FTNT-Aktie: Fortinet stürzt ab, da der Netzwerk-Firewall-Markt rückläufig ist

Aktien eines Cybersicherheitsunternehmens Fortinet (FTNT) brach am Freitag mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal ein. Der Ausblick des Unternehmens für die FTNT-Aktie im Jahr 2024 war enttäuschend, da sich das Wachstum des Marktes für Netzwerk-„Firewall“-Geräte verlangsamte.







Palo Alto Networks (PANW), ebenfalls ein Akteur auf dem Netzwerk-Firewall-Markt, meldet am 15. November seine Ergebnisse.

An der Börse fiel die FTNT-Aktie heute um 12,4 % und schloss bei 50,48. Die PANW-Aktie fiel um 2,7 % auf 243,53.

Anteile an Check Point Software-Technologien (CHKP) stieg leicht auf 136,92. Die CHKP-Aktie gab am 30. Oktober in ihrem Gewinnbericht für das Septemberquartal nach.

Trotz seines Engagements im Netzwerk-Firewall-Markt ist die PANW-Aktie im Jahr 2023 um 79 % gestiegen. Palo Alto Networks hat durch Akquisitionen in den Bereich Cloud-basierte Dienste expandiert.

Netzwerk-Firewall-Appliances blockieren nicht autorisierten Datenverkehr und überprüfen Webanwendungen auf Malware. Die Nachfrage nach diesen On-Premise-Geräten hat sich aufgrund der Verlagerung hin zu Cybersicherheitsdiensten, die über Remote-Cloud-Computing-Plattformen bereitgestellt werden, verlangsamt.

FTNT-Aktie: Firewall-Markt im zyklischen Abschwung

Fortinet meldete am späten Donnerstag einen Gewinn pro Aktie von 41 Cent, 24 % mehr als im Vorjahr. Das übertraf die Schätzungen für einen bereinigten Gewinn von 36 Cent.

Der Umsatz der FTNT-Aktie belief sich auf 1,334 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16 % und lag damit unter den Schätzungen von 1,35 Milliarden US-Dollar.

„Zum ersten Mal seit dem Börsengang von FTNT gingen die Einnahmen im Haushaltsgerätegeschäft im Jahresvergleich zurück“, sagte Shaul Eyal, Analyst bei TD Cowen, in einem Bericht. „Der Rückgang war in den beiden Hauptregionen weit verbreitet, da der Netzwerk-Firewall-Markt in einen zyklischen Abschwung eingetreten ist.“

Die Billings, eine Messgröße für das Umsatzwachstum, blieben im dritten Quartal zurück. Fortinet meldete Abrechnungen in Höhe von 1,49 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6 % und verfehlte damit die Schätzungen für ein Wachstum von 12 %.

„Noch wichtiger ist, dass das Management davon ausgeht, dass die Abrechnungen im vierten Quartal im Jahresvergleich um 5 % zurückgehen werden“, sagte Andrew Nowinski, Analyst bei Wells Fargo, in einem Bericht. „Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 rechnen sie damit, dass das Wachstum wieder zweistellig wird.“

Cybersicherheitsaktien: SASE-Markt lockt

Das Fortinet-Management teilte Analysten mit, dass das Unternehmen plant, sich wieder auf Secure Access Service Edge (SASE) zu konzentrieren. Diese Sicherheitstools unterstützen Remote-Mitarbeiter und Zweigstellen.

Zscaler (ZS) und Palo Alto Networks verkaufen ebenfalls SASE-Produkte. Cloudbasierte SASE-Dienste ersetzen weniger sichere virtuelle öffentliche Netzwerke oder VPNs.

Check Point Software meldete am 30. Oktober für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 2,07 US-Dollar, ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 3 % auf 596,3 Millionen US-Dollar.

Analysten hatten einen Gewinn pro Aktie von 2,02 US-Dollar bei einem Umsatz von 592 Millionen US-Dollar prognostiziert. Die Abrechnungen in Höhe von 530,9 Millionen US-Dollar gingen im Vergleich zum Vorjahr um 5 % zurück und blieben damit hinter den Schätzungen eines Wachstums von 10 % zurück.

Gewinne für PANW-Aktien am 15. November fällig

„Im zweiten Quartal in Folge lieferte Fortinet enttäuschende Ergebnisse und Prognosen, die die rückläufige Nachfrage nach seiner Firewall-Hardware widerspiegeln“, sagte Jonathan Ho, Analyst bei William Blair, in einem Bericht. Er stufte die FTNT-Aktie auf Marktperformance herab.

„Wir glauben, dass Investoren Geduld haben müssen, da der Übergang des Unternehmens von Hardware zu SaaS sowohl technische als auch Markteinführungsherausforderungen mit sich bringt. Wir sehen 2024 als ein Übergangsjahr, in dem das Unternehmen den Neuausrichtungsprozess durchlaufen und gleichzeitig 25 % behalten muss. oder bessere Betriebsmargen.“

Während Palo Alto Networks am 15. November seine Gewinne meldet, schätzen Analysten ein Gewinnwachstum von 40 % auf 1,16 US-Dollar pro Aktie. Der Bericht könnte die PANW-Aktie bewegen.

Folgen Sie Reinhardt Krause auf X, früher Twitter genannt, @reinhardtk_tech für Updates zu 5G Wireless, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Cloud Computing.

