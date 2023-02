FTX-Konkursgebühren in der Nähe von 20 Millionen US-Dollar für 51 Arbeitstage

Das FTX-Logo auf einem Laptopbildschirm. Andrey Rudakov | Bloomberg über Getty Images

Die führenden Konkurs-, Rechts- und Finanzberater von FTX haben dem Unternehmen mehr als 19,6 Millionen US-Dollar an Gebühren für im Jahr 2022 geleistete Arbeit in Rechnung gestellt, wie aus den am Dienstag eingereichten Insolvenzgerichtsakten hervorgeht. Mehr als 10 Millionen Dollar davon entfielen auf Arbeiten, die im November 2022 geleistet wurden, als Sam Bankman-Frieds Krypto-Imperium in Delaware Insolvenzschutz beantragte. Im Rahmen eines gerichtlich angeordneten vorläufigen Vergütungsplans erhalten die Unternehmen zunächst nur etwas mehr als 15,5 Millionen US-Dollar oder 80 % des Wertes ihrer Arbeit. Die Anwaltskanzleien, die FTX in Rechnung gestellt haben, sind Sullivan & Cromwell, Landis Rath & Cobb und Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Der professionelle Berater Alvarez & Marsal und der Finanzberater AlixPartners stellten dem Unternehmen ebenfalls Rechnungen. Einige der Arbeiten, die die Unternehmen in Rechnung stellten, umfassten Treffen mit anderen Unternehmen, die ebenfalls FTX ihre Zeit in Rechnung stellten, oder die Korrespondenz mit ehemaligen und aktuellen Führungskräften, darunter Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research. Landis Rath & Cobb und Sullivan & Cromwell, die wichtigsten Anwaltskanzleien von FTX, stellten dem Unternehmen zusammen 10,7 Millionen US-Dollar für über 8.400 Arbeitsstunden in Rechnung. Landis Rath & Cobb stellte 1,16 Millionen US-Dollar für Arbeiten in Rechnung, die zwischen dem 11. und 30. November durchgeführt wurden.

Sullivan & Cromwell, ein Ziel sowohl für den Gesetzgeber als auch für Bankman-Fried wegen ihrer Arbeit vor der Petition mit FTX, forderten im Zeitraum zwischen dem 12. und 30. November eine Entschädigung von über 9,5 Millionen US-Dollar für über 6.500 abrechenbare Stunden. Mehr als ein Drittel davon Diese abrechenbaren Stunden, die sich auf insgesamt über 4,8 Millionen US-Dollar belaufen, waren für die Arbeit von Partnern bestimmt, die normalerweise den höchsten Stundensatz berechnen. Sullivan & Cromwell hat den Unterlagen zufolge über zwei Dutzend Partner für den Fall von FTX eingesetzt. Jim Bromley, Partner bei Sullivan & Cromwell und leitender Anwalt des Falls, stellte für die Wochen zwischen dem 12. und 30. November über 178 Stunden in Rechnung.

Die rechtlichen Unterlagen bieten einen Einblick in die unerbittliche Arbeit der Berater, um das komplexe Kontennetz und die schlampigen Rechnungslegungsstandards von FTX zu entwirren. Laut den Unterlagen verbrachten die Anwälte von Sullivan & Cromwell allein im November über 1.900 Stunden mit Arbeiten im Zusammenhang mit der Analyse und Wiederherstellung der globalen Vermögensbasis von FTX. Alvarez & Marsal, ein Beratungsunternehmen, stellte 1,9 Millionen US-Dollar für über 2.300 Arbeitsstunden im Bereich „Geschäftsbetrieb“, Treffen mit Anwälten, FTX-Führungskräften, Analyse der FTX-Bestände mithilfe von Blockchain-Explorern und Überprüfung von „Cybersicherheitsszenarien“ in Rechnung. Diese Operationen umfassten mehrere Stunden im November, in denen er mit Ellison korrespondierte und anrief, 5,3 Stunden an einem einzigen Tag, um iPad-Dateien und andere elektronische Geräte zu scannen, und eine Telefonkonferenz am ersten Tag, die 2,5 Stunden dauerte.