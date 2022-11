Fünf globale Geschichten, die Sie sich ansehen sollten, während die USA auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen warten

CNN

Die Welt wartet darauf, die Auswirkungen der nächsten wilden Wendung in der Politik der Vereinigten Staaten einzuschätzen, einer Macht, die jahrzehntelang versucht hat, globale Stabilität zu garantieren, deren Innenpolitik sie jedoch zunehmend zu einer Kraft für Unvorhersehbarkeit und Störungen macht.

Die Wahlergebnisse vom Dienstag werden die ganze Nacht US-Zeit veröffentlicht.

In der Zwischenzeit finden Sie hier die neuesten Informationen zu fünf weiteren folgenschweren Weltnachrichten, die Aufmerksamkeit verdienen, während die US-Zwischenklausuren zu ihrem giftigen Abschluss rennen.

Der Angriff von Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine wird immer brutaler. Seine Belagerung der Infrastruktur des Nachbarlandes, einschließlich des Einsatzes tödlicher Drohnen aus iranischer Produktion, bringt den Bewohnern der Stadt tiefes Leid. In Kiew dauern Stromausfälle bis zu 12 Stunden am Tag, die Straßen sind stockfinster, und Bürgermeister Vitali Klitschko hat davor gewarnt, dass den Bewohnern ein Winter ohne Strom, Wärme oder Wasser bevorstehen könnte. „Im Allgemeinen wollen sie, dass wir alle sterben“, sagte er.

Putin hofft, den Willen des ukrainischen Volkes zu brechen, nachdem sein Widerstand seine Streitkräfte auf dem Schlachtfeld gedemütigt hat. Bisher gibt es dafür keine Anzeichen – obwohl ein republikanisches Haus nach den Midterms möglicherweise nicht daran interessiert ist, weiterhin Milliarden von Dollar an Militärhilfe für die Ukraine auszugeben. Die greifbarsten Anzeichen für eine brüchige Moral sind tatsächlich auf Moskaus Seite – diese Woche beschwerten sich einige russische Soldaten in einem Brief darüber, dass sie in eine „unverständliche Schlacht“ in der Region Donezk geschickt wurden, wo die Ukraine sagt, ihr Feind habe schwere Verluste erlitten.

Die Verbindungen des Iran zu Russland sorgen in den USA für zunehmende Besorgnis. Zu Hause sieht sich die Islamische Republik einem beispiellosen Volksaufstand gegenüber, der durch den Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen kurdischen Iranerin, ausgelöst wurde, nachdem sie von der sogenannten „Moralpolizei“ des Landes festgenommen worden war.

Mehr als 220 Abgeordnete des iranischen Parlaments haben jetzt gefordert, den Demonstranten von der klerikalen Führung eine „gute Lektion“ zu erteilen, um andere abzuschrecken, die ihre Autorität bedrohen. Der Iran hat allein in der Provinz Teheran mindestens 1.000 Menschen wegen der landesweiten Proteste angeklagt, der größten abweichenden Meinung dieser Art seit Jahren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA.

In Pakistan sagt Ex-Premierminister Imran Khan, er habe Insiderwissen über den offensichtlichen Attentatsversuch, der letzte Woche zu seiner Erschießung geführt und ihm drei Kugeln ins Bein gestochen habe. Khan hat hochrangige Regierungsmitglieder beschuldigt, den Angriff geplant zu haben – was sie und der pakistanische Geheimdienst energisch bestreiten.

„Ich habe Verbindungen zu Geheimdiensten, den verschiedenen Diensten, die operieren. Wie bin ich an die Informationen gekommen? Aus den Geheimdiensten. Wieso den? Weil die meisten Menschen entsetzt sind über das, was in diesem Land vor sich geht“, sagte die ehemalige Cricket-Legende Becky Anderson von CNN.

Die politische Aufregung eskaliert über die WM-Endrunde in Katar, die diesen Monat beginnt, während Spieler, FIFA-Funktionäre und Experten darum kämpfen, Fragen zur Menschenrechtslage des Golfstaats und zum Tod ausländischer Arbeiter beim Bau der Stadien für das globale Fußball-Aushängeschild zu beantworten.

Ihr Unbehagen wird durch einen Kommentar des FIFA-WM-Botschafters und ehemaligen Fußballers Khalid Salman in einem Interview mit dem deutschen Sender ZDF noch verstärkt, dass Homosexualität „Schäden im Kopf“ sei.

Salman sagte, schwul zu sein sei „haram“ oder im islamischen Recht verboten. „Es ist ein Schaden im Kopf“, fuhr er fort und fügte hinzu, dass es notwendig sei, vor dem Turnier „über Schwule zu sprechen“. Das Interview, das weniger als zwei Wochen vor Beginn des Turniers in Doha gedreht wurde, wurde sofort von einem Funktionär des WM-Organisationskomitees abgebrochen.

Um ehrlich zu sein, war es eine knappe Frage, ob Sie diese nächste Geschichte als sehenswert auf Ihr Radar setzen sollten. Führende Politiker der Welt verbrennen riesige Mengen Kerosin, um sich in Ägypten zum diesjährigen COP27-Klimagipfel zu versammeln. Die Dringlichkeit des Problems ist klar – in diesem Jahr gab es zahlreiche Beweise von Überschwemmungen in Pakistan über riesige Waldbrände in den Vereinigten Staaten bis hin zu bösartigen Hitzewellen in Europa, dass sich die globale Erwärmung beschleunigt. Aber bringt ein weiterer Klimagipfel etwas Sinnvolles, um verfehlte Ziele zur CO2-Reduktion nachzuholen?

Eine große Frage auf der Konferenz ist, ob es eine Einigung über Verluste und Schäden geben wird – das Prinzip, dass reiche Länder, die für jahrzehntelange CO2-Emissionen verantwortlich sind, Geld ausgeben sollten, um Entwicklungsländern zu helfen, die die Hauptlast der klimatischen Folgen tragen.

„Es wird einfach immer weiter hinausgedrängt“, sagte Gina McCarthy, ehemalige nationale Klimaberaterin des Weißen Hauses, gegenüber CNN. „Kurzfristig sind echte Rechenschaftspflicht und konkrete Verpflichtungen erforderlich.“