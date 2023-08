Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Für Schottlands umkämpften ersten Minister könnte dies das Beste sein, was es nur gibt.

Humza Yousaf hat seine ersten Monate als Vorsitzender der schottischen Nationalpartei, die sich für die Unabhängigkeit einsetzt, größtenteils damit verbracht, sich mit den Folgen der dramatischen Verhaftung seiner Vorgängerin Nicola Sturgeon und anderer hochrangiger SNP-Persönlichkeiten zu befassen.

Und die laufende polizeiliche Untersuchung der Finanzen der SNP ist nicht alles, was Yousaf zu tun hat, wenn die schottische Politik im September aus der Parlamentspause zurückkehrt.

POLITICO hat die fünf Stolperdrähte kartiert, die auf Yousaf warten, während er versucht, das Schicksal der SNP zu ändern.

1. Eine knifflige Nachwahl

Yousaf steht vor seinem ersten echten Wahltest, seit er im März SNP-Chef wurde, als die Wähler bei den Nachwahlen in Rutherglen und Hamilton West ihr Urteil fällen.

Das Rennen hat lange auf sich warten lassen. Als das Coronavirus im Jahr 2020 in ganz Großbritannien wütete, unternahm die damalige SNP-Abgeordnete Margaret Ferrier eine Zugfahrt vom Westminster-Parlament in London zu ihrem Haus in Glasgow – obwohl sie erfahren hatte, dass sie positiv auf das Virus getestet worden war.

Sie wurde schnell aus der SNP geworfen und zu 270 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt – doch ihr Fehlurteil könnte nun echte Konsequenzen für Yousaf haben.

Ferriers Wähler stimmten am Dienstag dafür, sie als Abgeordnete zu verdrängen, was eine Nachwahl für ihren Sitz auslöste. Der Wettbewerb wird voraussichtlich Ende Oktober stattfinden.

Ferrier und die SNP gewannen 2019 den Sitz von Scottish Labour und sicherten sich eine ordentliche Mehrheit von 5.230, als Labours Stimmenanteil in ganz Schottland einbrach.

Jetzt ist Labour – das einst in Schottland vor dem Aufstieg der SNP dominant war – in den Meinungsumfragen auf dem Weg zum Comeback.

Als Zeichen des Vertrauens haben der schottische Labour-Chef Anas Sarwar und sein britischer Chef Keir Starmer mehrfach mit dem Kandidaten Michael Shanks im Wahlkreis gekämpft – während die SNP Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Kandidaten auszuwählen, bevor sie sich für die Kommunalrätin Katy Loudon entschied.

Wenn der Anstieg der schottischen Labour-Partei real ist, wird er sich hier zeigen. Und eine Niederlage wäre ein neuer Grund zur Besorgnis der SNP, da Yousaf sich auf die wahrscheinlichen Parlamentswahlen in Westminster im Jahr 2024 vorbereitet.

2. Eine Ausweitung der polizeilichen Ermittlungen

Die Verhaftungen des SNP-Chefs Peter Murrell, des Parteischatzmeisters Colin Beattie und schließlich von Sturgeon lösten bei der SNP und in Schottland Schockwellen aus. Alle drei wurden ohne Anklageerhebung freigelassen, bis die Polizei Schottland weitere Ermittlungen einleitet.

Die polizeilichen Ermittlungen – betreffend die Finanzen der Partei – dauern seit 2021 an und erfolgen, nachdem sich Aktivisten über die angebliche Verwendung eines Fonds beschwert hatten, der zweckgebunden für die Bekämpfung eines künftigen Referendums über die Unabhängigkeit Schottlands vorgesehen war.

Inmitten vieler Spekulationen bestätigte der scheidende Polizeichef von Schottland, Iain Livingstone, im Juli, dass die Ermittlungen über ihren ursprünglichen Aufgabenbereich hinaus ausgeweitet wurden und nun „mögliche Unterschlagung“ untersucht werden.

In der Zwischenzeit wirft die Untersuchung einen großen Schatten auf Yousafs eigene Amtszeit. Der Erste Minister wird fast jedes Mal, wenn er mit den Medien spricht, zu den Ermittlungen befragt.

3. Geschlechterkriege, Runde 2

Im letzten großen politischen Streit des Sturgeon-Regimes verabschiedete ihre dezentrale schottische Regierung Reformen, die es den Menschen in Schottland erleichtern würden, das Geschlecht legal zu ändern.

Obwohl die Änderungen parteiübergreifend verabschiedet wurden, stießen sie auf erheblichen Widerstand einer kleinen Gruppe rebellischer Gesetzgeber in Sturgeons eigener Partei.

Die Verhaftung von Sturgeon löste Schockwellen bei der SNP und Schottland aus. Andy Buchanan/AFP via Getty Images

Entscheidend war, dass die Pläne dann von der britischen Regierung blockiert wurden – mit der Begründung, sie seien mit dem umfassenderen britischen Recht unvereinbar.

