Fünf Imbissbuden aus der Leak-Untersuchung des Obersten Gerichtshofs

Hier sind fünf Erkenntnisse zu anderen wichtigen Erkenntnissen des mit Spannung erwarteten Berichts:

Haben die Ermittler die Richter befragt?

Der Bericht weist darauf hin, dass Curleys Adjutanten formelle Befragungen von fast 100 Mitarbeitern des Obersten Gerichtshofs durchgeführt haben und sich auf 82 Personen konzentrierten, die entweder Zugang zu elektronischen oder gedruckten Kopien des Gutachtens hatten. Alle bestritten eine Beteiligung an dem Leck.

Der Bericht räumt am Rande ein, dass wenig überraschend auch die Richter Zugang zu dem Entwurf hatten. Der Bericht schweigt sich jedoch darüber aus, ob die neun Richter des Gerichts in der letzten Amtszeit im Rahmen der Untersuchung befragt wurden, die das Gericht als „fleißig“ und Chertoff als „gründlich“ bezeichnete. Es ist unklar, ob das Gericht oder der Oberste Richter befugt wäre, solche Befragungen zu erzwingen.

Ein Sprecher des Obersten Gerichtshofs antwortete nicht auf eine Anfrage, um zu klären, ob die Richter oder ihre Ehepartner befragt wurden.

Es sei „unwahrscheinlich“, dass es sich bei dem Leak um einen Hack gehandelt habe.

Es wurde spekuliert, dass der Gutachtenentwurf als Ergebnis des Eindringens von Hackern in die Netzwerke, E-Mail-Systeme oder Server des Obersten Gerichtshofs entstanden sein könnte. Es ist kein völlig unwahrscheinliches Szenario, da die Bundesgerichte wiederholt Opfer von Cyberangriffen wurden.

Im vergangenen Jahr gab der Abgeordnete Jerry Nadler (DN.Y.) bekannt, dass „drei feindliche ausländische Akteure“ das elektronische Dateisystem angegriffen haben, das von unteren Bundesgerichten verwendet wird.

Aber die Untersuchung des Obersten Gerichtshofs zur Offenlegung des Gutachtenentwurfs hat Systemprotokolle durchforstet und keine Beweise für ein elektronisches Eindringen in die Geräte, Netzwerke oder Systeme des Gerichts erbracht.

„Die IT-Abteilung des Gerichts hat keine Hinweise auf einen Hack gefunden“, heißt es in dem Bericht.

Die Ermittlungen in den sozialen Medien haben nichts ergeben.

Nach dem Artikel im Mai haben Online-Detektive mehrere Rechtsangestellte als potenzielle Leaks identifiziert. Die Ermittler des Gerichts gingen diesen Behauptungen nach, kamen aber zu keinem Ergebnis. Das Team „bewertete die breite Palette öffentlicher Spekulationen, hauptsächlich in den sozialen Medien, über Personen, die das Dokument möglicherweise offengelegt haben“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht beschreibt nicht genau, wie die Ermittler diesen Behauptungen nachgegangen sind, behauptet jedoch, dass die breite Palette von Social-Media-Vorwürfen nirgendwohin geführt hat.

„Bei ihren Ermittlungen fanden die Ermittler nichts, was die Social-Media-Vorwürfe bezüglich der Offenlegung untermauern könnte“, heißt es in dem Bericht.

Gerichtsbedienstete verstießen gegen die Richtlinien, indem sie es ihren Ehepartnern oder Partnern mitteilten.

Einige im Verlauf der Untersuchung befragte Gerichtsangestellte gaben zu, dass sie ihren Angehörigen in privaten Diskussionen darüber erzählt hatten, wie gespalten das Gericht war Dobbs Fall – Splitting 5-4 zugunsten der Aufhebung des Bundesverfassungsrechts auf Abtreibung, das das Gericht vor 50 Jahren angekündigt hatte Roe v. Wade.

„Einige Personen gaben gegenüber den Ermittlern zu, dass sie unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitsregeln des Gerichts ihrem Ehepartner oder Partner von dem Entwurf der Stellungnahme von Dobbs und der Stimmenauszählung erzählten“, heißt es in dem Bericht. „Mehrere Mitarbeiter teilten den Ermittlern mit, dass sie vertrauliche Details über ihre Arbeit allgemeiner mit ihren Ehepartnern geteilt hätten, und einige gaben an, dass sie es für zulässig hielten, solche Informationen an ihre Ehepartner weiterzugeben.“

Einige Mitarbeiter sagten, sie hätten nicht gewusst, dass dies verboten sei, obwohl ein bestehender Verhaltenskodex für Rechtsanwälte besagt: „Der Versuchung, interessante anhängige oder entschiedene Fälle beispielsweise mit Freunden, Ehepartnern oder anderen Familienmitgliedern zu besprechen, muss gewissenhaft widerstanden werden .“

Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob ein Mitarbeiter den vollständigen Text des Stellungnahmeentwurfs absichtlich mit einem Ehepartner oder Partner geteilt hat.

Das Gericht erhöht seine Sicherheit.

Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass viele Praktiken des Gerichts für den Umgang mit physischen und elektronischen Kopien von Gutachten und internen Mitteilungen zu lässig und archaisch waren und wenig Möglichkeiten ließen, potenzielle Lecks aufzuspüren.

Bestimmungen, die es vielen Mitarbeitern ermöglichen, während der Pandemie von zu Hause aus zu arbeiten, verschärften diese Schwächen, so der Bericht.

Die offizielle Erklärung des Gerichts ging nicht auf Schritte ein, die zur Erhöhung der Sicherheit unternommen wurden, aber Chertoff sagte in seinem Brief, dass das Gericht „bereits Schritte unternommen habe, um die Sicherheit zu erhöhen“. Curley gab auch an, dass sie einige Empfehlungen bezüglich der Sicherheit abgegeben hatte, aber diese wurden am Donnerstag nicht öffentlich veröffentlicht.

„Obwohl es derzeit keine ausreichenden Beweise für eine Strafverfolgung oder andere rechtliche Schritte gibt, wurden aus der Untersuchung wichtige Erkenntnisse gewonnen, auf die reagiert werden kann, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden“, fügte Chertoff hinzu.