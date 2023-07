Russlands größter Kreditgeber Sber erzielte im Januar und Juni dieses Jahres einen Rekord-Nettogewinn, wie die Bank am Dienstag in ihrem Gewinnbericht mitteilte.

Den Daten zufolge verdiente die Bank im ersten Halbjahr 2023 727,8 Milliarden Rubel (8,1 Milliarden US-Dollar). Die Erträge stiegen um 22,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021, der ein Rekordjahr für die Bank war.

Im Berichtszeitraum überstieg der Nettozinsertrag von Sber 11 Milliarden US-Dollar. Die Zahl stieg im Jahresvergleich um 41,4 % aufgrund von „Geschäftswachstum im laufenden Jahr sowie der Effekt der niedrigen Vorjahresbasis,“, sagte die Bank. Sber hat seine Gewinndynamik im Vergleich zu 2022 nicht bekannt gegeben, als seine Gewinne aufgrund der westlichen Sanktionen um fast 80 % einbrachen.

Auch die Nettoprovisionserträge von Sber stiegen in der ersten Jahreshälfte sprunghaft an und stiegen im Jahresvergleich um 18,2 % auf 3,6 Milliarden US-Dollar.

Der Kreditgeber profitierte stark vom Verkauf seiner Tochtergesellschaft in Österreich im Juni, der seinen Rückzug aus dem EU-Bankenmarkt vollzog. Sber kündigte im vergangenen Jahr erstmals seine Absicht an, sich aus der Union zurückzuziehen, da es wegen der russischen Militäroperation in der Ukraine Sanktionen gab. Dank des Verkaufs belief sich der Nettogewinn des Kreditgebers allein im Juni auf 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Rekordhoch für das Jahr.

Letzte Woche sagte German Gref, CEO von Sber, er erwarte in diesem Jahr einen stetigen Anstieg der Gewinne der Bank.









„Die Tatsache, dass die Renditen auf ein normales Niveau zurückgekehrt sind, zeigt, dass sich die „Risikokosten“ stabilisiert haben. In diesem Jahr wird der nicht normalisierte Gewinn etwas höher ausfallen, da letztes Jahr alle Rücklagen angesammelt haben, darunter auch Sber …

„Wir haben inzwischen eine große Reserve unserer europäischen Bank aufgelöst und diese verkauft. Letztes Jahr haben wir an Eigenkapitalrendite verloren, dieses Jahr werden wir einen solchen einmaligen Gewinn haben, einen höheren Gewinn aufgrund der Auflösung von Rücklagen„, erklärte Gref am Rande des FINOPOLIS-Forums der russischen Zentralbank.

Letzten Monat hat die Bank of Russia ihre Gewinnprognose für die Banken im Land für 2023 angehoben und prognostiziert, dass sie bis zum Jahresende mehr als 22 Milliarden US-Dollar verdienen werden.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT