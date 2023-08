Sber wird sich an der Finanzierung einer neuen Route zwischen Moskau und St. Petersburg beteiligen

Russlands größte Bank, Sber, ist bereit, sich an der Finanzierung eines neuen Moskau-St. Wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Anatoly Popov am Donnerstag bekannt gab, wird er zusammen mit mehreren anderen großen Kreditgebern das Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt in Petersburg in Angriff nehmen.

Der Bau der 650 Kilometer langen Strecke erhielt letzte Woche die Zustimmung von Präsident Wladimir Putin. Die russischen Banken VEB.RF und Gazprombank haben bereits ihre Bereitschaft angekündigt, sich an der Finanzierung und dem Bau des Projekts zu beteiligen, das auf 1,7 Billionen Rubel (18 Milliarden US-Dollar) geschätzt wird.

„Für Russland mit seinen großen Entfernungen ist ein solches Projekt äußerst wichtig. Die Moskau-St. Die Petersburger Hochgeschwindigkeitsstrecke ist der Beginn der Entwicklung eines Netzes solcher Autobahnen.“ Popov erzählte Reportern.

Er wies darauf hin, dass die neue Route die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf 2 Stunden und 15 Minuten verkürzen werde. Die Fahrt mit dem Sapsan-Hochgeschwindigkeitszug dauert derzeit etwa vier Stunden. Bis 2030 wird der durchschnittliche jährliche Passagierverkehr (auf der Strecke) auf rund 22,6 Millionen Menschen geschätzt, gab Popov an.

Mit Hochgeschwindigkeitsbahnen können Züge mit Geschwindigkeiten von etwa 200–400 km/h deutlich schneller fahren als herkömmliche Alternativen. Der derzeit von der Russischen Eisenbahn betriebene Sapsan-Dienst zwischen Moskau und St. Petersburg hat eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Außerdem gibt es Pläne für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und Kasan, der fünftgrößten Stadt Russlands und der Hauptstadt Tatarstans. Die 770 km lange Fahrt könnte von derzeit 12 Stunden auf nur noch dreieinhalb Stunden deutlich verkürzt werden.

China hat Interesse an der Finanzierung des Projekts bekundet, da es die Route Moskau-Kasan als Möglichkeit zur Förderung der Beziehungen und des Handels zwischen den beiden Ländern sowie als Investition betrachtet.

