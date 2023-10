Israel hat rund 350.000 Reservisten mobilisiert. Einige dieser Truppen stehen an der Grenze zum Libanon bereit. Andere warten am Rande des Gazastreifens darauf, an einer Bodenoffensive in das palästinensische Gebiet teilzunehmen.

Das Ziel der viel diskutierten Invasion im Gazastreifen, in welcher Form sie auch immer aussehen mag, ist die Vernichtung der militanten Hamas-Gruppe, die unter anderem von Deutschland, der Europäischen Union und den USA als Terrororganisation bezeichnet wird.

Es gebe keine Alternative zu einer Bodenoffensive, sagte Michael Milshtein, ein ehemaliger Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes und jetzt Forscher am Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies der Universität Tel Aviv.

„Die Hamas hat ihre Ziele immer sehr klar dargelegt: den Dschihad zu fördern und Israel auszulöschen“, sagte er der DW.

Dennoch stellt sich immer wieder eine Frage. Wie würde Gaza regiert werden, wenn Israel sein gewünschtes Ziel erreicht, wenn man bedenkt, dass die Hamas derzeit das Gebiet regiert? Die Israelis haben auf diese Frage keine offizielle Antwort gegeben. Auch ist unklar, ob eine vollständige Eliminierung der Hamas gelingen wird.

Eines ist laut Milshtein jedoch klar. Es darf kein Machtvakuum entstehen. Ein schneller Rückzug würde dazu führen, sagte er, und „ein Vakuum hinterlassen, das von Anarchie und radikalislamistischen Gruppen gefüllt wird“.

Die israelischen Luftangriffe auf Gaza dauern bereits seit über zwei Wochen an Bild: SAID KHATIB/AFP

Ein Beispiel dafür ist die Situation in Afghanistan. Dort ist es der Extremistengruppe „Islamischer Staat“ gelungen, die Schwäche staatlicher Institutionen nach der Machtübernahme der Taliban für ihre Zwecke zu nutzen. Dieselbe extremistische Gruppe hat auch die mangelnde staatliche Kontrolle in der Sahelzone ausgenutzt.

Auch der Iran, der die Hamas-Gruppe und andere Milizen in der Region unterstützt, könnte von einem solchen Machtvakuum in Gaza profitieren und im Gazastreifen neue Verbündete oder Partner finden.

Wie würde also nach dem Ende dieses Konflikts Ordnung im Gazastreifen hergestellt werden? Laut Milshtein gibt es mehrere Optionen, aber jede bringt Herausforderungen mit sich. Ähnlich sieht es Stephan Stetter, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München.

Szenario 1: Israel übernimmt die Kontrolle über den Gazastreifen

Bis 2005 hatte Israel den Gazastreifen militärisch kontrolliert, und es ist möglich, dass das Land dies erneut tun könnte. Ein solcher Schritt könnte aber auch zu neuen militanten Angriffen führen. Es hätte auch problematische Auswirkungen auf die regionalen Kräfteverhältnisse, sagte Stetter der DW.

„Es gibt Stimmen in Israel, die vorschlagen, dass Israel den Gazastreifen erneut kolonisieren sollte“, sagte er. „Und das wäre Wasser auf die Mühlen für alle, die diesen israelisch-palästinensischen Konflikt anheizen und fortsetzen wollen.“

Darüber hinaus hat eine Besatzungsmacht nach dem humanitären Völkerrecht Verantwortung gegenüber der von ihr besetzten Bevölkerung. „Diese Aufgabe müsste Israel dann selbst übernehmen. Finanziell würde das die Möglichkeiten des Landes übersteigen“, sagte Stetter.

Die Übernahme des Gazastreifens würde Israel zu einem „Gefängniswärter“ machen, schrieb das Magazin Foreign Affairs Bild: Mohammed Dahman/AP/Picture Alliance

Auch gegen den Widerstand seiner westlichen Verbündeten, einschließlich der USA, wäre Israel nicht in der Lage, den Gazastreifen erneut zu besetzen. Ein solcher Schritt würde sich auch negativ auf Israels Beziehungen zu anderen Ländern im Nahen Osten auswirken, mit denen es versucht, die Beziehungen zu normalisieren. „Deshalb halte ich einen solchen Schritt für unwahrscheinlich“, schloss Stetter.

Dieses Szenario würde eine weitere Herausforderung mit sich bringen: Israel müsste sich noch stärker vom Gazastreifen abschotten. „Israel würde sich selbst zum Gefängniswärter machen und auf unbestimmte Zeit einem riesigen Gefangenenlager vorstehen (mit dem Gaza seit langem verglichen wird)“, schrieb die Zeitschrift Foreign Affairs diesen Monat .

Szenario 2: Die Palästinensische Autonomiebehörde übernimmt die Verwaltung von Gaza

Eine andere Alternative wäre, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach Gaza zurückkehren und dort die Kontrolle übernehmen würde, aber diese Idee hat laut Milshtein eine Schwäche.

Die von Mahmoud Abbas geführte und von der Fatah-Partei dominierte Palästinensische Autonomiebehörde verwaltet halbautonome Gebiete im von Israel besetzten Westjordanland. Doch in Wirklichkeit kontrolliert es nur einen kleinen Teil des besetzten Westjordanlandes. Der größte Teil des Gebiets steht tatsächlich unter israelischer Kontrolle.

