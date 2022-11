FTX-Chef wird beschuldigt, nach der Insolvenz Offshore-Gelder verwendet zu haben — RT Business News

Die Krypto-Börse sagt, Sam Bankman-Fried sei unbefugter Zugriff auf Vermögenswerte auf den Bahamas gestattet worden

Die zusammengebrochene Kryptowährungsbörse FTX hat gerichtliche Beweise vorgelegt, die darauf hindeuten, dass ihr ehemaliger CEO, Sam Bankman-Fried, unmittelbar nach dem Konkursantrag digitale Vermögenswerte des Unternehmens an die Aufsichtsbehörden auf den Bahamas übertragen hatte.

In einem Bombennotfallantrag am Donnerstag behauptete FTX, die Regierung der Bahamas habe Bankman-Fried angewiesen, zu gewinnen „unautorisierter Zugriff“ während der Haft.

Während Tausenden von Kunden der Zugang zu ihren Geldern verweigert wurde, wurden Berichten zufolge über das Wochenende weiterhin Millionen von Dollar in Krypto aus FTX-Wallets durch eine Hintertür auf den Bahamas abgezogen.

Die Einreichung zitierte ein am Mittwoch von Vox veröffentlichtes Interview, in dem Bankman-Fried seine Verachtung für die Aufsichtsbehörden zum Ausdruck brachte.

„F**k Aufsichtsbehörden“, sagte er im Interview und fügte hinzu: „Sie machen alles noch schlimmer. Sie schützen die Kunden überhaupt nicht.“

„Weißt du, was vielleicht mein größter Single-Scheiß war?“ er hat gefragt. „Kapitel 11.“

Der von FTX beim US-Konkursgericht in Delaware eingereichte Antrag besagt, dass das mutmaßliche Verhalten zurückgewiesen wird „in ernsthafter Frage“ ein Antrag der Aufsichtsbehörden auf den Bahamas auf Anerkennung als Konkursverwalter.

WEITERLESEN:

Großer Krypto-Hub gibt Insolvenzwarnung heraus

„[I]n Zusammenhang mit der Untersuchung eines Hacks am Sonntag, den 13. November, Mr. Bankman-Fried and [FTX co-founder Gary] Wang, erklärte in aufgezeichneten und verifizierten Texten, dass die „Regulierungsbehörden der Bahamas“ angeordnet hätten, dass bestimmte Post-Petition-Transfers von Vermögenswerten des Schuldners von Herrn Wang und Herrn Bankman-Fried vorgenommen werden (von denen die Schuldner wissen, dass sie sich beide effektiv in der Obhut der Behörden der Bahamas befanden). und dass solche Vermögenswerte ‚auf FireBlocks unter der Kontrolle der bahamaischen Regierung verwahrt‘ wurden.“ sagte die Akte.

FTX, das aufgrund der gelockerten Steuergesetze auf den Bahamas ansässig ist, brach am 11. November in einem Skandal zusammen, der Investoren mehr als 11 Milliarden Dollar gekostet hat. Das Debakel folgte Berichten über misshandelte Kundengelder und aufgegebene Akquisitionspläne der konkurrierenden Börse Binance.

Der Skandal hat eine Vertrauenskrise auf dem Kryptowährungsmarkt ausgelöst und den Wert von Vermögenswerten einschließlich Bitcoin sinken lassen.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT