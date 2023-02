Führt das FBI heimlich die Rekrutierung von Terroristen im Darknet durch? – RT World News

Die US-Strafverfolgungsbehörden sind für Fangtaktiken bekannt, und die Geheimhaltung eines jüngsten Terrorismusfalls ist verdächtig

Eine hochrangige Verschwörung des Schweigens rund um eine US-Terrorverfolgung wirft ernsthafte Fragen darüber auf, ob das FBI über technologische Mittel verfügt, um die Anonymität von Dark-Web-Benutzern zu umgehen, oder alternativ Rekrutierungsseiten extremistischer Gruppen im Geheimen verwaltet, um ahnungslose Besucher zu fangen.

Der US-Bürger Muhammed Momtaz Al-Azhari wurde im Mai 2020 des Versuchs angeklagt, ISIS materiell zu unterstützen. Er wurde dem FBI durch eine Reihe von Besuchen auf einer dunklen Website bekannt, die hostet „inoffizielle Propaganda und Fotos im Zusammenhang mit ISIS“ im Mai 2019.

Das FBI identifizierte bestimmte Seiten der von Al-Azhari durchgesehenen Website, darunter Abschnitte über Spenden, ISIS-Medienbestände, Fotos und Videos sowie Berichte über Militäroperationen, die angeblich von ISIS-Kämpfern im Irak, Syrien und Nigeria durchgeführt wurden. Diese Aktionen wurden direkt mit ihm in Verbindung gebracht, indem seine IP-Adresse und damit seine Identität und sein Standort aufgedeckt wurden.

Al-Azhari griff auf die Website über den TOR-Browser zu, der den Benutzern theoretisch Anonymität bietet und es für den Eigentümer einer Website oder externe neugierige Augen schwierig, wenn nicht unmöglich macht, Besucher-IPs zu verfolgen. Eine kürzlich von den Anwälten von Al-Azhari eingereichte Gerichtsakte enthüllt jedoch, dass genau das das FBI getan hat und wie sie dies erreicht haben, wird durch einen Regierungserlass zurückgehalten.









„[Using TOR] zwiebelartige Schichten zusätzlicher IP-Adressen verhindern, dass die wahre IP-Adresse des Benutzers sichtbar ist, wie es normalerweise auf einer durchsichtigen Website der Fall wäre“, die Anmeldestaaten. „Allerdings als Regierung‚Die eidesstattliche Erklärung der Beschwerde zeigt, dass die Regierung in der Lage war, TOR zu umgehen‚s-Schutzmaßnahmen, um die IP-Adresse des Besuchers der ISIS-Website zu identifizieren. Bei der Entdeckung hat sich die Regierung geweigert, Informationen im Zusammenhang mit ihrem TOR-Betrieb bereitzustellen.“

Das Rechtsteam von Al-Azhari versuchte, die US-Regierung zu zwingen, die Methode offenzulegen, mit der das FBI seine IP-Adresse ausgegraben hatte, aber die Behörden forderten das Staatsanwaltschaftsgericht ohne Erklärung auf, ihren formellen Antrag als zu behandeln „hochsensibles Dokument.“ Dies ist eine Datei, die „sensible oder vertrauliche Informationen, die für den Geheimdienst einer feindlichen ausländischen Regierung von Interesse sein könnten und deren Verwendung oder Offenlegung durch eine feindliche ausländische Regierung wahrscheinlich erheblichen Schaden anrichten würde.“

Während die Akte das aufzeichnet „wenige Dokumente“ die bei US-Gerichten eingereicht werden, qualifizieren sich jemals als „hochsensibel,“ der Bitte der Regierung wurde stattgegeben, wiederum ohne jede Erklärung. Die Akte deutet jedoch auf eine mögliche Erklärung hin, auf die Al-Azharis Anwälte zufällig gestoßen sind.

Als sie nachforschten, wie sie die Regierung rechtlich dazu zwingen können, Details zur Identifizierung ihres Kunden herauszugeben, entdeckten sie „mindestens zwei Bundessachen“ in denen die Behörden die Offenlegung ähnlicher Informationen mit der Begründung blockierten „Netzwerk-Ermittlungstechniken“ – ein Euphemismus für Hacking – wurden von Ermittlern verwendet.

Die Akte deutet darauf hin, dass diese Techniken eine der Methoden gewesen sein könnten, mit denen das FBI „kann TOR umgangen haben‚s Schutz im Betrieb“, und ermittelte die IP-Adresse von Al-Azhari. Die Verwendung des FBI von „Netzwerk-Ermittlungstechniken“ ist bekannt und offen zugegeben. Noch die „hochsensibles Dokument“ Bezeichnung ist, räumen die Anwälte ein, nur angestellt „wenn dies erforderlich ist, um streng geheime oder streng vertrauliche Informationen zu schützen.“













Die Einreichung deutet darauf hin, dass das FBI versucht, öffentlich zugängliche Informationen als zu klassifizieren „streng geheim”, aber eine andere Interpretation ist, dass das FBI aktiv die Website betreiben könnte, die Al-Azhari besuchte, um sie einzufangen. Wie das FBI verwendet „Netzwerk-Ermittlungstechniken“ wurde in einer eidesstattlichen Erklärung von 2016 enthüllt, die sich auf eine außergewöhnliche FBI-Operation bezieht, die die Benutzer von Playpen, damals eine der größten Kinderpornoseiten im Darknet, umgarnte.

Ein Jahr zuvor beschlagnahmte das FBI die Server von Playpen und klagte seinen Gründer und Eigentümer an, ließ die Website jedoch von Regierungsservern aus in Betrieb, anstatt sie zu schließen, und installierte Verfolgungsviren auf den Computern jedes einzelnen Besuchers. Dann konnten sie mit nur einem Durchsuchungsbefehl die Standorte der Benutzer von Playpen in den USA preisgeben, was zu ihrer Massenverhaftung führte.

Obwohl es nach der Übernahme durch das FBI nur zwei Wochen geöffnet blieb, hat das FBI in dieser Zeit schätzungsweise über eine Million Bilder von Kindesmissbrauch verbreitet, und die eidesstattliche Erklärung besagt, dass Playpen nur eine von 23 Kinderpornoseiten war, auf denen es die Möglichkeit hatte, Benutzer zu identifizieren . Cybersicherheitsforscher gehen davon aus „eine ziemlich vernünftige Annahme“ dass diese Zahl bedeutete, dass das FBI zu dieser Zeit etwa die Hälfte der Kinderpornoseiten im Darknet betrieb.

Dies veranlasste den Rechtswissenschaftler der Universität von Kansas, Corey Rayburn Yung, zu argumentieren, dass das FBI dies getan habe „beteiligte sich aktiv an der Reviktimisierung von Personen, die in Kinderpornografie dargestellt wurden“,und die Operation war „unmoralisch und unentschuldbar“, insbesondere da es keine Kontrolle darüber gab, ob das Material nach dem Herunterladen verkauft und/oder erneut geteilt wurde. Während niemand im FBI jemals für diese List bestraft, geschweige denn strafrechtlich verfolgt wurde, führte dies für das Justizministerium zu einer großen Anzahl von Strafverfolgungsproblemen auf andere Weise.

Während das FBI durch seine Verwaltung von Playpen 1.300 separate IP-Adressen ansammelte, gelangten weniger als 100 Fälle tatsächlich vor Gericht. Richter in mehreren US-Bundesstaaten entschieden, dass die Operation absolut illegal und die gegen Verdächtige gesammelten Beweise unzulässig waren. In einem erfolgreichen Prozess, obwohl der Angeklagte schwerer Verbrechen für schuldig befunden wurde, verurteilte der vorsitzende Richter das Präsidium „empörend“ Taktik der Verwendung „Kinderopfer als Köder.“













Das FBI hätte, gelinde gesagt, großes Interesse daran, den Einsatz derselben äußerst umstrittenen und wahrscheinlich kriminellen Strategie vor der Öffentlichkeit, seinen Zielen und ihren Rechtsteams zu verbergen, um Terrorverdächtige zu fassen. Alternativ könnte es sein, dass das Bureau eine völlig neue Technologie zur Deanonymisierung von Dark-Web-Benutzern entwickelt hat, von der es nicht möchte, dass die Welt davon erfährt.

Im Juni 2021 gelang dem FBI der vielleicht größte, aufwändigste und erfolgreichste Stich in seiner Geschichte, der zu über 500 Verhaftungen auf der ganzen Welt führte. Das FBI brachte diesen Coup durch die Gründung einer Scheinfirma, ANOM, die verschlüsselte Geräte verkaufte, die von Strafverfolgungsbehörden oder Sicherheits- oder Geheimdiensten als unzerbrechlich an Kriminelle vermarktet wurden.

Über 12.000 ANOM-Geräte wurden an über 300 kriminelle Syndikate verkauft, die in über 100 Ländern tätig sind. Die Benutzer wussten nicht, dass jede von ihnen gesendete und empfangene Nachricht gespeichert wurde, was es sehr einfach machte, die Bewegungen und Aktivitäten von großen Drogenhändlern und Mafia-Clans zu verfolgen und Verfahren gegen sie einzuleiten.

Dies ist besonders relevant, da die europäischen und nordamerikanischen Sanktionen gegen Russland Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dazu gezwungen haben, sich dem Dark Web zuzuwenden, um das Internet wie gewohnt zu nutzen, und viele der Tools, die den Menschen zur Umgehung dieser Maßnahmen beworben werden Mainstream, wie Psiphon VPN, werden stillschweigend von der US-Geheimdienstgemeinschaft finanziert und bieten den Benutzern nur Privatsphäre vor ihren eigenen Regierungen.