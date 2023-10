Neu-Delhi und Islamabad

CNN

—



Im Oktober 1952, fünf Jahre nachdem der indische Subkontinent die Unabhängigkeit von seinen britischen Kolonialherren erlangt hatte, betrat ein junges pakistanisches Cricketteam die neu gegründete Republik Indien.

Sie waren angekommen, um eine mit Spannung erwartete Testreihe zu spielen – die erste für Pakistan nach der Gründung des Landes im Jahr 1947.

Bei vielen Spielern weckte die Fahrt von Lahore im mehrheitlich muslimischen Pakistan nach Amritsar im mehrheitlich hinduistischen Indien schmerzhafte Erinnerungen an eine blutige Teilung – eine, die die ehemalige Kolonie hastig nach religiösen Gesichtspunkten aufteilte, mit verheerenden Folgen führte zu einer heftigen geopolitischen Rivalität.

In den 76 Jahren seitdem haben Indien und Pakistan drei Kriege geführt und den Austausch von Waren oder Zivilisten stark eingeschränkt, obwohl die beiden Länder eine gemeinsame Grenze, eine gemeinsame Kultur und eine tief verflochtene Geschichte haben.

Und zu dieser gemeinsamen Kultur gehört eine nahezu universelle Liebe zum Cricket.

Pakistan hat Indien seit 2016 nicht mehr bereist. Aber am Samstag werden diese beiden Rivalen zum ersten Mal seit sieben Jahren in der Eröffnungsphase der Cricket-Weltmeisterschaft, die Indien ausrichtet, auf indischem Boden gegeneinander antreten.

Dieses Spiel, sagte Farees Shah, Moderator des Shiny Side Cricket Podcasts, könnte „leicht eine halbe Milliarde Menschen“ anlocken.

„Das ist das Fünffache des Super Bowl“, sagte er. „Es gibt nur wenige Rivalitäten, die vergleichbar sind.“

Ein Cricketspiel zwischen Indien und Pakistan wird oft als eines der größten sportlichen Grollspiele der Welt bezeichnet und ist immer mit den geopolitischen Bruchlinien verbunden, die die beiden Nationen trennen.

Doch das Spiel, ein Erbe der britischen Kolonialherrschaft, hat auch gezeigt, dass es das Potenzial hat, etwas Größeres zu sein, etwas Größeres als Runs zu machen und Wickets zu erobern.

Es hat die Fähigkeit, die mehr als 1,6 Milliarden Menschen, die auf dem Subkontinent leben, zu vereinen – nicht zu spalten.

Als Pakistans Cricket-Team letzten Monat in der südindischen Stadt Hyderabad ankam, wurde es von den Indern, die am Flughafen auf die Starspieler warteten, mit tosendem Applaus begrüßt. Als Pakistan diese Woche WM-Geschichte schrieb und gegen Sri Lanka den höchsten Erfolg erzielte, jubelten die Inder auf der Tribüne vor Freude und Aufregung.

Und als Pakistans Cricket-Kapitän Babar Azam einem Bodenarbeiter in einem der Stadien das Trikot seines Landes schenkte, wurde dies von einer indischen Zeitung als „großartige Geste“ gefeiert.

In einem Gespräch mit Reportern vor Beginn der Weltmeisterschaft letzten Monat sprach Azam über seine Begeisterung darüber, in diesem Land zu sein.

„Ich denke, die Art und Weise, wie die Leute auf unser Team reagieren, ist nicht wie in Indien“, sagte er mit einem Lächeln. „Es ist, als wären wir zu Hause.“

Doch während auf dem Spielfeld Kameradschaft herrscht, fehlen auf der Tribüne auffällig die pakistanischen Fans, für die es aufgrund der Bürokratie und des historischen Misstrauens, die die Freizügigkeit der Bürger zwischen den Ländern einschränken, unglaublich schwierig ist, nach Indien zu reisen.

Sogar die pakistanische Cricket-Mannschaft war nur dabei konnten in letzter Minute ein Visum erhalten, nachdem Beschwerden über eine Verzögerung im Verfahren eingetreten waren, die nach Angaben des Pakistan Cricket Board die Vorbereitung des Teams auf die Veranstaltung gestört hatte.

CNN hat das indische Sportministerium und das Innenministerium kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.

Abdul Jalil, ein Maskottchen der pakistanischen Cricket-Mannschaft Chacha Cricket (Onkel Cricket), sagte, er besuche seit 54 Jahren Spiele und wollte für dieses auch Indien besuchen, wisse aber nicht, wie er ein Visum beantragen soll.

„Die indische Regierung hat kein Verfahren zur Erteilung eines Visums vorgegeben und keine Vorstellung davon, wie man ein Visum erhält. Es gibt keine Erklärung für Visa“, sagte er.

„Ich möchte es mir zur Aufgabe machen, Frieden zu verbreiten“, fügte er hinzu. „Ich habe Fans in allen großen indischen Städten, die mich bitten, in ihren Häusern zu bleiben. Ich bin Gast von Hindus, Sikhs und Muslimen. Wenn du Liebe verbreitest, wirst du auch Liebe bekommen.“

Hadeel Obaid, die Gründerin von KheloKricket, einer Plattform, die Cricket auf Breitenfußballebene entwickeln, fördern und feiern möchte, sagte, sie sei bei früheren Weltmeisterschaften dabei gewesen und würde „gerne“ auch für dieses Spiel nach Indien reisen.

„Da liegt etwas Elektrisches in der Luft. Es spielt keine Rolle, wen man als Cricket-Fan unterstützt, man kann gutes Cricket schätzen“, sagte sie.

„Aber einer der Hauptgründe dafür, dass ich mich nicht beworben habe, war, dass ich nicht glaubte, dass ich eine Reisegenehmigung bekommen würde. Der ganze Prozess schien ein wenig entmutigend zu sein.“

Dennoch sagte sie, dass der Respekt, den die beiden Teams voreinander haben, „ziemlich unglaublich“ sei. Sie fügte hinzu: „Die Botschaften, die es gibt, sind trotz der politischen Atmosphäre wirkungsvoll.“

Fans in Indien reagierten mit ähnlicher Begeisterung.

Avro Mukerji aus Gurgaon, einer Stadt etwas außerhalb der Hauptstadt Neu-Delhi, sagte, das Spiel habe „eine besondere Bedeutung“ für ihn, da er diese Rivalität seit 1992 eifrig verfolge, als das pakistanische Team unter der Führung der Cricket-Legende der ehemalige Premierminister Imran Khan wurde , holte sich den Weltcup-Sieg.

„Es gibt im Laufe der Jahre nur wenige unvergessliche Momente, die ein Fan für immer in Erinnerung behalten wird“, sagte er.

„Ajay Jadeja verprügelt Waqar Younis, Venkatesh Prasad besiegt Amir Sohail nach einem verbalen Streit, Sachins Auftritt in einem Verfolgungsjagdrennen gegen Pakistan … es ist eine Mischung aus Aufregung und nervöser Energie für die Fans.“

Für Divya Bhatnagar, ebenfalls aus Gurgaon, ist das Spiel „mehr als nur ein Match“.

Sie fügte hinzu: „Bei einem Spiel zwischen Indien und Pakistan geht es darum, dass sich das Land für eine Sportart vereint. Es stärkt tatsächlich unsere Identität als Inder, wo Religion, Politik und Wirtschaft keine Rolle spielen und uns nicht definieren. Es geht einzig und allein um den Sport und den Geist, „gemeinsam“ zu gewinnen.“

Ein Großteil der Spannungen zwischen Indien und Pakistan hängt mit einem jahrzehntelangen Konflikt in Kaschmir zusammen – einer riesigen, größtenteils gebirgigen Region zwischen den beiden Atommächten, die beide als Ganzes für sich beanspruchen.

Die Region wird seit der Teilung von Indien und Pakistan erbittert umkämpft, und Neu-Delhi wirft Islamabad vor, dort militante Gruppen zu unterstützen. Das schwelende Problem hat drei Kriege zwischen den Ländern ausgelöst.

