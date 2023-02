Fünf Erkenntnisse aus der GOP-Anhörung des Hauses mit ehemaligen Twitter-Führungskräften

WASHINGTON – Die Republikaner des Repräsentantenhauses forderten am Mittwoch ehemalige Twitter-Führungskräfte auf, auf Anschuldigungen zu antworten, dass die Social-Media-Plattform versucht habe, Stimmen auf der Rechten zum Schweigen zu bringen, aber die stundenlange Anhörung brachte neue Enthüllungen darüber, wie das Unternehmen es versäumt hat, Hassreden oder Material einzuschränken, das zu Gewalt anregen könnte , ändert manchmal seine eigenen Regeln, um dies zu vermeiden.

Der Aufsichts- und Rechenschaftsausschuss berief die Anhörung ein, um eine Entscheidung zu untersuchen, die das Unternehmen seit Jahren als Fehler einräumt: die Blockierung eines unbegründeten Artikels der New York Post über die Aktivitäten von Hunter Biden, dem Sohn von Präsident Biden, in der Ukraine vor den Wahlen 2020 sein Vater trat gegen Präsident Donald J. Trump an.

„Twitter hat konservative gewählte Beamte, Journalisten und Aktivisten aggressiv unterdrückt“, sagte der Abgeordnete James R. Comer, Republikaner aus Kentucky und Vorsitzender des Aufsichtsgremiums.

Aber die Sitzung diente auch als Forum für Demokraten, um ihre Bedenken über das Verhalten des Unternehmens zu äußern. Sie haben Twitter beschuldigt, bei dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 eine entscheidende Rolle gespielt zu haben, unter anderem durch die Änderung interner Regeln, die es Herrn Trump ermöglichen, bis zum Aufstand weiter zu posten.