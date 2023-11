Fünf bewaffnete Männer festgenommen: US-Marine befreit entführten Tanker im Golf von Aden

Bewaffnete Männer übernehmen die Kontrolle über den Chemikalientanker „Central Park“ im Roten Meer. Berichten zufolge steht das Schiff mit Israel in Verbindung. Die US-Marine greift ein – und sichert das Schiff. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Die US-Marine hat einen Tanker befreit, der im Golf von Aden von bewaffneten Männern entführt wurde. Der Chemikalientanker „Central Park“ habe einen Notruf abgesetzt, teilte das US-Militär mit. Das in der Nähe kreuzende Marineschiff „USS Mason“ forderte die Freilassung des Tankers. Anschließend versuchten fünf bewaffnete Männer mit einem Schnellboot zu fliehen. Sie wurden verfolgt und verhaftet. Der Tanker gehört einem britischen Unternehmen, das angeblich mit Israel verbunden ist.

Aus Teilen des Jemen, die von den Huthi-Aufständischen kontrolliert werden, wurden zwei Raketen auf die beiden Schiffe abgefeuert. Sie fielen etwa zehn Seemeilen von den Schiffen entfernt ins Meer. Die mit dem Iran verbündeten Houthis entführten letzte Woche einen weiteren mit Israel verbundenen Frachter im Roten Meer. Die Houthis feuerten auch Raketen und Drohnen auf Israel ab. Die Houthis äußerten sich zunächst nicht zu den Informationen.

Die USA geben dem Iran die Schuld

Nur wenige Tage zuvor soll im Indischen Ozean ein israelisches Schiff vom Iran angegriffen worden sein. Den USA liegen Informationen vor, dass „eine Shahed-136-Drohne ein Schiff im Indischen Ozean getroffen hat“, sagte ein US-Militärbeamter. Das Schiff, das einem israelischen Geschäftsmann gehören soll, wurde am Freitag leicht beschädigt. An Bord gab es jedoch keine Verletzten. Shahed 136 Drohnen gehören zum Arsenal der iranischen Streitkräfte – was auf einen iranischen Angriff schließen lässt.

Die USA machten Iran in den letzten Jahren auch für nicht näher bezeichnete Angriffe auf Schiffe in der Region verantwortlich. Die Regierung in Teheran bestritt eine Beteiligung.