Greta Thunbergs erster Schulstreik fand vor fünf Jahren statt. Seitdem hat die Klimakrise weltweit viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Auch die Form des Protests hat sich geändert. Doch manche sehen die Akzeptanz des Klimaschutzes gefährdet.

Aus einer kleinen Aktion wurde eine große Aktion: Am 20. August 2018 setzte sich ein schwedisches Mädchen vor den Reichstag in Stockholm, um von den Politikern ihres Landes mehr Klimaschutz zu fordern. Die damals 15-jährige Greta Thunberg sorgte international für Aufsehen: Die Idee des Klimaprotestes schwappte schnell auf Deutschland und den Rest der Welt über, wo Millionen Menschen für stärkeren Klimaschutz auf die Straße gingen. Die Klimabewegung Fridays for Future war geboren – und Thunberg wurde zum Klimagewissen der Welt, sie traf Obama, Merkel, Schwarzenegger.

Der Beginn dieser Proteste – Thunbergs weltberühmter „Schulstreik für das Klima“ – liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. „Ich habe nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet. Es ist ziemlich groß geworden“, sagte Thunberg nur wenige Monate nach Beginn des Streiks.

Es ist viel größer geworden. Besonders gut kam die Idee in Deutschland an. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft stiehlt“, riefen Abertausende überwiegend junge Demonstranten bei großen Klimaprotesten in Berlin, Hamburg und Dutzenden anderen Städten. Mit Folgen: Viele Fortschritte im Klimaschutz sind hierzulande erst durch den Druck von Fridays for Future möglich geworden. Etwa der auf 2030 vorgezogene Kohleausstieg oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, das der Bundesregierung eine Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes auferlegte.

Die Unterstützung für die Klimabewegung halbierte sich

Generell wird dem Klimaschutz heute in der deutschen und internationalen Politik deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als noch im Jahr 2018. Und kaum ein Unternehmen kommt daran vorbei, sich in irgendeiner Form für Klima und Nachhaltigkeit zu engagieren – auch wenn manchen Greenwashing vorgeworfen wird. „Fridays for Future hat die Klimakrise von einem Nischenproblem zu einem gesellschaftlichen Problem gemacht und Mehrheiten für echte Lösungen in historischem Ausmaß gewonnen“, sagt die führende deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Es habe sich auch gezeigt, „dass junge Menschen gemeinsam ungeahnte Kräfte entwickeln können“, sagte der 27-Jährige.

Wie dringend der Klimaschutz ist, zeigt sich erneut in Form einer Reihe extremer Wetterereignisse. Sie reichen von Überschwemmungen in Norwegen, Slowenien und Österreich bis hin zu Hitzewellen in Südeuropa. „Dieses Jahr und insbesondere dieser Sommer, der Sommer 2023, muss ein Wendepunkt für das europäische Vorgehen gegen die Klimakatastrophe sein“, forderte Neubauer in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. „Wir fordern, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sich dieser Krise bewusst werden.“ Neubauer, Thunberg und Co. haben immer wieder die Forderung gestellt, dass die Klimakrise von Politik, Wirtschaft und Medien endlich als Krise behandelt werden muss. Die Dinge gehen nicht so schnell voran, wie sie und viele Wissenschaftler fordern.

Dies hat einige Klimaschutzaktivisten zu drastischeren Maßnahmen veranlasst: Aktivisten der letzten Generation blockieren in Deutschland immer wieder Straßen und kleben sich an bekannte Kunstwerke, in anderen Ländern stören Aktivisten auch Großveranstaltungen. Sie halten solche Protestformen für notwendig, um die Gesellschaft auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen – es ist jedoch fraglich, ob sie ihrer Sache helfen oder schaden. Laut einer Umfrage der gemeinnützigen Organisation More in Common hat sich das gesellschaftliche Bild der Klimabewegung zuletzt spürbar verändert.

Latif: „Das Wort Klimaschutz ist verbrannt“

Die Grundunterstützung für die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland hat sich von 2021 bis heute von 68 auf 34 Prozent halbiert. Insbesondere die Straßenblockaden werden vielfach kritisch gesehen – obwohl viele Menschen die grundsätzliche Notwendigkeit eines starken Klimaschutzes erkennen. „Es ist möglich, dass viele Menschen die konkreten Proteste in ihrer Gestaltung ablehnen und sich dennoch der Bedeutung des Klimaengagements bewusst sind“, betonte die Organisation.

Ist die Gesellschaft also mit den Taten fertig? Zumindest weckt der Begriff „Klimaschutz“ nicht mehr nur positive Assoziationen. „Das Wort Klimaschutz ist ausgebrannt“, sagte Klimaforscher Mojib Latif kürzlich der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Proteste der letzten Generation seien ebenso „kontraproduktiv“ wie die Diskussion um das Heizungsgesetz. „Wenn man das Wort Klimaschutz hört, schrillen die Alarmglocken“, sagte er. Vor allem Politiker von SPD, Union und FDP haben die letzte Generation scharf kritisiert und ihre Mitglieder teilweise als Kriminelle gebrandmarkt.

Nach diesen scharfen Angriffen äußerte sich die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer desillusioniert über den anhaltenden politischen Widerstand. „Es ist frustrierend zu sehen, dass verschiedene politische Vertreter es immer noch vorziehen, Klimaaktivisten zu beleidigen und den Klimafortschritt zu verhindern, anstatt anzuerkennen, dass die Klimabewegung ihn nur braucht, weil sie ihren Job in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht hat“, sagt sie.

Thunberg mit Geldstrafe belegt

Das deutsche Klimaschutzgesetz sieht eine Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen um 65 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 vor. Bis 2040 sollen sie um 88 Prozent sinken und bis 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Daran arbeitet Fridays for Future weiter Dafür sorgen, dass die Bundesregierung ihre Klimaversprechen eigenständig einhält – und „dass wir nicht mehr gebraucht werden“, wie Neubauer sagt. Und Thunberg? Aus dem jungen Mädchen mit den Pippi-Langstrumpf-Zöpfen ist längst eine erwachsene Frau geworden. Vor fast vier Wochen wurde der 20-Jährige in Schweden zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er bei einem Klimaprotest im Malmöer Ölhafen den Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet hatte.

Darüber hinaus hat sie diesen Sommer die Schule erfolgreich abgeschlossen – ihr „Schulstreik“ ist technisch gesehen vorbei, ihr Freitags-Klimaprotest jedoch noch lange nicht. Am 15. September erhält sie erneut Unterstützung aus aller Welt: Dann plant Fridays for Future die nächsten globalen Klimaproteste – natürlich an einem Freitag. Es wird auch darum gehen, die Massen wieder für den Klimaschutz zu begeistern.