Bei Zusammenstößen zwischen Bandenmitgliedern in einem Gefängnis in Ecuador wurden am Wochenende mindestens fünf Insassen getötet und mehrere weitere verletzt, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Die Kämpfe zwischen Insassen rivalisierender Banden brachen erstmals am Samstagabend aus und dauerten bis Sonntagmorgen an.

Was wir über die Zusammenstöße im Gefängnis wissen

Die gewalttätigen Zusammenstöße ereigneten sich in der westlichen Hafenstadt Guayaquil im Gefängnis Nr. 1 von Guayas, teilte Ecuadors Gefängnisbehörde SNAI in einer Erklärung mit.

Mindestens elf weitere wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Aufgrund der Gewalt wurden Sicherheitsprotokolle aktiviert, sagte die SNAI.

In vier Gefängnissen wurde Sicherheitspersonal von Bandenmitgliedern festgehalten, fügte die SNAI hinzu. Sicherheitskräfte arbeiteten daran, sie zu befreien.

Ecuadors Problem der Gefängnisgewalt

Gewalt in Gefängnissen ist in Ecuador in den letzten Jahren an der Tagesordnung, da rivalisierende Banden um die Kontrolle über die Kokain-Versorgungswege kämpfen.

Der Andenstaat ist eine wichtige Transitroute für Kokain von Südamerika in die USA und in den Rest der Welt.

Seit 2021 kam es im Land zu mehreren tödlichen Gefängnisaufständen, von denen die meisten auf Zusammenstöße zwischen Banden zurückzuführen sind, bei denen bisher etwa 421 Menschen ums Leben kamen.

Präsident Guillermo Lasso hatte zuvor im gesamten Strafvollzugssystem des Landes den Notstand ausgerufen, um die Gewalt einzudämmen.

