Fünf deutsche Urlauber in Untersuchungshaft

Ein Gericht auf Mallorca hat fünf junge Urlauber aus Deutschland in Untersuchungshaft genommen, weil sie eine deutsche Frau vergewaltigt haben sollen. Das bestätigte eine Justizsprecherin am späten Samstagabend gegenüber dem GA. Der Vorsitzende des Ermittlungsrichteramtes Nr. 8 in Palma weigerte sich, ihn gegen Kaution freizulassen. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen. Die Untersuchungshaft in Spanien kann Wochen oder Monate dauern.