Die SNP reagierte empört. Yousafs Regierung kündigte im April an, die Entscheidung vor Gericht anzufechten.

Die Argumente beider Seiten werden nächsten Monat in einer dreitägigen Anhörung vom 19. bis 21. September vor dem Court of Session in Edinburgh verhandelt. Eine stärkere Hervorhebung des Themas könnte für die SNP angesichts ihrer heftigen Meinungsverschiedenheiten in der Geschlechterreform nicht hilfreich sein.

Auch eine Niederlage vor Gericht könnte für Yousaf einen hohen Preis bedeuten.

Seine beiden Gegner im erbitterten SNP-Führungswettbewerb im Frühjahr sagten, sie hätten von vornherein keine rechtlichen Schritte eingeleitet – was bedeutet, dass der erste Minister von seinen internen Gegnern persönlich beschuldigt werden könnte, wenn der Gerichtsstreit nicht nach seinen Wünschen verläuft. Apropos …

4. Interne Unzufriedenheit

„Die Atmosphäre in Holyrood (Schottlands Parlament) ist derzeit innerhalb der SNP-Fraktion nicht besonders glücklich, muss ich leider sagen“, sagte der erfahrene SNP-Abgeordnete – und neu entdeckte Rebell – Fergus Ewing Anfang des Monats im Holyrood Sources-Podcast.

Ewing gehört zu einer wachsenden Zahl von SNP-Persönlichkeiten, die offen ihre Unzufriedenheit mit der Richtung der Partei zum Ausdruck bringen.

Einst für ihre interne Disziplin bekannt, traten die Spaltungen der SNP zunehmend in den Vordergrund, da sie unter Sturgeon keine Fortschritte bei der Verwirklichung ihres Endziels der Unabhängigkeit Schottlands machten.

Einige hochrangige Abgeordnete, darunter Ewing, rebellierten ebenfalls gegen Sturgeons Geschlechterreformen – und kritisierten die Quasi-Koalitionsvereinbarung der SNP mit den linken schottischen Grünen.

Yousaf führte seine Führungskampagne als Kontinuitätskandidat und versprach, die Arbeit von Sturgeon fortzusetzen, der bei den SNP-Wählern weiterhin beliebt war. Seine Anwärterinnen Kate Forbes und Ash Regan versprachen beide Veränderung.

Am Ende gewann Yousaf knapp und besiegte Forbes mit 52 zu 48 Prozent. Die Hoffnungen, dass Yousaf Forbes ins Zelt holen würde, zerschlugen sich, als sie sein Angebot einer Regierungsstelle ablehnte, die einer Degradierung von ihrem Posten als Finanzministerin gleichgekommen wäre.

Obwohl sie sich auf den Hinterbänken im Allgemeinen konstruktiv verhalten hat, stehen einige von Forbes-Unterstützern – darunter auch Ewing – weiterhin kritisch gegenüber der Richtung der schottischen Regierung. Forbes wartet als potenzieller zukünftiger Anwärter auf die Führungsspitze in den Startlöchern.

5. SNP-Reformen

Einen Monat bevor er von der schottischen Polizei im Zusammenhang mit den Finanzermittlungen verhaftet wurde, wurde Peter Murrell aufgrund eines Transparenzstreits aus seiner Rolle als SNP-Chef gedrängt.

Murrell, der auch Sturgeons Ehemann ist, kündigte den Job, nachdem er zugegeben hatte, das SNP-Presseteam, das wiederum Journalisten in die Irre geführt hatte, über die Zahl der Mitglieder, die die SNP verlassen hatten, in die Irre geführt zu haben. Yousaf versucht immer noch, einen Ersatz für Murrell für diese Schlüsselposition zu finden.

Die Transparenz – oder der Mangel daran – der internen Abläufe der SNP unter der Führung von Sturgeon und Murrell war eine der Hauptbeschwerden von Aktivisten. Diese Beschwerden wurden nur lauter, als die polizeilichen Ermittlungen zu den Finanzgeschäften der Partei fortgesetzt wurden.

Um einen klaren Bruch zu erreichen, kündigte Yousaf an, dass die Partei ihre Governance- und Transparenzprozesse reformieren werde.

POTENZIELLES UNABHÄNGIGKEITSREFERENDUM IN SCHOTTLAND Weitere Umfragedaten aus ganz Europa finden Sie unter POLITISCH Umfrage der Umfragen.

Über diese Reformen wird auf der Jahreskonferenz der SNP im Oktober debattiert und abgestimmt – Yousafs erste als Vorsitzender.

Während er die Konferenz als Chance sieht, die Truppen zu sammeln und positive Veränderungen zu versprechen, bietet sie auch unzufriedenen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit gegenüber hochrangigen Persönlichkeiten zum Ausdruck zu bringen.

Da die Mitgliederzahl seit 2021 bereits um mehr als ein Drittel zurückgegangen ist, können sich Yousaf und die SNP kaum mehr unzufriedene Mitglieder leisten.