„Wir sollten uns daran erinnern, wie schwach und unbeliebt Abu Mazen ist“, betonte Milshtein und benutzte dabei den beliebten Spitznamen für Abbas.

Die Palästinensische Autonomiebehörde und die sie führende Partei Fatah sind bei den Einheimischen im besetzten Westjordanland unbeliebt. In der Vergangenheit haben Zivilisten dagegen protestiert und ihr Korruption, schlechte Führung und demokratische Illegitimität vorgeworfen.

Unter Druck: Mahmoud Abbas ist unter Palästinensern keine beliebte Figur Bild: Palästinensische Präsidentschaft /Handout/AA/picture Alliance

Die letzten Wahlen fanden hier im Jahr 2005 statt und Abbas ist seitdem an der Macht. Und er bleibt auf allen Seiten unbeliebt: Während er im Westen wegen antisemitischer Äußerungen und mangelnder Distanzierung zur Hamas kritisiert wird, kritisieren ihn lokale Palästinenser, dass er gegenüber der Besatzungsmacht Israel nicht hart und entschlossen genug sei.

Die Palästinensische Autonomiebehörde könnte eine wichtige Rolle für die Zukunft des Gazastreifens spielen, sagte Stetter, aber es sei noch ein weiterer Faktor zu berücksichtigen, der ihre Legitimität weiter untergraben könnte.

„Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde nach einem israelischen Sieg über die Hamas in den Gazastreifen vordringen würde, könnten einige sie als Kriegsgewinnler betrachten, der auf dem Rücken der Kriegsopfer die Macht ergreift“, erklärte er.

Szenario 3: Eine palästinensische Zivilverwaltung

Eine bessere, wenn auch schwierigere Option wäre eine gemischte palästinensische Zivilbehörde, sagte Milshtein. Eine solche Behörde könnte aus verschiedenen Vertretern der palästinensischen Gesellschaft bestehen, darunter beispielsweise auch lokale Bürgermeister. Es hätte wahrscheinlich auch enge Verbindungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde.

Ein solches Führungsmodell könnte möglicherweise von Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA unterstützt werden.

„Diese neue Ordnung wird wahrscheinlich nicht lange stabil bleiben und vor vielen Herausforderungen stehen, aber sie ist viel besser als alle anderen schlechten Alternativen“, sagte Milshtein der DW.

Szenario 4: Eine von den Vereinten Nationen geführte Regierung

Theoretisch könnten die Vereinten Nationen nach der Niederlage einer Konfliktpartei ein ehemaliges Konfliktgebiet übernehmen, sagte Stetter und verwies auf frühere Beispiele aus dem Kosovo und Osttimor.

„Aber das ist im Gazastreifen nicht realistisch“, bemerkte er. „Das wäre in diesem Fall weitaus schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, weil dieser Konflikt so sehr im Fokus der globalen öffentlichen Meinung steht. Dass westliche Staaten hier möglicherweise eine starke Rolle spielen, dürfte auch sehr kritisch gesehen werden.“

Stetter fügte hinzu, dass es auch schwierig sein würde, in einer solchen Angelegenheit ein UN-Mandat zu bekommen.

Szenario 5: Eine von arabischen Staaten geführte Regierung

Stetter würde ein anderes Szenario bevorzugen, bei dem neben der Palästinensischen Autonomiebehörde auch andere arabische Staaten die Führung im Gazastreifen übernehmen würden.

„Dies könnte tatsächlich im Interesse einiger arabischer Staaten sein, insbesondere derjenigen, die starke Vorbehalte gegenüber der (politischen Gruppe) Muslimbruderschaft haben“, argumentierte er. Hamas gilt als palästinensischer Zweig der Muslimbruderschaft, gegen den sich Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate stellen.

Derzeit konzentriert sich die Rhetorik aus diesen Ländern auf die Solidarität mit den Palästinensern, das Leid der Palästinenser und mögliche von Israel in Gaza begangene Kriegsverbrechen. Die Zivilbevölkerung in diesen arabischen Ländern hat die gleichen Gefühle geäußert. Dennoch betonte Stetter: „Eine Niederlage der Hamas wird in Riad und Kairo nicht negativ bewertet.“

Ein solches Szenario würde vor allem bedeuten, dass die Palästinenser davon überzeugt werden könnten, dass ihre Interessen vertreten und nicht nur verdrängt würden. Allerdings, so Steffen, bräuchte es dafür „einige Einigkeitskräfte sowie eine Zusammenarbeit mit dem Westen und den Vereinten Nationen“.

Damit ein solches Modell wirtschaftlich überleben kann, bedarf es neben politischer Unterstützung auch finanzieller Unterstützung. Der Experte argumentierte, dass ein solches Modell nicht nur den Palästinensern bessere Perspektiven bieten würde, sondern auch mehr Sicherheit für Israel bedeuten würde.

Leider ist aufgrund des aktuellen Konflikts unklar, ob andere arabische Staaten, selbst solche mit diplomatischen Kontakten zu Israel, bereit wären, politisches Kapital in einen solchen Plan zu investieren. Experten sagten, ein solches Modell sei nur mittelfristig möglich.

