt. In Sperlonga gibt es auch einige Höhlen zu besichtigen, von denen die Tiberius-Höhle wohl die berühmteste ist. Der römische Kaiser Tiberius ließ rund um die Grotte eine seiner Villen errichten.

Aufgrund seiner malerischen Architektur zählt Sperlonga offiziell zu den schönsten Dörfern Italiens. © Quelle: IMAGO/Pond5 Bilder

Um nach Sperlonga zu gelangen, fährt man wochentags und sonntags stündlich von Roma Termini nach Sperlonga-Fondi. Von dort fährt stündlich ein Piazzoli-Bus. Die Fahrt dauert insgesamt etwa anderthalb Stunden.

Sie können die Verbindungen für alle genannten Ziele auf trenitalia.com überprüfen.

