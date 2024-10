analyse

De Krypto-Börse FTX kost 16 miljard dollar per ihre Kunden zurückzahlen – Geld dat in Bitcoin kan vliegen. Onder Trump zou hij zichzelf profileren als een ‘Bitcoin-president’.

Am 11. November 2022 erschütterte der Zusammenbruch von FTX de Krypto-Welt. Het is geweldig om te weten dat de toekomst van de cryptofondsen mogelijk is: Bereits in de kommenden Wochen dürfte der Insolvenzverwalter Rückzahlungen über 16 Miljard Dollars beginnen.

Een VS-georiënteerde richtlijn biedt licht voor het absorptieplan. Als u dit ziet, kunt u de beste 118 procent van de waarden in uw contact opnemen: 100 procent van de crypto-betaalbare aandelen plus nog een paar procent.

Bitcoin Rally: voortdurende winst voor FTX-vaardigheden

Dit klinkt beter na een laatste inspectie – en toch kan niet alles worden gedaan. Een snelle blik op de details zegt: De startdatum voor de Entschädigung is de naam van de Kontostand vom 11. November 2022, dem Tag der Konkursanmeldung. Schade was dat Bitcoin voor minimaal 16.000 dollar werd verhandeld.

Zum Vergleich: Heute neemt nota van de weltweit führende Kryptowährung voor meer dan 63.000 dollar. En het enorme prijskaartje zal sinds november 2022 rond de 300 per maand liggen, en de FTX-Kunden zal niet partizipiert zijn.

Geen ernstige gevallen meer die zich voordoen bij kleine cryptowährungen met Solana ins Gewicht: De huidige nummer 5 van Cyberdevisen handelde in november 2022 met nieuwe dollar – het is 143 dollar waard. Deze onderzoeksbeschouwingen duren voordat de FTX-Kunden zijn uitgeschakeld.

Mt.Gox-Abwicklung zet Bitcoin onder Druck

Voor de Krypto-Märkte kan de Auszahlung der Entschädigungen gleichwohl massieve Folgen haben. De Gelderse sollen „Cash“, ook in Dollars, waren beschikbaar. Damit geht FTX einen gänzlich anderen Gone like Mt.Gox.

De Bitcoin-Börse Mt.Gox, die in 2014 werd uitgebracht, zal in juni 2024 klaar zijn en zal beginnen met het herstel – alles in Bitcoin. Dit betekent dat de Bitcoin-uitwisseling direct beschikbaar zal zijn voor extra aankopen: marktexperts zullen een enorme aankooporder kunnen kopen. Je durft Mt.Gox-Anleger te kopen als je Bitcoin rechtstreeks koopt, maar uiteindelijk zul je een leven lang succes hebben.

Een update voor de cryptocurrency-markt?

Is het nu mogelijk om de FTX-Rückzahlungen op te bouwen met een goede liquiditätsspritze voor de cryptocurrency-markt? Sommige experts waren geïnteresseerd in de markt en willen nu meer leren over Bitcoin, Ethereum & Co.

Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest is sceptischer: „Het feit dat FTX-Kunden ihr Geld zurückerhalten sollen, ist keine Überraschung. De Gerücht was langer op de markt, dat durfde in Bitcoin-Kurs een enkele prijs te zijn“, legt de marktdeskundige gegenüber tagesschau.de.

Hoe Bitcoin nog meer is Aufwärtspotenziaal?

De prijs van Bitcoin is 63.000 dollar en 10.000 dollar is sinds 13 maart 2024 73.157 dollar waard. „Bitcoin heeft zijn eigen inhoud in het verloren geld. Het is ook mogelijk om door te gaan met het ontwikkelingsproces – tenslotte ner Korrektur“, aldus Rethfeld .

Het komt erop neer dat er een negatieve focus is op de acties in oktober. Het beste van de Monate an der Börse – Stichwort Halloween-Effekt – begint eerst in november, ook na Halloween. „Ik ben oktober gevallen, de actiemarkt regelmatig“, geconcretiseerd door Wellenreiter-Experte. Bitcoin en effecten brengen beide risicovolle geldstortingen met zich mee die met elkaar bewegen. „Fallen die Aktienkurse jetzt eerst, durf Bitcoin te kopen en er vanaf te komen.“

Kleinanleger zögern noch mit dem (Wieder-)Einstieg

Dit komt omdat de Kleinanleger noch wieder so mitspielen im Krypto-Spiel: „Daten vom Terminmarkt zeigen, dass die Kleinspekulanten nor nicht stärker in Bitcoin sind sind“, erklärt Rethfeld. „In het verleden was er veel belangstelling voor de kleine speculanten die betrokken waren bij de analyse van de Bitcoin-valuta.“

De Zurückhaltung der Kleinanleger zal nooit meer op Skandale gaan terwijl de Pleiten von Mt.Gox en FTX zurückzuführen sein, de zurückzuführen hebben een enorme verlustiging van de Investeerders gehad. De Milliardär und Investor Mark Cuban is blij dat hij de Krypto-Anleger durft te scheiden van de US-Präsidentschaftswahl mitentscheiden.

Trump wil ‘Bitcoin-president’ worden.

Hoe Donald Trump wordt beïnvloed door de aanmoediging van de Crypto-gemeenschap. Er waren de ‘Bitcoin Presidents’, de Amerikaanse brauche, Trump kon vrij zijn van een brancheconferentie. Gleich an seinem ersten Tag als de Amerikaanse president, het hoofd van de Amerikaanse Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, entlassen.

Maar het democratische parlement lijkt niet bereid Donald Trump te overweldigen. Davon is de grootste Bitcoin-liefhebber van Cubaan: Kamala Harris is trots op zijn technologische innovaties en kennis van de toekomst van Joe Biden.

Feit is: deze US-Präsidentschaftswahl-hoed in jedem Fall das Zeug dazu, niet nu die mondiale Aktien-, Anleihen- en Devisenmärkte, zonder de Krypto-Märkte zu-beweging.