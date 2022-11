Führungskräfte fliehen von Twitter, als Musk „Bankrott“ erwähnt – Medien – RT Business News

Der milliardenschwere Eigentümer versucht, die „überbesetzte“ und unrentable Plattform zu kürzen

Berichten zufolge haben mindestens sechs Führungskräfte diese Woche Twitter verlassen. Der neue Eigentümer der Social-Media-Plattform, Elon Musk, hat am Donnerstag ein All-Hands-Meeting einberufen, die Rückkehr zu den Bürozeiten angekündigt und die Möglichkeit einer Insolvenz erwähnt, es sei denn, das Unternehmen findet einen Weg, profitabel zu werden.

Unter den Abgängen sei der Sicherheits- und Moderationsleiter Yoel Roth, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Insider-Quellen. Musk hatte Roth trotz der Beschwerden von Konservativen behalten, dass er für einen Großteil der politischen Zensur auf der Plattform verantwortlich war – einer der Gründe, die der Tesla- und SpaceX-Milliardär für den Kauf des Unternehmens anführte.

„Das wirtschaftliche Bild vor uns ist düster“ Laut der New York Times schrieb Musk in einer E-Mail, in der er das Treffen anrief. „Ohne signifikante Abonnementeinnahmen besteht eine gute Chance, dass Twitter den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung nicht überleben wird.“

Wenn Twitter keine Gewinne aus seinem monatlichen Blue-Programm im Wert von 8 US-Dollar erzielen kann, ist eine Insolvenz eine sehr reale Möglichkeit, sagte Musk angeblich und fügte hinzu, dass die Plattform derzeit zu abhängig von Werbung sei.









Eine Reihe von Unternehmen haben ihre Anzeigen in den letzten Wochen von Twitter zurückgezogen, aufgrund einer Druckkampagne von Aktivisten, die über Musks Übernahme des Unternehmens verärgert sind – und die Unterstützung der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen.

Laut mehreren Verkaufsstellen sagte Musk den Mitarbeitern auch, dass die Tage des kostenlosen Essens, der Telearbeit und anderer Vergünstigungen vorbei seien. „Wenn Sie es physisch in ein Büro schaffen und nicht erscheinen, wird die Kündigung akzeptiert.“ soll er gesagt haben.

Neben Roth kündigen in dieser Woche fünf weitere Führungskräfte. Die Leiter der Bereiche Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance traten kurz vor Ablauf der Frist zur Vorlage eines Berichts an die US-Regierung zurück, der im Rahmen eines Vergleichs mit der Federal Trade Commission von 2011 erforderlich war.













Die FTC ist „verfolge mit großer Besorgnis die jüngsten Entwicklungen bei Twitter“, sagte Sprecher Douglas Farrar und fügte hinzu „Kein CEO oder Unternehmen steht über dem Gesetz.“ Das sagte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch gegenüber Reportern „Es gibt viele Wege“ um Musks Übernahme von Twitter als potenzielles nationales Sicherheitsrisiko zu untersuchen.

Musk hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass Twitter „wird in den kommenden Monaten viele dumme Dinge tun.“ Am Donnerstag hat er getwittert dass die Nutzung der Plattform weiter zunahm: „Eines ist sicher: Es wird nicht langweilig!“