In den letzten Jahren fanden Spiele auf neutralem Boden, in einem Drittland wie Sri Lanka oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, statt, um zu verhindern, dass die Spannungen zwischen den Fans zu stark schwelten.

„Ich denke, der Wendepunkt war 2004, als Indien durch Pakistan tourte und es überzeugend besiegte“, sagte Vaibhav Vats, ein Cricket-Autor aus Neu-Delhi.

„Zu diesem Zeitpunkt begannen sich das Selbstvertrauen und das Selbstbild beider Teams zu verändern. Dieser Wandel ist Teil gegensätzlicher nationaler Entwicklungen: Indien sieht sich selbst als aufstrebende Macht in der Welt, während in Pakistan das Gefühl von Stagnation und Niedergang herrscht.“

Seitdem Premierminister Narendra Modi und seine hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) vor fast einem Jahrzehnt an die Macht kamen, hat Indien auf der Weltbühne immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es wurde wiederholt von westlichen Führern umworben, die das Land als wichtigen Partner in der indopazifischen Region betrachten.

Anfang des Jahres überholte Indien China und wurde zum bevölkerungsreichsten Land, dessen 1,4 Milliarden Menschen starke – größtenteils junge – Bevölkerung als Möglichkeit für weiteres Wachstum und Innovation gilt.

Im Gegensatz dazu hat Pakistan ein unruhigeres Jahrzehnt hinter sich, das von politischer Instabilität, militanten Angriffen und, in jüngerer Zeit, wirtschaftlichem Chaos und tödlichen Überschwemmungen geplagt wurde, die das Leben von Zehntausenden in dem Land mit 230 Millionen Einwohnern auf den Kopf stellten.

Doch während Indien auf der Weltbühne wächst, geraten Modi und seine BJP immer stärker in die Kritik, weil Menschenrechtsgruppen in der größten Demokratie der Welt nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen ein hartes Vorgehen gegen Minderheiten – insbesondere etwa 170 Millionen Muslime – darstellen.

„Dieses Spiel wird in einem äußerst aufgeladenen Klima stattfinden“, sagte Vats und verwies auf die seiner Meinung nach erhöhte religiöse Intoleranz während Modis Herrschaft.

Und nicht ohne Ironie spielt das pakistanische Cricket-Team am Samstag im größten Cricket-Stadion der Welt – benannt nach Premierminister Modi – in seinem Heimatstaat Gujarat gegen Indien.

„Dass dies im mittlerweile größten Stadion der Welt geschieht … ist ein Symbol für ein neues Indien“, sagte Podcast-Moderator Shah. „Wenn Pakistan dort spielt, zeigt Indien seine Macht.“

CNN hat sich an die BJP gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.

Damit ist das Spiel am Samstag eines der am meisten erwarteten des Jahres.

In den Haushalten beider Länder, in abgelegenen Dörfern sowie in Cafés, Restaurants und Clubs werden Fernsehbildschirme beleuchtet, während Millionen das Spiel verfolgen.

Während Indien und Pakistan im Laufe der Jahrzehnte hart daran gearbeitet haben, das Image eines Untertanen ihrer ehemaligen Kolonialherren abzustreifen, ist eines klar: Das Cricketspiel wird nicht mehr als ein von den Briten geerbter Gentleman-Sport angesehen.

Die Nationalmannschaften beider Länder gelten als Symbole der Zukunft – eines modernen und lebendigen Subkontinents, der sich scheinbar vorwärts bewegt.

„Die Weltmeisterschaft ist die Weltmeisterschaft mit ihrer Geschichte und ihrem Erbe, sie ist die Weltmeisterschaft, die man gewinnen möchte“, sagte Shah.

Vats, der Journalist aus Neu-Delhi, sagte, die politische Situation habe „keine Auswirkungen“ auf die Teams.

„Sie verstehen sich sehr gut“, sagte er. „Es gibt keine Feindseligkeit in den Umkleidekabinen.“